Mussolinis oldebarn skrev under proffkontrakt med Lazio

Romano Benito Floriani Mussolini er hans fulle navn. Nå har 18-åringen, som er oldebarnet til Benito Mussolini, skrevet under en treårig proffkontrakt med Lazio.

– Jeg er glad for å ha signert min første profesjonelle kontrakt med SS Lazio, og for å tilbringe ytterligere tre år i denne drakten, skriver han på Instagram.

Oldefar Benito var Italias fascistiske diktator fra 1922 til 1943, og etternavnet Mussolini fremkaller naturlig nok ikke positive historiske konnotasjoner.

Hans mor er Alessandra Mussolini, som fra 2014-2019 satt i Europaparlamentet som representant for Silvio Berlusconis parti Forza Italia. 18-åringen selv ønsker ikke å bli koblet til noen politiske synspunkter.

– Her i Lazio blir jeg utelukkende bedømt på hvordan jeg spiller, ikke på at min etternavn er Mussolini, har han tidligere uttalt til Il Messaggero.

Hans politikermor har også fått beskjed om å skygge unna.

– Jeg har ingenting å kommentere. Det er noe jeg holder meg utenfor. Sønnen min vil ikke ha noen innblanding i sitt privatliv eller sine valg, har Alessandra Mussolini sagt til Adnkronos.

For noen vil nok varsellampene blinke når det er Lazio han spiller for, ettersom klubben har vært beryktet for å ha deler av tilskuerskaren sin sterkt koblet til Italias ytre høyre.

I 2017 sjokkerte Lazio-fans med å etterlate seg bilder av Anne Frank i drakten til erkerival Roma og antisemittiske meldinger på Stadio Olimpico.

Blant ufinhetene kunne man også lese frasen «Romanista-jøder», og det var også homofobiske referanser til Roma-fansen.

Roma og Lazio spiller begge på Stadio Olimpico, men den aktuelle dagen var Curva Nord - der Lazios beyktede ultras normalt står - stengt som en straff for tidligere rasistiske tilrop.

BERYKTET: Paolo Di Canios gest trenger ikke nærmere forklaring. Foto: Giuseppe Calzuola

En annen beryktet hendelse er Paolo Di Canios fascistiske hilsen til Lazio-fansen under et derby mot Roma i 2005.

Enn så lenge er det kun et beryktet etternavn som har gitt Romano Floriani Mussolini oppmerksomhet, men unggutten kan trøste seg med gode referanser fra Mauro Bianchessi, manager for Lazios ungdomslag.

– Han er en ydmyk gutt som aldri har klaget, selv ikke da han ikke spilte på to år. Jeg liker ham. Han er ikke en erfaren spiller ennå, men han ser lovende ut. Det belastende etternavnet? Jeg har aldri snakket med foreldrene hans, og det eneste som betyr noe er om en spiller fortjener å spille. Ingenting annet, har han uttalt til Repubblica.