Haaland gikk målløs av banen: Hyller Gibraltars keeper

Gibraltar – Norge 0–3 (0–2)

Gibraltars keeper Dayle Coleing sto som en levende vegg mot Norge, men måtte til slutt kapitulere.

– Han er nesten banens beste i dag. Jeg er imponert, sier Erling Braut Haaland om Gibraltars keeper.

– Han må ha spilt sin beste kamp noensinne, sa Ødegaard.

Haaland måtte gå målløs av banen etter at Coleing reddet bortimot alt som ble skutt på ham.

– Jeg er veldig fornøyd med førsteomgang. Vi skaper mange sjanser, men keeperen deres har noen fantastiske redninger, sier Ståle Solbakken til TV 2 etter kampen.

Norge vant kampen komfortabelt 3-0, og er dermed i gang med poengplukkingen til et VM de muligens ikke kan delta i.

Markerte mot Qatar-VM

Boikott-debatten har sørget for at det 20. juni avholdes et ekstraordinært forbundsting som kan ende med boikott av mesterskapet.

Solbakken varslet tirsdag at man kunne forvente en markering mot Qatar-VM i løpet av onsdagen.

Før kampen valgte nordmennene å stille opp i to forskjellige t-skjorter.

Den første hadde skriften «Respect on and off the pitch». Et budskap mange norske supportere ikke mente var kraftig nok på sosiale medier.

Da landslaget stilte seg opp for nasjonalsangen hadde de byttet t-skjorter som nå hadde teksten «Human Rights on and of the pitch». Et budskap som ble tolket mye tydeligere av seerne.

– Begynnelsen var jeg, må jeg innrømme, litt skuffet. «Respect on and off the pitch» er flott det, men da de kom ut til nasjonalsangen med «menneskerettigheter på og utenfor banen» følte jeg virkelig at det var et statement og et budskap som kommer til å bli lagt merke til, sa generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs til TV 2.

BUDSKAP: «Human Rights on and of the pitch» var budskapet Norges landslag markerte før kampen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Levende vegg holdt Gibraltar inne i kampen lenge

Norge bombarderte målet til Gibraltar i den første omgangen, men bakerst hos dem sto Dayle Coleing. Keeperen leverte redning etter redning.

I 42 minutter lyktes keeperen med å holde buret rent. Da hadde Alexander Sørloth fått nok.

Trønderen steg til værs på et hjørnespark og headet Norge kontant i ledelsen.

To minutter senere doblet Norge ledelsen. Birger Meling stormet nedover venstresiden og fikk lagt inn. I feltet hadde Kristian Thorstvedt løpt seg fri. Genk-spilleren kunne dermed score sitt første landslagsmål.

– Vi traff med Kristian Thorstvedt i rollen han fikk. Han har et tungt skudd og bra mentalitet. Jeg er veldig fornøyd med det.

– Er han den du er mest fornøyd med?

– Han er en av de.

Det mest urovekkende for Norge var at kaptein Martin Ødegaard måtte forlate banen i pausen. Like før pause gikk Arsenal-spilleren i bakken med tydelige smerter.

Landslagets assistenttrener Kent Bergersen bekreftet under TV 2s pausesending at Ødegaard hadde pådratt seg en ankelskade, men at det var for tidlig å si noe om alvorlighetsgraden.

– Jeg fikk en god liten twist der. Så det er litt sårt og vondt nå, men jeg tror ikke det er altfor gærent. Jeg håper det går seg til i løpet av en dag eller to, sier Ødegaard til TV 2 etter kampen.

– Blir du klar til Tyrkia-kampen?

– Ja, jeg tror det skal gå fint. Foreløpig lover det godt.

VONDT: Martin Ødegaard hadde tydelige smerter etter at han tråkket over. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Målløs Haaland

Erling Braut Haaland overtok kapteinsbindet da Ødegaard gikk av.

Norge økte til 3-0 da Jonas Svensson hamret til fra 20 meter.

Etter 63 minutter ble Haaland byttet ut målløs. Ståle Solbakken ga tre nye spillere landslagsdebuten. Patrick Berg, Marius Lode og Tokmac Nguen.

– Jeg er enormt stolt. Det har vært en guttedrøm siden jeg var liten. Dette var utrolig stort, sier Marius Lode etter kampen.

Andre resultater fra Norges gruppe:

Tyrkia – Nederland 4–2

Latvia – Montenegro 1–2

Etter Norges seier mot Gibraltar er Ståle Solbakken klar på at Nederlands nederlag kan hjelpe Norge i gruppespillet.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, men klarer vi å slå Tyrkia så kan det bli en god sommer.

