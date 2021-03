Større leteaksjon etter savnet sjark

Onsdag kveld klokken 19.18 fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge melding om at en sjark i Vestfjorden hadde problemer.

Klokken 22.45 tok to F-16 jagerfly av fra Bodø for å delta i søket. Ved 23-tiden observerte flyene en redningsflåte, som viste seg å være tom. Det kan ikke slås fast at flåten tilhører den savnede sjarken, opplyser Hovedredningssentralen.

Jagerflyene har returnert til Bodø.

Nødsignal

Et Sea-King helikopter fra Bodø gikk umiddelbart mot havaristen og var i radiokontakt med båten sist klokken 20. Helikopteret søkte i området i to timer uten resultat.

Ved midnatt natt til torsdag søker Sea-Kingen fortsatt etter sjarken.

Redningsleder Frode Iversen opplyser til Avisa Nordland at sjarken var kjøpt av en person som var på vei nordover med båten.

Leteaksjonen foregår i området nordvest for Bodø, på utsiden av Landegode og Helligvær.

Kystvaktskip på vei

Fire skip fra Kystvakten er på vei inn i området. KV Farm er framme i søkeområdet, mens det ennå er et par timer før KV Bison er på plass. KV Barentshav og KV Andenes vil ikke være framme før i fire-fem-tiden torsdag morgen.

Redningshelikopteret er også i området etter å ha etterfylt drivstoff.

Ifølge Hovedredningssentralen blåser det for øyeblikket stiv kuling i området, men det er ventet å roe seg i løpet av natten.

Et Orion overvåkingsfly fra Forsvaret er bedt om å bidra, men vil tidligst kunne ta av torsdag morgen.

