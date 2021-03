Fikk millionsum for å redde Ulriks syn – håper på å gi bort pengene

STRAUMGJERDE (TV 2): Når helse-Norge og statsminister Erna Solberg sier nei, stiller det norske folk opp og vil betale for operasjonen som skal redde synet til lille Ulrik (4).

– Vi er helt overveldet over responsen, sier mamma Isabell Hagen til TV 2.

Hun sitter foran skjermen og leser kommentarer fra mange av de snart 7000 som har bidratt på spleisen som er opprettet for at de skal klare å finansiere operasjonen som må til for å redde synet til sønnen. Han lider av en ekstrem sjelden øyesjukdom som gjør at han blir blind uten behandling.

– Vi kan ikke tro at det er sant! Folk er så sjenerøse. De gir penger, deler saken i sosiale medier og oppfordrer til deling. Det gir saken full fart, forteller mamma Isabell.

Tok helt av

Bare i løpet av 12 timer etter at TV 2 nyhetene fortalte historien lørdag kveld, kom det inn over én million kroner.

– Det har vært overveldende. Vi har fått så mange fine tilbakemeldinger og det har vært et enormt engasjement etter at saken ble kjent via TV 2.

Nå har spleisen passert 1,5 millioner kroner.

TAKKNEMLIG: Isabell Hagen forteller om et voldsomt engasjement rundt sønnen Ulrik. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi hadde ingen intensjon om å starte innsamlingsaksjon. Vårt fokus har vært å få Beslutningsforum for Nye metoder og politikerne til å forstå at helse-Norge må ta denne regninga for de åtte pasientene dette handler om, sier Isabell Hagen til TV 2.

Men tilbakemeldingene var entydig og det ble opprettet innsamlingsaksjoner flere steder i Norge.

– Vi følte vi måtte ta kontrollen over dette selv, slik at vi også kunne oppdatere giverne med vår historie.

TV 2 har tidligere fortalt om Torger Sætre, som bor i samme kommunen som Ulrik. Han har den samme diagnosen og må ha operasjon så snart som mulig for ikke å bli blind. Her har spleisen som ble startet opp passert 3,5 millioner kroner.

FELLES SKJEBNE: Ulrik Fure og Torger Sætre (t.h.) har begge øyensykdommen Retinitis pigmentosa i mutert form. Det gjør at begge blir blind hvis de ikke får behandling. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg er helt overveldet over givergleden, sier Torger til TV 2.

Vondt å si nei

Onsdag stilte stortingsrepresentant Sylvi Listhaug spørsmål til statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime om hvorfor helse-Norge ikke kan ta regningen for Torger, Ulrik og de seks andre pasientene som har den muterte varianten av Retinitis pigmentosa.

– Vi har valgt en prioriteringsmodell og det er vondt hver gang det blir nei, vondt hver gang vi ser enkeltskjebner. Men jeg står fast på systemet Stortinget har vedtatt vi skal følge i disse sakene og det vil jeg ikke overprøve, svarte statsministeren.

Men hun holder døra litt på gløtt.

– Så betyr ikke det at vi ikke opplever at dette er en vanskelig sak, og at vi kanskje skal se på om noen av prinsippene burde vært ettergått på en bedre måte, sier Erna Solberg.

Gir bort spleis

Mamma Isabell har tenkt å fortsette kampen for at behandlingen skal dekkes av det offentlige.

– Vi gir oss aldri. Jeg kan ikke gi meg som foreldre. Jeg kan ikke leve med at jeg ikke har gjort alt jeg kan for mitt barn. Jeg kan ikke lene meg tilbake og akseptere det Erna sier, sier Isabell Hagen til TV 2.

Lykkes hun og familien, går spleisen til gode formål.

– Da ønsker vi at pengene går tilbake til folket gjennom veldedige formål og forsking innen øyensykdommer, sier Isabell Hagen og mannen Widar Fure.