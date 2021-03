Nå anbefales elever å bruke munnbind på skolen

Etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) har nå kunnskapsministeren kommet med en ny veiler for videregående skoler.

I veilederen går det fram at det anbefales elevene å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand, som i korridorer og på vei til undervisning, og i fellesareal.

– Smittevern i videregående er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område. De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Gratis

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind, bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og det bør være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene.

I slike situasjoner skal munnbind være gratis for elevene, og staten tar regningen.

Det er imidlertid opp til hver enkelt skole om de ønsker å anbefale munnbind.

I veilederen understrekes det at bruk av munnbind skal være frivillig.

TRENGSEL: Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener det kan være aktuelt med munnbind i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel. Foto: Erik Edland / TV 2

Dette er rådene

Her er de detaljerte rådene i den nye veilederen:

Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.

Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.

Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes. Tøymunnbind oppbevares i en lukket pose når den tas av, og vaskes etter bruk.

Det må være gode rutiner for avfallshåndtering for engangsmunnbind.

I tillegg halveres gruppene som får undervisning samtidig, noe som gjør at bare halve klasser får ha fysisk undervisning samtidig. Det må derfor påregnes mer digital undervisning.

Ikke to meter

Munnbind anses å være et ekstra smitteverntiltak, ikke en erstatning for å holde avstand, understreker Melby i pressemeldingen.

Avstandsanbefaling ble nylig oppjustert fra én til to meter der det er mulig i samfunnet. Dette vil ikke gjelde i barnehager og skoler ettersom det må være praktisk mulig å holde barnehager og skoler åpne.

Vil tydeliggjøre

Den nye veilederen trer i kraft 12. april, slik at skolene får uken etter påske til å områ seg.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet har ført til forutsigbarhet og en struktur som er forståelig, men vi har fått tilbakemeldinger på at det er stor variasjon i hvordan de etterleves. En tydeliggjøring av veilederen har derfor vært en prioritering. Den nye veilederen skal gjøre det enklere for skolene å følge smitteverntiltakene, sier Melby.

Kunnskapsministeren understreker at de grunnleggende smittevernreglene fortsatt er de viktigste:

Å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til hverandre, god hånd- og hostehygiene og kontaktreduserende tiltak.