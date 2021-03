Norgesgruppen passerte 100 milliarder i omsetning i 2020

Dagligvaregiganten Norgesgruppen kan se tilbake på kriseåret 2020 med stor suksess.

Stengte grenser ga en ekstraordinær omsetning for selskapet, og førte til en omsetning på over 100 milliarder kroner. Det er en økning på 11 milliarder fra 2019.

Det opplyser selskapet i en pressemelding, torsdag.

– NorgesGruppens hovedprioriteringer i 2020 har vært å sikre stabil matforsyning til hele Norge, å sikre trygg handel for våre kunder og en trygg arbeidsplass for våre ansatte. Jeg vil gjerne takke alle våre ansatte og samarbeidspartnere for en fantastisk innsats i en krevende arbeidssituasjon og våre kunder for at de har overholdt smittevernreglene og bidratt til en trygg handel i butikk, sier konsernsjef Runar Hollevik.

NorgesGruppen opplyser at frafall av grensehandel mot Sverige står for omkring halvparten av økningen i omsetning av dagligvarer, i tillegg til at myndighetenes restriksjoner har gjort at flere måltider enn før har blitt laget hjemme.

Saken oppdateres!