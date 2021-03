OL-håpet holder én ting skjult for trenerne sine: – Bør ikke si det høyt

Ragne Wiklund (20) ble i vinter verdensmester på skøyter – den første norske kvinne på nesten 100 år.

Begivenheten skjedde 14. februar 2021 i Nederland. På 1500 meter. Tiden: 1.54.61.

– Det som skjedde er fortsatt helt surrealistisk, sier Wiklund til TV 2.

– Og nå er du plutselig gullhåp i kommende vinters store begivenhet, OL?

– He-he, jeg skal ikke være med på å hausse opp meg selv. Jeg har ikke vært stabil i verdenstoppen. Men denne VM-tittelen betyr jo noe. Før denne sesongen tenkte jeg at å komme til til OL var et passende mål, nå håper jeg å kunne være med i medaljekampen, svarer hun.

Allsidig

Ragne Wiklund har en allsidig idrettsbakgrunn. Hun har blant annet hevdet seg godt i orientering.

Mange mener at dette har skaffet henne en god utholdenhet.

– Sikkert noe i det. Orientering er nok gunstig for kondisjonen, uten at jeg kan dokumentere det gjennom tester eller målinger. Jeg tror også det er viktig for hodet med variasjon i trening, for motivasjonen. Variert trening gjør det lettere å motivere seg, sier Wiklund, som i fjor ble norsk mester for junior i orientering.

Men det er én ting ved denne treningsformen hun holder skjult for trenerne sine. Nemlig hvor lett det er å tråkke over når man løper orientering.

– Jeg tror ikke trenerne mine vet hvor utsatt man er for det. Det er kanskje ikke så lurt å si det høyt. Men jeg teiper anklene, da – i hvert fall når jeg løper konkurranser.

– Jeg har hatt noen overtråkk, det er det ingen tvil om.

– Hva består hverdagen av nå, det er ikke SÅ lenge til OL?

– Etter at skøytesesongen var over, har jeg gått på ski, løpt og spilt fotball. Og tatt et lite skippertak i studiene. Når påsken er over, blir det mer alvor med start på skøytetreningen. Da blir det å «gønne» på igjen!

GULLSJOKK: Ragne Wiklund etter den formidable 1500-meteren hennes i VM. Foto: Peter Dejong

Herlige tilbakemeldinger

Wiklund begynte i 2019 på en bachelor i miljø og miljøfysikk og energi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

– Hva skal du bli?

– He-he, jeg aner ikke. Det får tiden vise.

– Hvordan har tiden vært etter 1.54.61?

– Det mest kule var reaksjonene jeg fikk fra kjente og ukjente da jeg kom hjem. Folk var så glade over det jeg hadde prestert. Noen hadde tatt til tårene under og etter løpet. Det gjør jo også meg glad.