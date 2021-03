Se videosammendrag øverst!

Gibraltar-Norge 0-3

VM-kvalifiseringen er i gang, og med 3-0-seier borte mot Gibraltar fikk Ståle Solbakken en poengmessig perfekt start på sin karriere som norsk landslagssjef.

Tidligere på kvelden onsdag hadde også Tyrkia overrasket ved å slå gruppefavoritt Nederland 4-2, et resultat som vil få direkte betydning for Norges sjanser i gruppen.

– Nå har plutselig Norge en bedre mulighet til å vinne denne gruppen enn det vi først trodde da vi ble trukket sammen med Nederland. Nederland gikk på en smell, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

For der man på forhånd gjerne hadde sett for seg at nettopp Norge og Tyrkia ville kjempe om en 2. plass i gruppen - bak forhåndsfavorittene til Frank de Boer - har det nå allerede etter én kampdag materialisert seg et scenario der det kan bli et race mellom tre nasjoner om gruppeseieren.

– Hvis Norge nå slår Tyrkia på lørdag, skal Nederland sove litt dårlig i tiden som kommer, sier Mathisen.

Drillo er blitt mer optimist - mener Tyrkia viste svakheter

Norge skal ikke møte Nederland før i september, og etter kampslutt på Gibraltar var Ståle Solbakken noe vag rundt hvorvidt de oransjes nederlag kan hjelpe Norge i gruppespillet.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, men klarer vi å slå Tyrkia så kan det bli en god sommer, smilte landslagssjefen.

Hjemme i stuen sin på Kringsjå var imidlertid tidligere landslagssjef Drillo klokkeklar på at onsdagskveldens to kamper hadde gitt ham større tro på norsk suksess i VM-kvalik gruppe G. Og det særlig fordi han så mye bak Tyrkias 4-2-triumf over nederlenderne i Istanbul.

– Jeg er blitt litt mer optimist. Resultatet var sterkt, men prestasjonen var ikke det. I 1. omgang hadde jeg 4-2 i sjanser til Nederland, og så ledet Tyrkia 2-0 til pause. Det var heldige scoringer, og her har vi sjansen til å ta ledelsen i gruppen hvis vi slår Tyrkia på lørdag. Det tror jeg vi har fair sjanse til å gjøre, sa den norske landslagslegenden.

OPTIMIST: Egil "Drillo" Olsen har troen på at Norge kan lede gruppen etter kampen mot Tyrkia. Foto: Stian Lysberg Solum

Sørloth gleder seg

En som gleder seg til lørdagens TV 2-sendte oppgjør mot tyrkerne er Alexander Sørloth, som forrige sesong herjet for Trabzonspor i den tyrkiske toppdivisjonen.

– Jeg gleder meg veldig. Det er jo noen kjente fjes der som jeg skal møte igjen, så det blir veldig artig. Det er et veldig godt lag, så det blir noe helt annet enn denne kampen i dag. Vi må være 100 prosent skjerpet, må hjem og restituere og så skal vi være 100 prosent til dem.

– De slår Nederland i dag. Hva leser du ut av det?

– Jeg fikk jo ikke sett kampen, men vi får sikkert sett noen klipp fra den kampen i forberedelsene. Men det er et veldig sterkt resultat, sier Sørloth.

Følg Norge-Tyrkia - fra Malaga - på TV 2 lørdag fra 17.00. Kampstart 18.00!

PS! Europa har 13 plasser i neste års VM i Qatar. Gruppevinnerne går direkte til mesterskapet, mens gruppetoerne deltar i en playoff bestående av totalt tolv europeiske lag. Ti gruppetoere pluss to Nations League-gruppevinnere skal der kjempe om de siste tre europeiske plassene.