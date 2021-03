Landslagets Qatar-markering får kritikk: – Redd man gjør dette for å unngå boikott

Rosenborg-medlem Kenneth T. Kjelsnes og Stabæk-medlem Bjørnar Posse Sandboe er to av dem som har gått foran i kampen om boikott av Qatar-VM.

De mener markeringen til landslaget, med t-skjorter med budskapet «Human rights on and off the pitch» ikke er nok.

– Jeg er veldig for alle ting som kan gjøre situasjonen bedre i Qatar. Men det virker for meg, og jeg er redd for at, man gjør dette fordi man ønsker å unngå boikott. At man vil vise at man gjør noe for å roe kritikken, sier Kjelsnes til TV 2 og legger til:

– Jeg tviler ikke på at engasjementet til spillerne eller Ståle Solbakken er genuint, men jeg vil ikke slå meg til ro meg de tiltakene de gjør. Selv om det er bra i seg selv, men det retter ikke fokus mot det grunnleggende problemet som fotballen har skaffet seg ved å la undertrykkende regimer få kjøpe fotballen til en reklameplakat for seg selv.

– Vær ikke i tvil om at de øverste lederne i norsk fotball vil til Qatar

Kjelsnes mener det må mye mer til for å få endret måten FIFA deler ut VM på og for å bekjempe menneskerettighetsbrudd.

– Når supporterne går inn for boikott av fotball-VM, er ikke det noe vi gjør med lett hjerte. Men det er kun på den måten vi kan ta fotballen litt tilbake. Med slike markeringer står vi til syvende og sist igjen med noe som har gjort inntrykk en liten stund, men når VM sparkes i gang er det glemt. Boikott er det eneste språket som kan forstås.

Bjørnar Posse Sandboe deler Kjelsnes meninger.

Rosverdig at landslaget vil markere sin misnøye, men tviler sterkt på at dette har noen effekt. Korrupte FIFA og slavestaten Qatar bryr seg neppe. Boikott er den eneste rette løsningen! Vi kan ikke akseptere det som har skjedd i fotballens navn. https://t.co/V5yuU4PE7K — Gjert Moldestad (@gjertm) March 24, 2021

– Det må ha vært et antiklimaks for dem som ventet på en annonsert, tydelig markering. Jeg tror vi må stole på at det er klubbene og supporterne som må pushe for endring her, skriver Sandboe i en tekstmelding til TV 2.

NFF og landslagssjef Ståle Solbakken har vært klare på at de ikke vil boikotte VM, men at de vil ha en dialog og påvirke fra innsiden.

– Se bare på de siste setningene i mandatet til dette Qatar-utvalget. Utvalget skal visstnok belyse de økonomiske og sportslige konsekvensene av en boikott, skulle de altså dikteres på forhånd av NFF og ikke bestemme dette selv? Jobbe for å vise frem alle ulempene slik at vi kanskje slipper å ta avstand fra gjennomsyrende korrupsjon og årevis med sportsvasking, fordi vi ikke kan bevise på forhånd at boikott vil gi forbedringer for arbeiderne i Qatar? Bevisbyrden er på de som VIL delta i et av de mest skandaløse mesterskapene i idretten, mener Sandboe.

– Klubbene ga fra seg enormt mye makt og innflytelse til Forbundsstyret da de ikke stemte for et vedtak på Fotballtinget. Forbundsstyret har nå en enorm definisjonsmakt over hvordan prosessen blir videre, utdyper Sandboe og fortsetter:

– Med bakgrunn i hvordan de siste åtte årene med supporterarbeid opp mot NFF har vært; Om du er uenig med NFF må du ta et grep om dem, og holde dem, holde dem, holde dem til de til slutt er nødt til å gi etter. Hvis du kjøper et eneste gram av det de kaller dialog, komité eller utredning vil de gjøre alt de kan for å bruke den ekstra tiden de har fått til å komme i bedre posisjon til å få viljen sin. Vær ikke et øyeblikk i tvil om at de øverste lederne i norsk fotball vil til Qatar og se på ball og spise middag. Da kan man ikke ha tillit til at de vil jobbe for noe som helst annet - selv om de utad påstår at de vil belyse og markere.

Amnesty: – De tar en klar stilling

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sier til TV 2 at han var litt skuffet over landslagets første budskap «Respect on and off the pitch», men at han ble stolt over det andre budskapet «Human rights on and off the pitch».

– Jeg må si at jeg er stolt akkurat nå av å være norsk, av at det norske landslaget tar en så klar stilling. Så viser det seg jo at kanskje Ståle Solbakken er en stor taktiker både «on and off the pitch», i den forstand at det var en slags dramaturgi her. I begynnelsen var jeg, må jeg innrømme, litt skuffet. «Respect on and off the pitch» er flott det, men da de kom ut til nasjonalsangen med «menneskerettigheter på og utenfor banen» følte jeg virkelig at det var et statement og et budskap som kommer til å bli lagt merke til, sier Egenæs.