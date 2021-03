«Malcolm in the Middle»-stjernen har blitt pappa

Den amerikanske skuespilleren Frankie Muniz har blitt pappa for første gang og har fått en sønn sammen med sin kone Paige Muniz.

På Instagram-profilen hans deler han en følelsesladet video av seg selv mens han holder barnet og sier:

«Jeg har blitt en far, folkens! Jeg elsker han så mye, og jeg elsker min kone så mye.»

Delte nyhet gjennom video

Paret giftet seg for litt over ett år siden og fortalte at de hadde forlovet seg i november 2018. Før dette har paret vært kjærester i flere år.

I september i fjor annonserte de at de ventet en baby sammen. Babynyheten delte de gjennom en video de hadde laget ifølge Metro.

– I løpet av de siste fire og et halvt årene har Paige og jeg opplevd så mange utrolige ting sammen, sa Muniz i videoen da.

Navneforslag fra fans

Han forteller videre at de også har reist verden rundt og opplevd mye sammen, men likevel er det noe helt annet som har satt spor hos Muniz:

– Selv om vi fremdeles tror at det er de små øyeblikkene mellom de store som får deg til å føle deg lykkelig, er det ingenting som kan sammenlignes med første gang du hører den lille hjerterytmen.

Flere fans skal ha insistert at Muniz-paret burde kalle sønnen sin Malcolm etter serien Muniz er best kjent fra: «Malcolm in the Middle». Det har han tidligere sagt at ikke kommer til å skje.

Frankie Muniz spilte hovedrollen i TV-serien «Malcom in the Middle», som ble sendt på TV 2 tidlig på 2000-tallet. Han er blant annet også kjent for hovedrollen i filmen Agent Cody Banks, som ble regissert av nordmannen Harald Zwart.