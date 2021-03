Sjokkert på karantenehotell: – Kan plutselig si «boom»

May Kristin Knutsen synes det er mye unødvendig trafikk inn og ut av karantenehotellet på Gardermoen. – Og hva skjer om det plutselig blir et utbrudd her? spør hun.

May Kristin Knutsen fra Tromsø har tilbrakt de siste dagene på karantenehotell på Clarion Hotell på Gardermoen.

Hun har vært på Kanariøyene siden desember, og reiste hjem i slutten av forrige uke.

– I det området jeg var i Spania var det lite smitte, blant annet fordi det var strenge restriksjoner. Derfor ble jeg overrasket og skuffet da jeg så hvordan ting var i Norge, sier hun.

På vei fra flyplassen til hotellet var det flere som ble satt i samme kjøretøy.

– Og da vi kom til hotellet, var det helt kaos, med folk og bagasje over alt. Det var ikke mulig å holde avstand. I tillegg reagerte jeg for eksempel på at personen som tok imot passene våre tok på alle sammen uten å sprite seg mellom hvert pass, sier hun.

Ble bedre

Etter flere oppslag i mediene om de kaotiske tilstandene på hotellet, har det bedret seg, forteller Knutsen.

– Det er mer personell her nå, og det har vært satt inn flere smitteverntiltak, sier hun.

Likevel reagerer hun på at det er mange venner og familier til de som er på hotellet, som kommer med mat og klær.

– Jeg har til og med sett noen ha besøk av kjæresten sin, uten å holde avstand. Og det kommer stadig levering av mat fra Peppes og lignende, og da går bare pizzabudet rett inn i karantenehotellet, sier hun.

– Kan si «boom»

Hotelldirektør Jonas Johansson innrømmet til TV 2 tidligere denne uken at forholdene i helgen ikke var ideelle.

Han forteller at de fikk et enormt innrykk av innreisende i helgen som de ikke var forberedt på, og at utfordringene rundt logistikken ble deretter.

– Takket være fantastiske ansatte som stiller opp på kort varsel, har vi fått håndtert dette, og vi skal også gjøre vårt for at karanteneoppholdet blir så bra som mulig, sier han.

Nå er Knutsen, som fortsatt blir på hotellet noen dager til, bekymret for at smitten kan ha spredd seg første dagen.

– Det tar jo ofte noen dager før man slår ut på prøver og begynner å få symptomer. Jeg er redd for at det kan ha vært smittespredning første dag, og venter bare på at det skal si «boom». Hva skjer hvis det blir utbrudd på hotellet, spør hun.

Johansson beroliger med at de etter ett år med koronatiltak, fortsatt ikke har hatt noe utbrudd ved hotellet.

– Vi har klare rutiner dersom noen skulle få positivt prøvesvar. De blir da satt i isolasjon umiddelbart. Våre rutiner for vask og desinfisering er svært detaljerte og klare, sier han.

Når det kommer til besøk fra utenfor hotellet, sier han at dette er utenfor deres ansvarsområde.

– Vi har ingen politimyndighet, sier han.

– Dårlig renhold

Selv om forholdene er blitt bedre i løpet av uken, er Knutsen fortsatt ikke imponert over renholdet ved hotellet.

MIDDAG: Middagen servert - på gulvet. Foto: Privat

– Jeg har enda ikke sett dem vaske fellesområdene, og maten får vi levert på et skittent gulv, sier hun.

Knutsen angrer ikke på at hun reiste tilbake til Norge, men tror mange som nå har sett hvordan det er på karantenehotellene i Norge, blir i utlandet.

– Jeg vet om flere som har utsatt hjemreisene sine, nå som de ser hvilke forhold som er her, sier hun.