I dag kommer de for fossilbilen din, dette kommer MDG for i morgen

Om noe så ser det faktisk ut som MDG trapper opp kampen mot bilistene.

Det siste forslaget fra den kanten kommer fra Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Hun vil ha følgende inn i MDGs partiprogram: Øke bompengene betydelig i storbyene og premiere byer som reduserer biltrafikk med økt statlig bidrag til kollektivtransport, sykkel og gange.

Bård Hoksrud Foto: Jil Yngland

Hva legger Berg i «betydelig»?

Hun indikerer 100 kroner per passering, eller mer. Hun trekker frem i et intervju med Aftenposten at klimaetaten i Oslo har laget en beregning i 2019 som viste at diesel- og bensinbilistene må ut med opp mot 100 kroner mer enn el-bilistene, hvis Oslos klimamål skal nås.

Om vi velger å tolke det i beste mening, altså 100 kroner per passering, så snakker vi om en formidabel utgift for mange mennesker som bor i og rundt byene, eller må inn til byene.

Straffe

La oss si at du er avhengig av bilen i hverdagen og må passere bommen to ganger om dagen på hverdager, noe som nok er ganske moderat. Det vil resultere i 200 kroner dagen, 1.000 kroner i uken og over 50.000 kroner i året. Det er det mange som ikke vil ha råd til.

Det stopper heller ikke der, MDGs verktøykasse for å straffe bilistene er stor. MDG ønsker eksempelvis i sitt alternative statsbudsjett å øke prisen på bensin og diesel med fem kroner per liter. Det blir fort en god del tusenlapper ekstra i året for vanlige folk.

I Oslo fjernes parkeringsplasser i stor stil, samtidig som man har innført beboerparkering som MDG og AP økte prisen på fra 3.600 til 5.400 kroner i året med effekt fra i år.

Da har du på ingen måte fått noen parkeringsplass der du bor, kun en rett til å parkere der. MDG og byrådet har attpåtil vært frekke nok til å selge flere beboerparkeringer enn det er plasser i områdene.

Et annet av MDGs verktøy er nullutslippssoner, ja på sikt ønsker de faktisk at hele Oslo skal bli en nullutslippssone.

Illusjoner

En forbudssone er et bedre begrep, for det er det det er. Man får ikke lov til å kjøre bensin- eller dieselbil i disse sonene, som MDG ønsker skal omfatte hele Oslo. Dette begrunner de faktisk som et klimatiltak. Som om Oslo har egen atmosfære.

Noen tror kanskje at bare de skaffer seg en elbil så er alt vel og bra. De bør ikke ha noen illusjoner.

I dag er det bensin- og dieselbilene som MDG angriper hardest, men i morgen er det elbilen.

MDG vil at biltrafikken i Oslo skal reduseres med 30 prosent innen 2030. Så om de klarer å tvinge folk bort fra bensin- og diesel, ja da er det el-bilistene om står for tur og må belage seg på å grave dypt i lommeboken når de skal gjennom bommen.

Mister vanlige folk

Det handler nemlig dypest sett om motstand mot privatbilisme.

Det er uansett ikke alle som vil eller kan gå over til elbil. Det bryr MDG seg fint lite om.

I MDGs verden er det ikke rom for mangfold og ulike behov. Det er «one size fits all». I MDGs verden eier ingen bil, alle bor innenfor ring 3 eller i de andre bykjernene, bruker el-sykkel eller går.

Om man skulle finne på å trenge bil en sjelden gang kan man til nøds melde seg inn i en bildelering, til nøds.

Det er noen som lever sånn, men ikke flertallet. Og her tror jeg MDG nå forregner seg. I sin nidkjære kamp mot bilismen tror jeg MDG mister mange vanlige folk.

Bomiljø

Vanlige folk som er opptatt av at vi skal ha gode bomiljø, ikke slippe ut mer enn nødvendig, men også av at hverdagen skal gå opp og som ikke misliker bilen, men ser på den som et praktisk transportmiddel som gjør livet enklere og mer fleksibelt.

Det siste har MDG helt glemt, om de noensinne har tenkt på det. Det tror jeg vil straffe seg. Det har imidlertid ikke vi i FrP glemt. Vi vil alltid fronte bilistenes sak.

Det er helt greit om noen ikke ønsker å eie eller bruke bil. Det skal imidlertid ikke føre til at det store flertallet som faktisk eier eller vil bruke bil, skal påtvinges stadig mer radikale tiltak fra en grønn elite.

