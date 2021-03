Bekrefter flere norske smittetilfeller etter friidretts-EM

Friidretts-EM innendørs i Polen ble avsluttet forrige uke med et stort antall smittetilfeller. Nå bekreftes det også at det har vært smitte i den norske leiren.

TV 2 har fått opplysninger om to tilfeller i den norske leiren. Nå bekrefter sportssjef, Erlend Slokvik smitteopplysningene.

– For å si det rett ut. Jeg testet positivt en stund etterpå. Ni dager etter hjemkomst testet jeg positivt.

Han er i fin form, men har vært i isolasjon frem til nå hjemme på Østre Toten. Han tror han ble smittet en av de siste dagene under mesterskapet i Polen.

– Jeg gikk med munnbind hele tiden så det er vanskelig å fastslå hvor det skjedde, men det viste seg at det var smitte blant tre ukrainere på vårt hotell siste konkurransedag. Så noe smitte var det på vårt hotell.

Opplever du at det var et godt smittevern under mesterskapet?

– Jeg synes det var bra på arena og i konkurransene. Men det var en sosial sammenkomst på to av løperhotellene siste kvelden. Jeg gikk forbi der i resepsjonen. Det var enkelte nasjoner og utøvere som ikke tok dette seriøst nok, men under konkurransene følte jeg det var bra.

– Var det norske utøvere som også var smittet?

– Ingen utøvere hadde symptomer.

– Men har noen utøvere blitt bekreftet smittet?

– Det var en utøver som ikke har hatt noen symptomer som har fått bekreftet positiv test, innrømmer Slokvik.

Norge hadde 11 startende utøvere i friidretts-EM i Polen som ble avsluttet 7. mars.

Flere nasjoner har bekreftet positive Covid-19 tester i sine leire. En oversikt VG presenterte i etterkant av mesterskapet viser ni nasjoner med bekreftede smittetilfeller.

Storbritannia: Minst ti smittet.

Nederland: Minst åtte smittet.

Italia: 15 smittet.

Frankrike: Minst to smittet.

Tyskland: Minst åtte smittet.

Danmark: Fire smittet.

Ukraina: Fire smittet. Testet positivt mens de var i Polen.

Polen: Flere utøvere testet positivt underveis i mesterskapet.

Irland: Ukjent antall smittede

Mens flere andre nasjoner har vært åpne om sine smittetilfeller har ikke det norske friidrettsforbundet ønsket å kommentere om det har vært tilfeller i den norske leiren.

– Hvorfor ville ikke dere kommentere smitte i den norske leiren når dere ble spurt?

– Legen vår ønsket ikke å gå med navn av personhensyn. Det var tidlig i fasen.

– Karsten Warholm sa, nei til å reise på grunn av smitterisikoen. Angrer dere på at dere dro?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi hadde gjort våre vurderinger og fått erfaringer fra andre lag og utøvere. Protokoller ble fulgt. Vi har også tatt egne forholdsregler i forhold til å kjøre med egne biler og så videre.