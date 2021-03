Transperson ble kastet ut av guttegarderobe – får 2,5 mill. i erstatning

Til tross for at eleven identifiserer seg som en gutt, ble han tvunget til å bruke jentegarderoben. Nå må skoledistriktet punge ut.

Det er det største skoledistriktet i Minnesota, The Anoka-Hennepin School Ditrict, som ifølge AP må bla opp.

Eleven fikk strengt forbud mot å bruke guttegarderoben, til tross for at personen identifiserer seg som en gutt.

Skoledistriktet har nå gått med på å endre sine retningslinjer, slik at alle elever skal få bruke alle fasiliteter som samsvarer med deres kjønnsidentitet.

Myndighetene skal nå gi både skolestyremedlemmer, ansatte og elever opplæring i de nye retningslinjene.

Tøff kamp

Eleven «Nick H.», som ikke vil at mediene skal publisere etternavnet hans, sier at saken har vært vanskelig for ham.

Under et Zoom-møte med organisasjonen Gender Justice, som har støttet ham i kampen mot skoledistriktet, sa 21-åringen dette:

– Jeg skal være ærlig. Dette var tøft. Dette var en tøff opplevelse..

Og:

– Jeg vet at bare ved å være her, ved å stå opp og være synlig, så kan jeg gjøre en forskjell. Det kan vi alle.

SVØMMELAG: «Nick H.» måtte skifte klær på et eget rom etter at skolestyret kom på banen. Foto: Coon Rapids High School

Mobbing og trusler

«Nick H.» var på svømmelaget til skolen Coon Rapids High School i 2015 og 2016, da han var 16 år gammel.

Siden han identifiserer seg som gutt, brukte han guttegarderoben.

Plutselig kom skolestyret på banen og fortalte at det ville bli store konsekvenser hvis han fortsatte å bruke garderoben.

Han ble bedt om å bruke et eget rom for å skifte klær, og dette førte til at han ble mobbet og utstøtt, og at både han og familien hans mottok trusler.

I 2019 gikk «Nick H.» til sak mot skoledistriktet, og begge parter skal nå være fornøyde med å ha kommet til enighet.

– Alle juridiske spørsmål er blitt løst, skriver The Anoka-Hennepin School Ditrict i en pressemelding.

Under Zoom-møtet tirsdag, uttalte Gender Justice-direktør Megan Peterson dette:

– Diskriminering mot elever som er transpersoner er ikke bare sårende og galt, det er også dyrt.