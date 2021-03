Ødegaard ut med skade i debuten som kaptein

Se video av situasjonen øverst!

Gibraltar-Norge 0-3

Martin Ødegaards første kamp som kaptein for Norge endte med skade for 22-åringen.

På kunstgresset på Gibraltar måtte Norges nye hærfører kaste inn håndkleet halvveis med ankelproblemer, og ble erstattet av landslagsdebutanten Patrick Berg.

– Jeg fikk en god liten tvist der, så det er litt sårt og vondt nå. Men jeg tror ikke det er altfor gærent. Jeg håper det går seg til på en dag eller to, men litt sårt er det, sier Ødegaard til TV 2 etter kampslutt.

Norges ferske kaptein kommer også med positive nyheter med tanke på den neste kampen i gruppen mot betydelig sterkere motstand.

– Du tror du kommer til å være klar mot Tyrkia?

– Ja, jeg tror det skal gå fint. Foreløpig så lover det godt.

Situasjonen oppstod drøyt fem minutter før pause, på stillingen 0-0, da Ødegaard tråkket over etter et dribleraid.

– Dette er marerittet. Ai, ai, ai, ai, ai. En frustrerende åpning på denne VM-kvalifiseringen. Vi er på vei mot pause uten å ha fått et eneste mål mot denne lilleputtnasjonen, uttalte Øyvind Alsaker umiddelbart fra kommentatorplass.

Den Arsenal-utlånte Real Madrid-spilleren reiste seg imidlertid, og Norge scoret deretter to kjappe mål før pause og fjernet alt som minuttene før hadde minnet om en mareritt-omgang. Til slutt vant det norske laget 3-0.

Det var imidlertid tydelig at Ødegaard var preget etter overtråkken, og da lagene kom ut igjen etter halvtid satt altså Norges nye kaptein igjen i garderoben.

– Jeg vet ikke så mye mer enn at han har fått en overtråkk, så får vi se når vi får undersøkt nærmere, sa assistenttrener Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

TV 2-ekspert: – Han så ikke ut til å ha det veldig bra

Assistenten uttalte da også at det var for tidlig å si noe om skaden får konsekvenser for den neste kampen i gruppen som finner sted mot Tyrkia lørdag. Det er et oppgjør Jesper Mathisen ser det som viktig at Ødegaard er tilbake til.

– Jeg håper og tror han blir klar til lørdagens kamp. Det er ingen vits å la ham fortsette på dette knusktørre kunstgresset, men han så ikke ut til å ha det veldig bra med ankelen sin da han gikk inn til pause. Men det medisinske apparatet til Norge klarer nok å få ham klar til lørdag, sier TV 2-eksperten fra tribuneplass på Gibraltar.

Solbakken tror kapteinen er klar lørdag

Det er et syn som deles også av Ståle Solbakken når han får spørsmål om Ødegaards skade etter kampslutt.

– Status er at han fikk et spark og tråkket over. En fotballskade. Når jeg sier det, så mener jeg sånn som alle som har spilt fotball har fått. En «rull». Jeg har godt håp om at han blir klar til lørdag.

– Det er ingenting som tyder på at dette er en langvarig skade?

– Nei, overhodet ikke, sier landslagssjefen etter kampslutt.

Solveig Gulbrandsen mener det var fornuftig å la Ødegaard bli igjen i garderoben etter pause.



– Det var en liten ankelrull. Han har ikke ankelkulen nede i bakken. Det ville vært verre. Men jeg tror det var bra at han gikk av. Ved å pushe det, kan du gjøre det litt verre, sier TV 2s ekspert.

Haaland fikk være kaptein

Erling Braut Haaland overtok kapteinsbindet etter pause da Ødegaard ble værende i garderoben. Da Haaland selv ble byttet ut, tok innbytter Joshua King over ansvaret.

– Det var et stort øyeblikk. Jeg håper alt går bra med kapteinen vår, men jeg stepper inn som vikar hvis han ikke er i stand til å være kaptein, sier Braut Haaland etter kampslutt.

– Det at Haaland var nestemann i køen synes jeg er som forventet. Hadde Sander Berge vært frisk, hadde nok han vært en het kandidat, men Braut er og vil være en av de klare lederne til Solbakken, sier TV 2-ekspert Mathisen.