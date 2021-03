Vafler i mange varianter - salte og søte

Vafler smaker godt til frokost, lunsj, aftens og som kaffemat, søte eller salte servert med kjøtt eller fisk. Vaffeljernet kan også brukes til å friske opp tørt brød og til å lage smakfulle doble ostesmørbrød.

Tips til rengjøring av vaffeljernet: Er vaffeljernet skittent, vanskelig å steke i, børst det med en oppvaskkost og tørk eventuelt godt ut av jernet med en fuktig klut. Hjelper ikke det prøv med en «vaskevaffel».

Vaskevaffel (skal ikke spises av mennesker eller dyr!): Rør sammen ½ dl vann, 2 ss salt og 1 dl mel til en tykk seig deig. Stek i vaffeljernet som en vanlig vaffel. Vaskevaffel må stekes lenger enn en vanlig vaffel, opp mot 10-20 minutter, på middels til sterk varme.

Pizzavaffel: Sløyf sukker, kardemomme og vaniljesukker i vaffelrøren. Smak røren til med urtekrydder/oregano. Stek som vanlig vaffel. Mens vaflene er varme smør med et tynt lag pesto eller ketchup. Legg på revet ost og skinke og brett/klem sammen vaflene. Servers nylagede.

Vafler som i sjømannskirken

Dette trenger du:

10-15

2-3 egg

½-1 dl sukker

2 dl kulturmelk/kefir eller laktosefri yoghurt

2 dl melk, eventuelt laktosefri

½ dl vann

Ca. 350 g hvetemel

1 ts bakepulver

½ ts natron

1 ts vaniljesukker

1 ts kardemomme

1 ½ dl flytende Melange*

Slik gjør du:

Rør/visp sammen til en glatt røre. La røren stå og svelle i ca. 10 minutter før steking.

«Hjertegode» havregrynsvafler

Dette trenger du:

3 dl havregryn

3 sur skummet melk

3 dl skummet melk

3 egg

3 ss flytende Melange*

1-2 ss sukker

1 ts kardemomme

1 ts vaniljesukker

1 ts bakepulver

½ ts natron

Like deler grovt og fint hvetemel til passe tykk røre

Slik gjør du:

La havregryn svelle i den sure skummede melken i 15-20 minutter. Visp sammen resten av ingrediensene og bland inn havregrynblandingen og grovt og fint mel til passe tykkelse på røren. La røren stå og svelle videre 15 minutter før steking.

Vafler uten egg

Dette trenger du:

2 ½ dl melk

2 ½ dl kaldt vann

1 ½ dl flytende Melange*

1 dl sukker

2 ts bakepulver

1 ts vaniljesukker

Ca. 275 gram siktet hvetemel, eventuelt glutenfritt mel

Til steking: Flytende Melange*

Slik gjør du:

Bland sammen flytende Melange, melk og kaldt vann i en bolle. Pisk inn sukker, bakepulver, vaniljesukker og hvetemel. Varm opp vaffeljernet mens du lar røren svelle i 15 minutter. Pensle vaffeljernet godt med flytende Melange før steking. Stek vaflene i på middels varme. Pensle vaffeljernet godt med flytende Melange mellom hver vaffel.

Tips: Vil du beholde sprøheten i vaflene, la dem hvile på en rist. Vil du ha myke vafler, kan du stable vaflene i et tårn og legge et kjøkkenhåndkle over.

