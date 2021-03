Britney Spears ber om å få ny verge

I en begjæring datert mandag 22. mars ber Britney Spears sitt juridiske team om at Jodi Montgomery overtar rollen som superstjernens verge.

En rolle Spears sin far Jamie har hatt i en årrekke.

Det skriver en rekke amerikanske medier torsdag, deriblant E! News.

Jodi Montgomery jobber som profesjonell verge, og tok midlertidig over rollen fra Jamie Spears i september 2019 på grunn av hans helseproblemer.

Offentlig sammenbrudd

I begjæringen fra Britney Spears og hennes juridiske team, ber hun også om retten til å terminere vergeordningen permanent.

Dersom Spears sitt ønske blir godkjent av retten, vil Montgomery blant annet få mulighet til og føre tilsyn med vaktmestere og sikkerhetsvakter, kommunisere med medisinsk personell samt ha tilgang til superstjernens helsejournaler.

Britney Spears sin vergemål-sak har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Faren har hatt rollen siden 2007, da datteren hadde et svært offentlig sammenbrudd hvor hun blant annet barberte hodet foran paparazzi-fotografer.

BARBERTE HÅRET: Øyeblikket da Britney Spears barberte av sitt eget hår, sjokkerte en hel verden. Foto: MBF-Sasha-Cooper-BROZ/X17online.

Kort tid etter mistet hun foreldreretten til sine to sønner, som hun har med Kevin Federline.

– Håper det tar slutt

Vergeforholdet Spears' far fikk innebærer blant annet at han har kontroll over hennes økonomi.

I starten av mars sa faren, via sin advokat Vivian Lee Thoreen, at han håper vergemålet til ta slutt.

– Det er ingenting jeg ønsker mer enn at Britney ikke skal trenge vergemålet. Om det skal være et vergemål eller ikke, er opp til Britney. Dersom hun ønsker å avslutte det, står hun fritt til å legge inn en begjæring om det, sa han ifølge CNN.

En høring i saken er satt til 27. april.