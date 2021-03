Angela Merkel reverserer planene om påske-nedstenging

Tirsdag kunngjorde Tysklands forbundskansler Angela Merkel at nedstengingen av Tyskland skulle forlenges til 18. april. For å få kontroll på økende smitte, ble det i tillegg innført strengere nedstenging som skulle vare fem dager i påsken.

I fem dager fra 1. april ble befolkningen bedt om å holde seg hjemme og redusere sosial kontakt. Nærmest alle butikker skulle stenges, gudstjenester skulle måtte holdes digitalt, og kun dagligvarer skulle få holde åpent på påskeaften, lørdag 3. april.

Nedstengingen ville blitt Tysklands strengeste så langt i koronapandemien, men nå er det hele avblåst.

Helomvending

Planene om nedstenging ble møtt med kraftig kritikk fra flere hold, og onsdag denne uken ble det holdt et hastemøte om nedstengingen. Møtet endte med at planene ble skrinlagt, og den tyske befolkningen blir nå heller bare oppfordret til å holde seg hjemme.

Under en pressekonferanse kom Merkel med en personlig unnskyldning til nasjonen.

– Det er min feil alene, sa hun.

Merkel tok på seg all skyld for u-svingen og ba landets borgere om tilgivelse.

– Hele prosessen har forårsaket ytterligere usikkerhet, som jeg ber alle borgere om å tilgi meg for, sa Merkel.

– En ny pandemi

Den britiske mutasjonen av viruset har blitt dominerende i Tyskland.

– I all hovedsak har vi et nytt virus, sa Merkel da hun kunngjorde den planlagte nedstengingen.

Hun la til at virusvarianten har «Høyre dødelighet, er mye mer smittsom og smittsom mye lenger», og at landet er inne i «en ny pandemi».

Smittenivået i Tyskland har steget over 100 per 100.000 innbyggere. Dette tallet har vært avgjørende for at det blir gjort innstramminger, skriver BBC.