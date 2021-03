Her dropper de ny nedstenging: - De skal ikke på hytta og gå på ski

I flere måneder har spanjolene hatt portforbud, i Hellas er barna igjen sendt hjem fra skolen og i Frankrike må de begrunne hvorfor de forlater hjemmet sitt.

En ny smittebølge skyller nå over Europa. Og det på et tidspunkt hvor folk vanligvis reiser på kryss og tvers i forbindelse med påsken.

Mange land har derfor innført en rekke tiltak for å hindre at folk reiser.

Et av landene som skiller seg ut, er Danmark. Mens vi i Norge har innført strengere tiltak over hele landet, er smittetallene i Danmark stabile. Landet ser nå fram til en gradvis gjenåpning i april.

RAMMES: Ikke like mange trekkes til Nice i år heller. Frankrike innfører strengere tiltak for områder med høyt smittetrykk, som rammer til sammen 21 millioner franskmenn. Foto: Daniel Cole / AP / NTB

Tester flere

Det at danskene ikke har behov for å innføre strengere tiltak i forbindelse med påske, sier professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø kan være at de har mer kontroll på villsmitte enn oss. Årsaken er at de prosentvis tester flere enn Norge.

– Det kan dermed hende at de konkluderer med at tiltakene de har nå, er gode nok, sier han.

BEST I KLASSEN: Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø mener Norge har vært blant de beste i klassen i håndteringen av pandemien. Foto: Lise Åserud / NTB

I hele uke 11 ble det 189.737 personer testet i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

For eksempel onsdag denne uken testet Danmark 312.141 personer, ifølge Statens Serums Institutt.

Dermed tester Danmark over dobbelt så mange på én dag, som Norge gjør på én uke.

Tiltak i enkelte europeiske land Tyskland: De nåværende tiltakene er utvidet til å vare fram til 6. april. Den fem dager lange nedstengningen som var tenkt i påsken, ble avlyst etter kritikk. Nederland: Portforbud mellom 21.00-04.30 fram til slutten av mars. Ikke-nødvendige butikker, barer og restauranter er stengt. Forbud mot å treffe mer enn to personer. Idrett for tenåringer og voksne opp til 27 år er tillatt utendørs. Belgia: Nedstengningen er forlenget til 1. april. Alle ikke-nødvendige reiser er forbudt. Maks en person kan komme på besøk av gangen, og det er kun den samme personen som får komme. Maks fire personer kan treffes utendørs. Skoler og butikker er åpne. Frankrike: Portforbud mellom klokken 19.00 - 06.00. Ny måned lang nedstenging i Paris og andre områder, noe som rammer til sammen 21 millioner mennesker. De som kommer fra områder med høyt smittetrykk, må fylle ut et dokument hvor de forklarer hvorfor de forlater hjemmet sitt. Italia: I halve landet vil butikker, restauranter og skoler vil igjen bli stengt til over påske. Folk blir bedt om å holde seg hjemme, bortsett fra hvis de må på jobb eller andre nødvendige ærend. Påskeaften, 1.påskedag og 2. påskedag vil hele landet være nedstengt. Hellas: Portforbud mellom 21.00-05.00 mandag-fredag, 19.00-05.00 lørdag og søndag. Skolene er stengt. I områder med høyt smittetrykk er ikke-nødvendige butikker og salonger stengt. Folk får kun lov til å handle mat på butikker om ligger 2 km i radius fra hjemmet sitt, men ikke dra noe lenger unna.



Spania: Portforbud fra ... til ..., som vil vare fram til starten av mai. Utenom det får spanjolene kun lov til å gå på jobb, skole, handle mat og medisiner eller pleie eldre eller barn. Portugal: Unntakstilstanden som startet i januar, er satt til å vare fram til 31. mars. Noen butikker, barnehager og barneskoler ble åpnet forrige uke. I april er det planlagt at museum og eldre elever skal få gå på skolen. Sverige: Innfører ingen nye strenge tiltak. Blant de tiltakene som er innført, er blant annet skjenkestopp mellom klokken 20.00-11.00 og stengte idrettsanlegg, men ikke for barn. Folk oppfordres til å ha få nærkontakter. Danmark: Ingen nye inntak er innført i forkant av påske. Hvis situasjonen tillater det, kan kjøpesentre åpne og uteservering kan bli tillatt fra 21. april. Kafeer, restauranter, teatre og kinoer må belage seg på å holde stengt til 6. mai. Storbritannia: Innfører ingen nye tiltak før påske, britene har levd under svært strenge tiltak lenge. 29. mars starter gjenåpningen, hvor seks personer kan møtes utendørs, regelen om å holde seg hjemme blir fjernet og utendørsaktiviteter åpnes opp. Tidligst 12. april kan butikker åpne igjen. Kilder: BBC, krisinformation.se, coronavirus.dk.

Ingen hytte

Heller ikke Storbritannia innfører strengere tiltak før påske. I april er planen å starte med gjenåpning.

Britene har kommet aller lengst vaksineringen i Europa, men Olsvik peker på påsketradisjoner som årsaker til at det ser ut til at de dropper innstramminger.

– De skal ikke på hytta og gå på ski som vi skal i Norge. Bevegeligheten i England er ikke så stor i påsken som den er hos oss, sier han.

De nye nasjonale reglene i Norge trådte i kraft torsdag. I motsetning til i fjor, blir det ikke hytteforbud. Men det er likevel innført store begrensninger på hva som er tillatt og anbefalt.

LEDENDE: Over 40 prosent av alle briter har fått første vaksinedose. Storbritannia ligger på andreplass i verden om hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert. Foto: Glyn Kirk / AFP / NTB

Land som imidlertid har innført innstramminger, er Frankrike og Italia. I tillegg viderefører Spania og Tyskland de allerede strenge tiltakene.

Årsaken er å få ned aktiviteten i befolkningen, sier Olsvik. Han sier frykten for smittespredning er stor i landene hvor det vanlig å reise i påsken.

– Dette er land som vanligvis bruker påsken til å reise. Det er vår, og tradisjonelt er påsken et tidspunkt på året med stor bevegelighet fordi mange trekker mot sjøen i for eksempel Frankrike, sier Olsvik.

Slår alarm

Ei heller Sverige innfører strengere tiltak, men strategien til myndighetene har i stor grad vært tuftet på folks frivillighet, noe de eldre har måttet betale for.

KLAR BESKJED: Britiske myndigheter har hatt tydelige reklamer om tiltakene i London i vinter. 29. mars letter de på de første tiltakene. Foto: Hollie Adams / AFP / NTB

Smitten i Sverige har en stigende kurve, og torsdag slo sykehussjefer i Aftonbladet alarm om at flere unge blir lagt inn på sykehus, en trend som også ses i Norge.

– Vi står i prinsippet i en ny pandemi med et nytt virus, sier virksomhetsleder Fredrik Sund ved Akademiska sjukehus i Uppsala til avisen.

Best i klassen

Olsvik mener at Norge er blant de landene i Europa som så langt har kommet best ut av pandemien.

– Hvis vi ser på dødeligheten, er det ikke mange land som har gjort det bedre enn oss. Når det gjelder økonomi, er det nok land som har tapt mindre enn oss, men som kanskje ikke har hatt like mye penger som oss. Men penger kan du tjene igjen, død er ikke reversibelt, sier Olsvik.

Han mener at den norske strategien om å sette inn tiltak der det er mye smitte, er riktig.

– Vi ser hvor raskt det sprer seg med den sørafrikanske varianten, for eksempel. Det er helt annet virus som trenger tøffere tiltak enn vi har hatt før, sier Olsvik.