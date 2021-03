Det er pollensesong, og mange allergikere har merket det godt allerede.

Akkurat nå er det tresortene hassel og or som kommer opp på pollenvarselet. Men hva er egentlig dette allergifremkallende støvet som hvert år påvirker over én million nordmenn?



God morgen Norge har fått botaniker og universitetslektor Marit Grønbech til å forklare dette nærmere.

POLLEN: Botaniker Marit Grønbech får mange til å sperre opp øynene når hun forklarer hva pollen er. Foto: God morgen Norge

– Jeg liker å forklare at pollen er avtagbare «peniser» med «sædceller» i. Raklene på hasseltreet er hannblomstene, forklarer hun.

Befruktning

Grønbech holder foredrag for både voksne og barn om pollen. Når de hører hva pollen egentlig er, sperrer mange opp øynene.

– Jeg har hatt skoleelever som sier: «Æsj, peniser og sædseller inni nesa mi? Æsj», forteller botanikeren.

Det at Grønbech gjør den sammenligningen har en helt naturlig forklaring. Hun peker på grenen til hasseltreet.

– Her ser vi mange små blomster med pollenbærere og rakleskjell over. Pollenet er altså hannblomsten. Hassel har hannblomster og hunnblomster hver for seg, men på det samme treet, sier botanikeren.

Når vinden blåser løsner pollenet veldig lett. Det grønne støvet er altså pollen og det fyker i lufta.

Mye pollen havner på bakken, mens noe treffer altså nesa vår. En god del havner på hunnblomsten på treet, og på den lille knoppen med røde trådformede arr som stikker ut. Inne i den er det en eggcelle.

POLLENSESONGEN ER I GANG: Hassel er nå å se på pollenvarselet. Foto: God morgen Norge

– Når pollen havner på det arret, er det pollinering. Og når sædcellen smelter sammen med eggcellen, som er «inne i» hunnblomsten, får man en befruktning. Da begynner det å utvikle et lite frø som blir plantens «baby», forklarer Grønbech.

Allergi eller korona?

Såre øyne og rennende nese kan være et sikkert vårtegn for over én million nordmenn med pollenallargi. Det er derfor viktig å vite hva som skiller symptomene, som har noen likehetstrekk med korona.

Anna Bistrup er seniorrådgiver i helsefag og samfunnskontakt i Norges Astma- og Allergiforbund. Hun har stor forståelse for at det nå er spesielt utfordrende for mange.

– Akkurat nå er det en litt utfordrende tid. Det er ikke alle som er allergiske mot or og hassel, men mange er allergiske mot bjørk. Det kommer veldig snart. Det er veldig vanskelig, fordi man får noen symptomer som kan ligne på forkjølesessymptomer. Omgivelsene kan da oppleve at du går rundt og er syk. Det tror jeg mange synes er hemmende i disse dager, sier Bistrup.

Bistrup er klar på én ting. Om man er det minste i tvil, så skal man ta en koronatest.

Pollenvettreglene 1. Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende, selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager. 2. Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hard trening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene. 3. Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid. Det hjelper å dekke til håret og å bruke solbriller ute. 4. Ekstra rengjøring kan redusere konsentrasjonen av pollenpartiklene som har samlet og festet seg på overflater og i tekstiler. Pollen fester seg lett til støv og virvles opp. 5. Unngå lufting med vindu/dører, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med fint og varmt vær vil det også være mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid pollen inn. Tørk klær inne. 6. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen. 7. Pollen fester seg i pelsen på kjæledyr, dusj eller børstning hjelper (utendørs). 8. Informer gjerne omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid. 9. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten, eller i utlandet der hvor spredningen kan være mindre. 10. Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen. Dette kan kjøpes i nettbutikken til NAAF.

Kilde: NAAF



Bistrup anbefaler å følge med på pollenvarslingen. Den kan gi en indikasjon hvordan det er der du er.

– Det er forskjellig ut ifra hvor du er og hva slags vær det er, sier hun.

– Hvordan skiller man mellom korona og allergisymptomer?

– Det er vanskelig. En del symptomer fra pollenallergi ligner på en del symptomer på en virusinfeksjon. Det som kan være forskjellen er fraværet av feber, da allergi ikke gir deg feber. Allergimedisinene virker på pollenallergien, men det virker ikke på virus, sier seniorrådgiveren.

NAAF mener at det aller viktigste nå er å ha god symptomkontroll og ta medisinene sine.

Se hele innslaget fra God morgen Norge og se hvorfor en spesiallagd maske kan hjelpe de med pollenallergi: