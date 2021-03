Slik får du påskegodteri til halv pris

Priskonkurranse på enkelte sjokoladetyper gjør at det blir ekstreme forskjeller når man skal kjøpe inn påskegodteri, og det er mange hundrelapper å spare på velge riktig sjokolade til påskeegget.

TV 2 hjelper deg har sjekket prisene i dagligvarebutikkene Extra, Rema 1000 og Kiwi tirsdag og onsdag denne uken, og funnet at i de mest ekstreme tilfellene er den dyreste marsipanen nesten fire ganger dyrere enn den billigste.

Smaker dyrere påskegodt bedre? Se vår smakstest i videovinduet over

Testpanelet består av syv stykker fra redaksjonen og Linni Meister som kom innom TV 2 hjelper deg.

BILLIG ELLER DYRT: Ikke lett å se hva som er billigst her. For den nysgjerrige er det Brynhilds Påskemix på nederste hylle. Foto: TV 2 hjelper deg

Tre ganger så dyrt

Når det gjelder melkesjokolade, viser vår prissjekk at hvis man velger plate istedenfor figur blir prisen nesten en tredjedel. Freia Påskekompiser, som er små harer og kyllinger innpakket i påskepapir, koster 299 kr per kilo hos Extra og Kiwi og 291 kr per kilo hos Rema 1000. Kjøper man en 200 gram Freia Melkesjokolade-plate koster den kun 125 kr per kilo.

Klarer testpanelet å smake forskjell? Se videoen øverst i saken!

Hos alle tre kjedene koster smågodt 12,40 kr per kilo. I smågodthylla finner man sjokolade fra Minde, Hval sjokolade og Nidar. Hvis du kjøper Nidar-sjokoladen i ferdigposen Påskemiks, koster den dobbelt så mye per kilo. Men denne posen har i tillegg marsipanfigurer.

Billig-marsipan

BILLIG: Smågodthylla tilbyr godteri til halv pris i forhold til innpakket påskegodteri. Foto: TV 2 hjelper deg

Er det greit at marsipanen er utformet som hvaler istedenfor påskeegg, kan du få den svært mye billigere. Prisforskjellen mellom et innpakket Nidar Marsipanegg og Hval marsipan fra smågodthylla er enorm. Kiloprisen på egget er 402 kr hos alle de tre dagligvarekjedene, mens smågodt koster 124 kr kiloen.

Dette er det mest ekstreme eksempelet. Vanligvis er den innpakkede påskemarsipanen rundt dobbelt så dyr som smågodt. Nidar marsipanpølser koster for eksempel 249 kr per kilo hos matvarekjedene.

Billigkupp med påskeinnpakning

Det er mulig å få noe påskeinnpakket godteri på billigsalg. Alle tre kjedene har for eksempel Nidar Favoritter Påske til lavere pris enn smågodt. Dette er det beste kjøpet med påskeinnpakning.

Ellers er Brynhilds Påskemix relativt billig med en prislapp på 180 kr per kilo hos Extra og Rema 1000.

Husk å sjekke kiloprisen på prislappen før du kjøper, slik at du faktisk velger den billigste godteposen.

Billigere hos Europris

Prissjekken vår viser at de tre kjedene har svært like priser på påskegodteri. Så det er bare noen kronestykker i forskjell på de 20 varene vi har sjekket.

Hvis du skal ha påskegodteri enda billigere, vil Europris være et alternativ. De har smågodt til 99 kr per kilo, og de har også Freia melkesjokolade til en lavere pris hvis man kjøper en hel kilo. Da er prisen 100 kr.

Rema 1000 har også et tilbud på smågodt hvor man kan fylle opp et beger for 49 kr. Dette begeret skal romme en halv kilo smågodt, og det gir en pris på under 100 kr per kilo. Når vi fyller på med marsipan og sjokolade til begeret er stappfullt, får vi en overraskelse. Vekten stanser på 426 gram.

NESTEN EN HALV KILO: Vekten stanset på 426 gram etter å ha fylt begeret til randen. Foto: TV 2 hjelper deg

Lag enda billigere påskemarsipan selv

Hvis du lager påskeeggene selv, kan du halvere prisen i forhold til den aller billigste marsipanen fra Hval sjokolade. Billigkjedene har nemlig egne merkevarer hvor en kilo marsipan koster 50 kr. Kombiner med Freia melkesjokolade og du får en kilopris på på egenlagde påskeegg på 60 kr. Det kan til og med være morsomt å gjøre dette sammen med barna.

Se hvor lett du lager påskemarsipan i videoen øverst i saken

Det er ett problem med Coop marsipan og Rema 1000 marsipan, og det er at de bare har henholdsvis 24 og 22 gram mandler i seg. Dette er vesentlig lavere enn Nidar (37 prosent) og Hval sjokolade (38 prosent). Spiller det noen rolle for smaken? Det vurdere testpanelet i videoen.

Vil man ha bedre marsipan i sitt eget påskegodteri, tilbyr alle kjedene Odense marsipan til 125 per kilo. Den har 50 prosent mandler, men da blir prisen identisk med Hval sjokolade.

Hvilken kjede er billigst?

Svaret er at Kiwi, Extra og Rema 1000 er like billige eller dyre, og det er eksakt samme godteri du får god pris på. Dermed er vårt tips å kjøpe diverse typer Freia Melkesjokolade (alle typer smaker) som er satt ned kraftig i pris til påske 24,90 kr eller Nidar Favoritter Påske som koster 33,90 kr (Kiwi), 34,90 (Rema) og 36,90 kr (Extra). Det kan godt hende at prisene er forandret før du leser dette slik at en av de andre kjedene er billigst.

Det er også billig å kjøpe smågodt som koster 12,40 kr per hekto hos alle tre kjedene. Det er verdt å merke seg at Europris slår dagligvarekjedene på både smågodt (9,90 kr per hekto) og Freia Melkesjokolade (100 kr for 5 store plater).