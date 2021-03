Ble mor for første gang

Skuespilleren delte nyheten på sin Instagram, onsdag.

«Jupiter Iris French ankom jordkloden 3.23.21.» , skriver superstjernen under bildet som viser hånden til den nyfødte babyen.

Tisdale har også tagget barnefar og ektemann Christopher French (38).

I september i fjor avslørte paret at to skulle bli til tre. Flere kjendisvenner gledet seg over nyheten som Tisdale slapp på Instagram med et graviditetsbilde.

– Bare det søteste som finnes, kommenterte skuespiller-kollega Vanessa Hudgens under bildet den gang.

– OMG gratulerer, skrev Kaley Cuoco , kjent fra TV-serien «The Big Bang Theory».

Tisdale slo gjennom som «Maddie Fitzpatrick» i serien «Zack og Codys søte hotelliv» på Disney Channel, men fikk for alvor fart på karrieren da hun spilte rollen som «Sharpay Evans» i «High School Musical»-filmene.

Den siste tiden har 35-åringen vært å se som dommer i TV-programmet «The Masked Dancer», en spin-off fra den kjente serien «The Masked Singer». Skuespilleren har også opptjent seg en følgerbase på hele 13,4 millioner på Instagram.