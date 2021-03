Karin (21) var flau over troen sin: – Ofte enklest å ikke si noe

– «Kristne drikker ikke alkohol, kristne fester ikke». «Du er anti-homofili og anti-abort.»

Fra kjøkkenbordet hjemme på hybelen i Bergen ramser Karin Astrid Endal opp fordommer hun til stadighet møter, når hun forteller om troen sin.

– I de tilfellene er det ofte enklest å bare ikke si noe om at man er kristen, sier hun.

I en ny episode av TV 2-serien «Ekte» forteller Karin og flere andre unge om hvordan de synes det er å være ung kristen i Norge i dag.

Se hele episoden her:

– Oppfattes gammeldagse

Det blir i dag stadig færre unge kristne i Norge. Undersøkelsen Norsk Monitor 2020 viste i fjor at andelen nordmenn som tror på Gud har falt fra 53 til 30 prosent siden 1985. Andelen er lavest i aldersgruppen 25-39 år.

Ida Marie Høeg er professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Hun tror det er flere årsaker til at man kan synes det er vanskelig å prate om og være åpen om troen sin.

– Jeg tror det skyldes at de er redde for å bli assosiert med de som tror på en måte man ikke kan identifisere seg med, sier hun, og fortsetter:

– Uansett om man er ung muslim eller ung kristen, så opplever mange ungdom at de oppfattes som gammeldagse når de tror. At de er styrt av følelser, at de ikke kan tenke fornuftig, og at de er godtroende.

Unge troende kan også bli møtt med fordommer om at de ikke anerkjenner naturvitenskapen, forteller Høeg.

– Flaut

21 år gamle Karin er blant dem som i visse sosiale sammenhenger har vegret seg for å fortelle om at hun tror.

– Det er ikke alltid det er passende å si det. Noen kan være veldig tydelige på hva de mener om kristendom og religion generelt, sier hun.

Selv har hun hatt med seg den kristne troen fra barndommen av. Da hun var yngre, synes hun det var vanskeligere enn i dag å si at hun var kristen.

– Jeg syntes det var flaut å si at jeg var kristen, fordi jeg var den eneste jeg visste om som var det. Jeg hadde ikke lyst til å skille meg ut fra de andre og jeg visste at kristendom ikke var kult, sier hun.

Selv om hun også i dag kan oppleve mange fordommer mot troen sin, har hun nå blitt komfortabel med å snakke om det.

– Da jeg var liten gikk jeg i kirken på grunn av mamma og pappa. Nå har jeg gjort opp mine egne meninger og tenker mer selvstendig. På min videregående skole var det veldig åpent, og mine klassekamerater var glad i å utfordre sin egen tro og snakke om det, sier Karin.

Hun ønsker å sette fokus på åpenhet om religion.

– Jeg synes det er veldig dumt at barn går og føler på at det er noe ved seg de ikke vil dele, fordi de er redd for å bli utstøtt av klassekamerater. Akkurat som seksuell og mental helse, er religion en stor del av identiteten til folk. Da bør det også være åpent å snakke om det, sier hun.