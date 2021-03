Påskeutfart betyr at mange av oss har ekstra stort plassbehov. Løsningen kan da være en takboks.

Før du går ut og kjøper takboks er det flere ting du bør tenke på. Utvalget er stort – og variasjonene enda større.

Her er det nemlig en aldri så liten jungel, der størrelse, materiale og ikke minst pris varierer betydelig.

Dessuten har flere tester vist at også sikkerheten kan variere mye fra takboks til takboks.

Tidligere i år testet NAF i samarbeid med Testfakta åtte takbokser. Kollisjonstesten ble gjennomført i to hastigheter: 30 km/t som er hastigheten de aller fleste produsentene tester sine bokser i, og 40 km/t som NAF mener er en riktigere hastighet for å teste kollisjonssikkerheten til takbokser.

Hamron overrasker positivt

Helt til topps i testen gikk NX Premium fra Packline, etterfulgt av Packline NX Twin, Thule Motion XT XL og Skiguard 860 Touring.

Men NAF trakk også frem det som var den aller billigste takboksen i testen. Den kommer fra Jula, rommer 390 liter og koster 2.499 kroner.

Dette skriver NAF i konklusjonen:

Den rimelige plastboksen fra Jula (Hamron) overrasker positivt og får toppscore i kollisjonstesten i 30 km/t. Den består ikke vår kollisjonstest i 40 km/t like godt, og totalt havner den på femteplass i testen. Sammenlignet med resultatet i forrige test av takbokser i 2019, er det en positiv utvikling for Jula-boksen som også er den billigste boksen i testen. Dette viser at kollisjonssikkerhet ikke nødvendigvis henger sammen med pris på boksene.

Les mer: Så mye varierer sikkerheten

Vi nordmenn elsker takbokser. Det er slett ikke tilfeldig at Volkswagen viser frem sin nye ID.4 med boks på taket.

Glassfiber eller plast?

Det hører også med til historien at Jula også har en mindre og rimeligere utgave av denne boksen. Hvis du klarer deg med 240 liter, kan du spare en tusenlapp på den.

Et viktig valg når du skal kjøpe takboks, er om den skal være laget av glassfiber eller plast. Glassfiberboksene er generelt mer solide og holdbare, men de er også tyngre. Kollisjonstesten gir ikke et entydig svar på om takbokser i glassfiber er mer kollisjonssikre enn de i plast.

Tvert imot fremhever NAF at tre av takboksene i plast gjør det bra i deres kollisjontest. Plastboksen NX Twin XL fra Packline, som kommer på andreplass i testen, utmerker seg med 10 av 10 mulige poeng i kollisjonstesten i 30 km/t, og gjør det også godt i 40 km/t. Den scorer totalt sett bedre i kollisjonstesten enn glassfiberboksen fra Skiguard.

Plastboksen fra Thule klarer også begge kollisjonstestene bra og scorer jevnt med boksen fra Skiguard i begge kollisjonstestene.

Advarer mot takboks på ferieturen

Takbokser kommer i mange størrelser og fasonger. I Norge kjøper mange bokser som ligger lavt på taket, gjerne i samme farge som bilen.

Leie – eller kjøpe brukt takboks?

PS: Vi nordmenn liker generelt å eie ting selv, det gjelder også takbokser. Men i mange andre land er utleie av takbokser utbredt. Dette har også begynt å komme til Norge. På denne måten betaler du bare for perioden du faktisk trenger boksen, og du slipper også å oppbevare den resten av tiden (eller kjøre rundt med den tom på taket, som mange gjør).

Et annet alternativ er bruktmarkedet. Her finnes det svært mange takbokser til salgs, og det er muligheter for å spare mye penger. Bruker du litt tid på jobben, er det også gode muligheter for å finne en boks med farge som matcher bilen din.

Visste du at Broom har kåret Norges styggeste skiboks? Her er vinneren

Video: På mange biler kan du faktisk ikke ha takboks