Landslagets markering går verden rundt: «Norge vekker oppsikt»

Først en t-skjorte med «Respect - On and off the pitch». Deretter «Human Rights - On and off the pitch».

Qatar-debatten som har rast her hjemme resulterte i en markering fra det norske landslaget før 3-0-seieren mot Gibraltar i VM-kvalifiseringen.

Det blir lagt merke til verden rundt.

– Veldig bra

Sveriges kaptein i torsdagens oppgjør mot Georgia, Sebastian Larsson, roser det norske stuntet.

– For det første er det bra at det gjøres noe for grunnleggende rettigheter som skal finnes i verden. Det er veldig bra. Så får hvert land og forbundet selv få diskutere hvilken vei man skal velge, sier han til Aftonbladet.

– Det skal ikke få skje, det som rapporteres om arbeidere og menneskerettigheter. Det er forkastelig, punktum, mener Larsson.

«Norge vekker oppsikt: Deler budskap på t-skjorte», skriver danske B.T.

– Kraftfullt budskap

Også i England slås det opp. The Guardian, storavisen som avslørte den rystende nyheten om at 6500 gjestearbeidere har mistet livet i Qatar siden landet ble tildelt fotball-VM, omtaler det også.

«Norge trappet opp sine protester om menneskerettighetsbrudd i Qatar onsdag kveld», skriver avisen.

«Haaland og Ødegaard leder Norge-stjernene med kraftfullt menneskerettighetsbudskap før Gibraltar-møte», skriver The Sun.

«Haaland og co hever stemmen mot overgrep i Qatar», er artikkeltittelen til belgiske Nieuwsblad.

Også nederlandske Telegraaf har tatt seg tid til å omtale den norske protesten innimellom slagene i sin «Oransje alarm», etter at Frank de Boers menn gikk på et stygt 2-4-tap mot Tyrkia i Norges gruppe.

«Melding til Qatar - Norges fotballspillere stiller opp for menneskerettighetene», skriver tyske Spiegel.



– Dette kan ta litt fyr

TV 2s søk har også vist artikler på en rekke andre språk, som spansk, italiensk, portugisisk og hindi.

Den kjente amerikanske journalisten Grant Wahl skriver på Twitter:

– Lurer på om flere land vil gå sammen med med Norge om å diskutere en potensiell boikott av Qatar-VM.

Wondering if more countries will join Norway in discussing a potential boycott of the Qatar World Cup. Here's a recent story about the number of migrant worker deaths in Qatar since it was awarded the rights to host the World Cup: https://t.co/wdZIE5uy9Z https://t.co/JwE70dUTuq — Grant Wahl (@GrantWahl) March 24, 2021

Amnesty International i Norge tror markeringen kan bidra til at snøballen begynner å rulle.

– Jeg følger dette tett i sosiale medier, og det er en del som latterliggjør dette og sier «nå skjelver FIFA i buksene, haha». Men internasjonalt, i mange sammenhenger, er ordet menneskerettigheter ekstremt kontroversielt. Det er ikke det i Norge, det er ikke det blant norske politikere eller i vår dagligtale, men mange steder ses dette som kontroversielt og nærmest radikalt. Det skal vi ta med oss, sier generalsekretær John Peder Egenæs til TV 2.

– Jeg er helt overbevist om at dette legges merke til. Det legges merke til i FIFA. Det legges merke til i Qatar. Det er nok en usikkerhet og uro for at dette skal bre seg og spre seg. Derfor tenker jeg at supportere som ønsker boikott og er litt skuffet, og mener det skulle gått lenger, de må bare stå på nå. Dette kan absolutt ta litt fyr. Jeg har allerede sett at Der Spiegel og The Guardian har omtalt dette. Det blir lagt merke til. Jeg er først og fremst stolt over at det norske fotballandslaget tok dette valget, fortsetter han.