15. april har Mercedes verdenspremiere på det som blir det elektriske flaggskipet deres, EQS.

S-en i navnet er naturligvis ikke tilfeldig. Dette er S-Klasse i elektrisk utgave, samtidig som modellen skal stå på egne hjul.

Lekkasjer og konseptstudier så langt tyder på at Mercedes her kommer til å gå for et design som virkelig vil skille seg ut. I tillegg snakker vi tekniske løsninger fra øverste hylle.

Mercedes lover selv at EQS skal markere starten på en ny generasjon elektriske biler, med rekkevidde betydelig høyere enn 700 kilometer. basert på WLTP-målemetoden. Dette ved hjelp av en effektiv drivlinje, fremskritt i batteriets energitetthet og klasseledende aerodynamikk.

Batteriproduksjonen for nye EQS er allerede i gang i Tyskland.

EQS kommer med flere batteripakker

– Verdenspremieren på vår mest eksklusive elbil er rett rundt hjørnet og vil sette en ny standard, ikke bare i segmentet, men for elektromobilitet generelt. Vi forventer at de første modellene ankommer Norge allerede til høsten, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

EQS vil leveres med flere batterioppsett som muliggjør forskjellige rekkevidde- og ytelsesvarianter.

Sjekk denne: EQS får tidenes største skjerm

Konseptbilen står virkelig ut designmessig, mye tyder på at produksjonsklar bil ikke er langt unna dette.

300 meter lang produksjonslinje

Med batterikapasitet på opptil 108 kWt vil EQS ha en rekkevidde betydelig høyere enn 700 kilometer (WLTP), godt hjulpet av klasseledende aerodynamikk. Den egenutviklede programvaren muliggjør oppdateringer over luften (OTA) og sørger for at energistyringen vil være oppdatert i hele kjøretøyets levetid.

Hedelfingen-fabrikken til Mercedes er ansvarlig for produksjonen av batterisystemene til EQS, men også til den kommende EQE.

Fabrikken har et produksjon- og logistikkområde på hele 16.500 kvadratmeter og inkluderer toppmoderne systemer. Det komplekse lithium-ion batterisystemet produseres på en 300 meter lang produksjonslinje med mer enn 70 stasjoner. Fra 2022 vil Hedelfingen-fabrikken operere CO2-nøytralt, akkurat som «Factory 56»-fabrikken hvor EQS produseres sammen med S-Klasse.

2021 Mercedes S-Klasse: Blir tidenes mest avanserte modell

Totalt fire nye Mercedes-EQ modeller vil bli presentert i 2021: EQA, EQB, EQE og EQS

Ti elektriske EQ-modeller

2021 blir et travelt elbil-år for Mercedes. Totalt fire nye EQ modeller vil bli presentert: EQA, EQB, EQE og EQS.

I tillegg vil utvalget av ladbare hybrider som for tiden består av mer enn 20 modellvarianter, fornyes med elektrifiserte utgaver av C-Klasse og S-Klasse, med en elektrisk rekkevidde på rundt 100 kilometer.

I løpet av to år vil Mercedes-EQ-familien bestå av mer enn ti elektriske EQ-modeller, i alle segmenter.

Her kan du lese mer om Mercedes EQS

Video: Elektriske EQA kommer snart til Norge