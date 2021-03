Tyrkia ydmyket favoritten i Norges gruppe

Tyrkia – Nederland 4–2 (2–0)

Se Gibraltar–Norge på TV 2 og Sumo fra 20.00

Nederland og Tyrkia blir sett på som Norges største utfordrere i VM-kvalifiseringen. De oransjekledde er rangert på 14. plass på FIFA-rankingen, mens Tyrkia ligger på 32. plass.

Se Burak Yilmaz' frisparkperle i videovinduet øverst!

De oransjekledde ble tidlig trukket frem som favoritten til å vinne gruppen, men i Istanbul viste Tyrkia tidlig at de har store planer om å kvalifisere seg til mesterskapet som arrangeres 20 år etter bragden deres i 2002.

Da vant Tyrkia bronsefinalen mot Sør-Korea etter å ha rykket ut mot VM-vinneren Brasil i semifinalen. Etter dette mesterskapet har ikke Tyrkia deltatt i et VM.

Tyrkia ledet 3-0, men Nederland scoret to kjappe mål. Da hjalp det lite for bortelaget at Burak Yilmaz satte spikeren i kisten med sitt tredje mål og sørget for 4-2.

Sjokkerte favorittene

Burak Yilmaz sendte tyrkerne i ledelsen allerede før kvarteret var spilt. Lille-spissens skudd fra 20 meter var ikke imponerende, men da det gikk via Matthijs de Ligt var Tim Krul i Nederland-målet utspilt.

15 minutter før pause doblet tyrkerne ledelsen. Okay Yokuslu gikk i bakken og dommer pekte resolutt på straffemerket. Dermed kunne Yilmaz sette sitt andre for dagen.

Dermed måtte de oransjekledde gå i garderoben med et tøft utgangspunkt til andreomgang.

Kalddusj etter 30 sekunder

Hva som ble sagt i garderoben av Nederland-trener Frank de Boer er ikke godt å si. Dersom det var en tordentale fikk han iallfall dårlig betalt.

Det var nemlig kun spilt 30 sekunder av andreomgang da Tyrkia scoret sitt tredje mål. Stjernespilleren Hakan Calhanoglu sendte av gårde en missil fra 20 meter. Ballen var klistret i hjørnet, og igjen måtte Tim Krul hente ballen ut av målet.

Nederland fikk i gang en sluttspurt da kampen gikk mot slutt. Davy Klaassen og Luuk de Jong scoret begge i løpet av kort tid. Dermed var det kun ett mål som skilte lagene.

Da bestemte Burak Yilmaz seg for å score sitt tredje mål i kampen. Spissen leverte et drømmemål da han hamret et frispark i krysset. Fire minutter på overtid fikk Nederland straffespark, men Memphis Depay bommet.

Dermed endte kampen 4-2 til Tyrkia.

