Martine slår tilbake etter kritikkstorm: – Frustrert og sint

GOD KVELD NORGE (TV 2): Politistudenter og andre har reagert på at influenser Martine Lunde får teste politiutdanningen. På premieredagen for «Martine vil bli politi» slår hun tilbake.

Da nyheten slapp om at Martine Lunde skal teste politiutdanningen i den nye TV 2 Sumo-serien «Martine vil bli politi», lot ikke reaksjonene vente på seg.

I kommentarfeltet til Politihøyskolen sin Instagram-profil var flere studenter kritiske.

«Hun får kjenne på hvordan det er å være politi. I mellomtiden sitter vi som har kommet oss gjennom opptaksprøvene og er politistudenter hjemme», skrev en bruker, og fikk hundrevis av likerklikk.

På Politiforum har det blitt publisert flere kronikker rundt serien.

«Når ble «likes» viktigere enn tillit, omdømme og respekt?», spurte Marte Elverum, som har master i samfunnssikkerhet.

Føler kritikken er ufortjent

Mye av kritikken går på at politistudenter dette året har tilbrakt mye av undervisningen over Zoom, og ikke i felt.

– Jeg har sett mange kommentarer om at jeg nærmest har tatt studieplassen til noen, at jeg har fått et helt opplegg mens de sitter hjemme, sier Martine Lunde i studio til God kveld Norge.

Hun skjønner at det er kjipt når undervisning foregår over nett.

– Men jeg har jo ikke visst noe om hvordan skolegangen er for de dette året, så mye av kritikken som har kommet mot meg synes jeg er veldig ufortjent. Jeg har bare gjort som jeg har fått beskjed om, sier Lunde.

– Har du fått være med på et helt studieløp?

– Nei, absolutt ikke. Vi har hatt 11 innspillingsdager, og to av dem har vært hjemme hos meg, sier Lunde.

Hun forteller at kun tre av de elleve episodene er fra bachelorutdanningen. Over fem av episodene viser Politiet frem deres muligheter i FNB, Felles enhet for nasjonale bistandsressurser, som man kan søke seg til etter endt bachelorutdanning.

– Det meste av det jeg har vært med på er videreutdanning, forklarer Lunde.

Operativ leder forsvarer serien

Politiet sliter med rekruttering av kvinner i operative retninger. For eksempel er det ingen kvinner i verken beredskapstroppen eller bombetjenesten. Dette var en av grunnene til at politiet takket ja til serien, skriver operativ leder ved Politihøgskolen i Kongsvinger, Ingrid Trønnes Mæhre.

LEDER: Ingrid Mæhre er operativ leder ved Politihøgskolen i Kongsvinger. Foto: Politihøgskolen

– Selv har jeg mer enn 30 års bakgrunn i operativt politiarbeid, i Norge og utlandet. Det er et behov for flere kvinner inn i operative retninger. Og da må vi ut av den unødvendige konservative tenkeboksen. Unge mennesker er mange steder, ikke minst digitalt. Vi må oppsøke dem hvor de faktisk er, skriver Mæhre i Politiforum.

Hun understreker også at tv-opptakene ikke har gått utover studentene.

– Om vi hadde valgt vekk serien hadde ikke situasjonen for politistudentene vært annerledes. Det er svært viktig å understreke at opptakene ikke på noe tidspunkt har gått på bekostning av, eller er blitt prioritert over, aktivitet knyttet til utdanning, skriver Mæhre.

HØYDESKREKK: Martine fikk virkelig testet høydeskrekken hos helikoptertjenesten. Foto: Kristoffer Arnesen

Tok til tårene

Martine satt hjemme med sin mor og ante fred og ingen fare den dagen serien ble kjent. Tilbakemeldingene hadde vært utelukkende positive, men plutselig ringte det en journalist og spurte om hun hadde fått med seg kritikken.

– Han ba meg sjekke kommentarfeltet til politihøyskolen på Instagram. Jeg pleier ikke å oppsøke kommentarfelt, men jeg ble nysgjerrig, forteller Lunde.

Der var det alt annet enn positive tilbakemeldinger som lå i topp.

– Jeg fikk sjokk fordi jeg ikke så den komme i det hele tatt. Den fredagen og lørdagen var to kjipe dager, for første gang lot jeg slike kommentarer gå inn på meg, sier 25-åringen.

– Jeg begynte å gråte fordi jeg var frustrert og sint. Mange av kommentarene følte jeg ikke var fortjent i det hele tatt. Jeg ble også lei meg fordi jeg følte at jeg sto der med en hel skole i mot meg, utdyper Lunde.

Støtte fra uventet hold

Også hos rikspressen kokte det, og i VG sitt kommentarfelt så tidligere Paradise-deltager Stian «Staysman» Thorbjørnsen seg nødt til å forsvare Lunde. Kommentaren har fått over 15.000 likerklikk.

STØTTE: Denne kommentaren fra Staysman i VG sitt kommentarfelt fikk over 15.000 likerklikk. Foto: skjermdump / Facebook

Noen skrev at det var en skam for politiet å ta imot en tidligere Paradise-deltager.

– Jeg synes det er kjipt at det skal være et argument for hvorfor jeg ikke skal gjøre dette. Jeg er kjempestolt over tiden min i Paradise Hotel, det har bare vært positivt for meg. Det er så mange råe mennesker som har gjort det bra etter Paradise, sier Lunde.

På Instagram skriver mange at Lunde kun kan rekruttere realitydeltagere som vil ha sex på TV.

– Er det ikke litt snodig at de sitter på så mange fordommer?

– Noen kommentarer kunne de nok spart seg for, men vi er inne i andre året med korona, og jeg kan forstå at det klikker for folk, svarer Lunde.

VELUTSTYRT: Martine får blant annet prøvd seg som krise- og gisselforhandler. Foto: Kristoffer Arnesen

Mange er positive

Når alt dette er sagt så skal det også sies at Lunde har fått mange positive tilbakemeldinger.

– Jeg har fått så mye positivt. Det har vært flere kjempehyggelige meldinger både fra politi og politistudenter, sier hun.

God kveld Norge har kontaktet Marcus Hagen, leder for Politiets Fellesforbunds lokallag for studenter ved Politihøgskolen. Han har følgende å si om kritikken:

– PF Politistudentene tar avstand fra enhver hets mot enkeltpersoner, og jeg vil understreke at vi ikke ønsker å rette noe kritikk mot Martine Lunde, sier Hagen, som mener det er Politihøyskolen som bør være gjenstand for kritikken.

Han påpeker at det er tidspunktet for denne serien som er problematisk.

– Politihøgskolen har valgt en kompromissløs linje med tanke på koronatiltak- og restriksjoner. Samtidig har det gjennom hele året vært mangel på informasjon til og tilrettelegging for studentene. Mye av frustrasjonen knyttet til TV-serien er nok et utslag av dette, sier han til God kveld Norge, og legger til:

– Jeg er spent på hvordan serien blir, og håper den kan være med på å motivere enda flere til å søke Politihøgskolen.

