Norges landslag markerte mot Qatar-VM

Norges landslagssjef Ståle Solbakken hadde tatt på seg en t-skjorte med «Respect on and off the pitch» under dressjakken i åpningen av VM-kvalifiseringen mot Gibraltar.

Da nasjonalsangene ble spilt like før kampstart, hadde de norske landslagsspillerne på seg en ny t-skjorte. Denne gang med teksten «Human rights on and off the pitch».

Det er en markering mot menneskerettighetsbruddene i Qatar. De siste ukene har det vært diskutert om norsk fotball bør boikotte VM i landet.

– Det handler litt om det vi har snakket om, at vi vil sette fokus på noe av det som har vært diskusjonen utenfor banen. Det er guttene også sugne på, og jeg går foran som et godt eksempel, sier Solbakken til TV 2.

Hele Norges lag varmer opp med samme t-skjorte som Solbakken har på seg.

– Jeg må si at jeg er stolt akkurat nå av å være norsk, av at det norske landslaget tar en så klar stilling. Så viser det seg jo at kanskje Ståle Solbakken er en stor taktiker både «on and off the pitch», i den forstand at det var en slags dramaturgi her. I begynnelsen var jeg, må jeg innrømme, litt skuffet. «Respect on and off the pitch» er flott det, men da de kom ut til nasjonalsangen med «menneskerettigheter på og utenfor banen» følte jeg virkelig at det var et statement og et budskap som kommer til å bli lagt merke til, sier generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs om den første t-skjorten til TV 2.

– Det er veldig sjeldent at hele fotballag og spillerne før en landskamp stiller opp på denne måten. Jeg er veldig, veldig glad i fotball og akkurat nå er jeg litt ekstra glad i det norske landslaget, understreker Egenæs.

Varslet markering

På grunn av Qatars brudd på menneskerettigheter og behandling av fremmedarbeidere har det de siste ukene blitt debattert om Norge bør boikotte VM.

Tirsdag fortalte landslagssjef Ståle Solbakken at landslaget hadde diskutert Qatar-saken i én time mandag kveld. Der hadde spillerne kommet med sine erfaringer og tanker VM.

– Vi brukte også ekspertise via Teams, slik at spillerne kunne spørre dem som har et enda bredere kunnskapsgrunnlag om ting de lurte på, og som de ønsket en utdypende forklaring på, opplyste Solbakken tirsdag.

På samme pressekonferanse varslet Solbakken og kaptein Martin Ødegaard at de ville komme med en markering i forbindelse med onsdagens VM-kvalifiseringskamp mot Gibraltar.