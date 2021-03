Instagram utvikler tjeneste for barn

Mosseri skriver på Twitter at Instagram ser på muligheten for en versjon der foreldre har kontroll, men der barna kan holde kontakt med venner.

Det er ikke kjent når en slik versjon kan være klar, sier Mosseri til Buzzfeed News , som først omtalte saken. Det er likevel en prioritert oppgave, ifølge et internt innlegg som nyhetsnettstedet har fått tilgang til.

Instagram har ifølge sine bruksvilkår en aldersgrense på 13 år, men den er ikke spesielt vanskelig å omgå.

Selskapet har tidligere fått kritikk for å ikke gjøre nok for å stoppe mobbing og krenkende innlegg på plattformen. Blant funksjonene i en barneversjon er at voksne ikke skal kunne sende direktemeldinger til barn som ikke følger dem.

