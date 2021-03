Forsker advarer: – Forurensing kan føre til at penisen krymper

Forurensing kan påvirke langt mer enn bare miljø og klima, mener forsker og epidemiolog Dr. Shanna H. Swan.

I en nyutgitt bok undersøker forskeren hvordan skadelige kjemikalier og forurensing kan påvirke penisstørrelse, sædkvalitet og det reproduktive systemet.

– Kjemikalier i miljøet og usunne livsstilsvalg i vår moderne verden forstyrrer hormonbalansen og forårsaker ulik grad av reproduktivt kaos, skriver Swan i boken ifølge The Sun.

Misdannet kjønnsorgan

Forskeren mener å se en klar sammenheng mellom lave fertilitetstall og bruken av kjemikaliet Ftalater. Dette er en samlebetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som blant annet brukes til mykgjøring av plast, skriver Miljødirektoratet.

Kjemikaliet finnes i en rekke dagligdagse produkter, men mange ftalater er nå forbudt å bruke i leketøy ettersom det kan være skadelig for barn.

Ftalater etterligner hormonet østrogen og forstyrrer derfor den naturlige produksjonen av hormoner i menneskekroppen.

Swan mener at dette kan forstyrre utviklingen av barns kjønnsorganer, og mener at konsekvensen er at flere guttebarn blir født med krympede og misdannede peniser.

Forsket på rotter

Ved å forske på hvordan rotter reagerer på Ftalater fant Swan ut at kjemikaliet kunne krympe kjønnsorganet til rottene dersom fosteret ble utsatt for stoffet.

Videre forskning viser at denne effekten også gjelder mennesker. Dersom et barn har blitt utsatt for ftalater i livmoren øker sannsynligheten for at den anogenitale avstanden blir kortere, noe som gjør penisen mindre, mener Swan.

Etter at det ble oppdaget at flatater kan være hormonhemmende har man startet å unngå å bruke kjemikaliet i mange produkter.

Miljødirektoratet skriver at stoffet kan skade forplantningsevnen til barn og bruken blir derfor strengt regulert gjennom leketøyforskriften og REACH-forskriften.

Dårligere sædkvalitet

Swan mener også at kjemikalier og forurensing har gjort menns sædkvalitet dårligere. Hun støtter seg på en rekke studier som peker på samme utvikling.

– En mann i dag har kanskje halvparten av den sædkvaliteten hans bestefar hadde, skriver Swan.

Forskeren mener at den synkende fruktbarhetsgraden kan bety at innen 2045 vil mange menn ha problemer med å produsere sædceller.