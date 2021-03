Flere statsråder skal på hytta: – Det bør de droppe, sier ekspert

Omdømmeekspert, Peggy Brønn, mener det gir et uheldig signal at statsråder drar på hytta i påskeferien selv om det er lov å dra til fritidseiendommer.

Fikk du med deg intervjuet på God morgen Norge, med helseminister Bent Høie?

Det var ikke mangel på reaksjoner etter at intervjuet ble lagt ut på TV 2s Facebook-side. I løpet av få timer hadde hundrevis av engasjerte seere og lesere ytret sin mening i kommentarfeltet, om at Bent Høie planlegger å reise på hytta med mannen sin i påskeferien. Dette etter å ha reist fra Oslo til Stavanger, som han gjør innenfor smittevernreglene da det ikke regnes som en unødvendig reise å ukespendle i forbindelse med jobb.

Noen mener at helseministeren drar strikken langt med å dra på hytta i påsken, etter å ha reist fra Oslo:

«Nå får både Høie og alle andre i FHI og i regjeringen holde seg hjemme. Her må det være likhet for loven. Ærlig talt,» skriver Gunnar, som høster flere liker-klikk for sin kommentar.

Andre stiller seg spørsmålet om det er pendling knyttet til arbeid ved å dra på hytta. Enkelte tar helseministeren i forsvar:

«Jeg unner faktisk Bent litt fri, og en tur på hytta. Stakkars mann som har stått på seint og tidlig. God tur,» skriver Vera.

For det er tross alt ikke ulovlig å reise på hytta. Men mange er forvirret:

– Walk the walk, så ville de fleste ha forstått og respekter de regler og forbud vi er underlagt. Vage anbefalinger og brudd på regler blant våre folkevalgte bidrar dessverre til det motsatte for mange. Dette er svært synd og vanskeliggjør ambisjonen om å få et covid fritt samfunn, er det en som skriver.

En annen sliter med å forstå hvorfor Høie drar på hytta.

– Vi skal ikke dra ut av kommunen vi skal ikke dra steder hvor det ikke er strengt nødvendig. Men, hytta, nei dit skal vi får lov til, som også ligger i en annen kommune. Det er ikke sånn vi blir kvitt korona, heter det i kommentaren.

Gir et dårlig signal

Omdømmeekspert Peggy Brønn, er professor og emerita ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI, og er klokkeklar i sin tale om at statsråder drar på hytta.

– Det gir et veldig dårlig signal, når det samtidig er anbefalinger om å holde seg mest mulig i ro, sier hun til TV 2.

For det er ikke bare helseministeren som har planlagt å tilbringe påskeferien sin på hytta.

Dette skal statsrådene i påskeferien Slik har statsrådene svart på spørsmålene: Landbruks- og matministeren Olaug Bollestad (Krf) skal hjem til Rogaland og planlegger å tilbringe påsken der sammen med mannen sin. Hun er ukependler, og reisen hjem til påske er i tråd med de nasjonale rådene som gjelder for arbeidsreiser og pendlere. Justisminister Monica Mæland (H) er ukependler, og reiser hver helg tilbake til Berge. I påsken skal hun på hytten, i tråd med rådene for påskeferien. Næringsminister Iselin Nybø (V) er ukependler, og reiser hjem til Stavanger i påsken. Det er i samsvar med nasjonale råd og gjelder arbeidsreiser og pendlere. Hun jobber i Oslo, og dette er derfor ikke ansett som en unødvendig reise. – Jeg planlegger å reise på hytta i Rogaland med min samboer. Ifølge de nasjonale rådene kan man reise til hytta hvis man er særlig påpasselig med smittevern og på feriestedet. Jeg reiser kun med egen husstand og skal gjøre innkjøp før avreise, slik som anbefalingene er. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er ukependler, og reiser hjem til Bodø i påsken, og skal tilbringe ferien hjemme. Det er i samsvar med nasjonale råd som gjelder arbeidsreiser og pendlere. Jeg jobber i Odlo, og dette er derfor ikke ansett som en unødvendig reise. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at den opprinnelige planen var å reise vestover å besøke familien, men den planen har blitt lagt bort. – Nå vurderer vi om vi blir hjemme i Oslo eller om vi drar på hytta. Det kan vi, ifølge de nasjonale rådene, dersom vi er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Vi vil selvsagt følge myndighetenes regler og anbefalinger uansett om vi blir hjemme eller drar på hytta. Utenriks- og utviklingsministeren Ine Marie Eriksen Søreide (H) kommer til å være store deler i karantene på grunn av deltakelsen på NATOs utenriksministermøte i Brussel denne uken, og har foreløpig ikke lagt planer for resten av påsken. For utviklingsministeren Dag-Inge Ulstein (KrF) er påskeferien fortsatt uavklart. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skal på hytta i påsken. Som flere av statsrådene i regjeringen, har han bosted i en annen kommune og hans reiser til jobb i Oslo anses som nødvendige reiser. Å kunne reise fra hjemmet til hytt er i tråd med regjeringens påskeanbefalinger, og statsråden vil gjennomføre påskeferien på en smittevernforsvarlig måte og i tråd med gjeldende tiltak - slik alle nordmenn oppfordres til. Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) vil enten være hjemme eller på hytta med familien i påsken. Helseminister Bent Høie (H) sier han er ukependler, og reiser hjem til Stavanger i påsken, slik han også gjør stort sett hver helg. – Det er i samsvar med nasjonale råd som gjelder arbeidsreiser og pendlere. Dag Terje og jeg blir trolig store deler av påsken på hytta vår i Rogaland. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) skriver at i lys av smittevernsituasjonen, blir han i Oslo denne påsken. Olje- og energiminister Tina Bru (H) opplyser at hun skal være i Oslo med familien sin, og ikke reise noe sted i påsken. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe (H) Isaksen sier at familien i år blir værende i Oslo, men at deres hjemkommune egentlig er Porsgrunn. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) blir værende hjemme i Oslo denne påsken. – På grunn av den uklare og raskt endrende smittesituasjonen, har jeg og familien min tenkt til å bli bærende i Oslo. Jeg har lagt store planer om å starte vårrengjøringen i huset og i hage, og håper på å kunne starte på å ta igjen noe av etterslepet som likestillingsminister, også hva gjelder husoppgaver.

TV 2 spurte 15 statsråder for å høre hvilke planer de har lagt for påskeferien.

Det ble stilt følgende spørsmål:

1. Hvordan skal statsråden tilbringe påsken?

2. Om dette innebærer reise, hvordan begrunnes denne som nødvendig reise?

3. Er dette eksempler som nordmenn flest kan følge?

Totalt fem statsråder svarte at de skulle på hytta, fire vurderer å bli hjemme eller dra på hytta, fire blir værende hjemme, og to har ikke lagt planer for påsken.

Les hva de forskjellige statsrådene skal i påsken i faktaboksen til høyre.

For selv om du har loven på din side ved å dra til hytta, mener Brønn det er feil tidspunkt for statsrådene å bevege seg ut av byen på.

– Det handler om hvordan dette tolkes av befolkningen, og timingen ved å reise. Og den timingen er ikke god nå, sier hun.

Hun legger til at folk har mer forståelse for at statsrådene reiser hjem på grunn av pendling, men at å reise på hytta kommer dårlig ut.

– Så, hvis du ikke har tenkt deg hjem, synes jeg man skal bli værende der man er og holde seg i ro - som mange andre av oss.

Kan svekke tilliten

I lys av Ap-nachspielet og statsministerens bursdagsfeiring, mener Brønn det mest fornuftige er å være mest mulig i ro.

GIR UHELDIG SIGNAL: - Hadde jeg vært statsråd, ville ikke jeg dratt på hytta nå. Det gir et uheldig signal, sier, omdømmeekspert og professor, Peggy Brønn, ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI Foto: Pressefoto

– Vi er i en krise, og da handler det også om å være gode rollemodeller. Vi har ikke råd til at det gjøres mye feil. Den største konsekvensen kan være at tilliten blant befolkningen svekkes – da får vi et stort problem, sier professoren.

– Hva er galt med å dra på hytta?

– Det er jo helt uskyldig, men det høres veldig dårlig ut i den tiden vi er i nå, og det som nylig har blitt lagt frem av uheldige hendelser.

– Ordet «hytte» tolkes på en negativ måte nå fordi det forbindes med feiring. Folk blir sinte og opprørte, fordi befolkningen lever under stramme tiltak, råd, regler og anbefalinger, legger hun til.

Helseminister Bent Høie svarer følgende i en mail på reaksjonene:

– Jeg er ukependler så jeg reiser hjem til Stavanger i påsken, slik jeg også gjør stort sett hver helg. Det er i samsvar med nasjonale råd som gjelder arbeidsreiser og pendlere. Dag Terje og jeg blir trolig store deler av påsken på hytten vår i Rogaland.