Ishockeyforbundet utvider ikke Fjordkraft-ligaen: Narvik rykker ned

Det bekreftet ishockeypresident Tage Pettersen på Nyhetskanalen onsdag kveld. Se hele intervjuet med Pettersen i vinduet øverst!

Etter at ishockeyforbundet besluttet å avslutte sesongen, har det vært store diskusjoner rundt hvordan ligaen kommer til å se ut kommende sesong. Å utvide ligaen til 12 lag har vært et scenario.

Det skjer altså ikke. På et forbundsmøte onsdag bestemte ishockeyforbundet seg for ikke å utvide ligaen.

– Vi har hatt en lang og god diskusjon i forbundsstyremøtet og konklusjonen er at vi står på vedtaket fra september i fjor, og det betyr at vi fortsetter med ti lag i Fjordkraft-ligaen også kommende sesong. Det betyr at Narvik rykker ned og Ringerike rykker opp, sier Pettersen til TV 2.

– Hvorfor falt dere på akkurat denne beslutningen?

– Det handlet først og fremst om at styret var veldig tydelig på at de vil at den forutsigbarheten vi la til grunn før sesongstart, også da i en situasjon med pandemi som klubbene har vært klar over gjennom hele sesongen, at den skulle ligge til grunn for den beslutningen som vi gjorde i dag og vi mente det var riktig.

– Så var det også en diskusjon om den sportslige kvaliteten på produktet Fjordkraft-ligaen, kombinert med at også 1. divisjon skal ha noe å strekke seg etter i forhold til å ha muligheten til å rykke opp. Derfor valgte totalt sett å stå på den konklusjonen fra i fjor, utdyper Pettersen.

Narvik har tidligere tatt til ordet for å utvide ligaen til tolv lag kommende sesong.

– Jeg tror uansett hvilken konklusjon vi hadde trukket i dag så er det mange klubber som hadde vært både fornøyd og misfornøyd. Så det blir sikkert mye kjeft å få også etter denne konklusjonen her, sier Pettersen og legger til:

– Men det skal vi klare å stå i. Det viktigste er at vi nå har hatt en grundig diskusjon og at styret er trygge på den konklusjonen de har trukket. Så skjønner jeg at både supportere og klubber kan være skuffet i forhold til denne konklusjonen, men jeg tror også mange er veldig fornøyde.

Flertallet støttet utvidelse

Tirsdag formiddag ble det avholdt et møte mellom eliteklubbene og Norsk Topphockey. Etter det TV 2 kjenner til støttet flertallet av klubbene en utvidelse av ligaen til 12 lag.

– Det har vært mange meninger, og vi har vurdert dem alle sammen veldig grundig, men vi kom altså til den konklusjonen vi har gjort, sier Pettersen.

I utgangspunktet uttalte forbundet før sesongen at laget som lå som nummer ti i eliteserien skulle rykke ned og laget som ledet 1. divisjon skulle rykke opp, hvis serien ikke kunne fullføres. Dersom alle lag hadde gjennomført et kampantall tilsvarende dobbel serie.

Den løsningen mener Narvik ikke er rettferdig da de har spilt flesteparten av sine kamper mot de fem beste lagene på tabellen.