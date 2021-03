De få dagene jeg er så heldig å komme meg inn på kontoret, starter alltid dagen med et obligatorisk «hvordan går det» til kollegene mine.

Og etter ett år med pandemi, er den innøvde, norske «Det går bra, hva med deg?», forsvunnet.

I stedet har utvekslingen fått en slags komikk over seg, for hvor bra kan det egentlig gå når man har fått friheten innskrenket i ett år, og levd i en helt nedstengt by i fem måneder.

«ALDRI hatt det bedre», «jo, så bra det kan gå» eller «helt klart en sterk treer på terningen».

Vi har kanskje alle blitt litt bitre, men det får oss i hvert fall til å trekke på smilebåndet.

Denne uken var jeg så nedstemt da jeg kom på jobb en dag, at jeg orket ikke engang by på den dagligdagse ironien som spriter opp møtene.

– For å være helt ærlig, går det litt dritt akkurat i dag, hørte jeg meg selv si.

For visse dager er tyngre enn andre. Men på utrolig vis karrer vi oss gjennom og finner verktøy som spriter opp hverdagen. Og det var den tanken som utløste følgende sak.

Fanny Bu er journalist i TV 2 Nyhetene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Netflix er kjedelig, og turskoene nedgått

Da Norge først ble stengt ned, slo seertallene til Netflix i taket og alle kjøpte nye tursko. Men etter ett år er knappen på fjernkontrollen nedslitt og turskoene nedgått.

Jeg har ikke plutselig fått en forkjærlighet for å bake eller på magisk vis fått grønne fingre.

Det begynner rett og slett å bli vanskeligere å finne koronavennlige aktiviteter, som jeg ikke er lei av å ha gjort hundre ganger før.

Litt senere ut på ettermiddagen dumpet regjeringen et nytt lass med restriksjoner på meg, og tok for alvor tok livet av drømmen om noe normalitet i påsken.

Mens jeg sank lenger og lenger ned i kontorstolen, ble jeg slått av hvor mange kolleger som fortsatt satt rett med et smil om munnen.

Det fikk meg til å lure på hvilket hemmelighet de har, som ikke jeg har fått vite.

Hva de gjør på fritiden som får latter til å sitte løst. Eller hvordan de får nok en mandag på hjemmekontoret til å føles litt mindre blass.

Her kommer redaksjonens beste tips.

Slik får vi fart på smilebåndene:

For praktikant Andrea Joner Tuft, er det hunden Frank som er redningen i pandemiåret. Frank, og YouTube:

– Jeg har surfet masse på YouTube for å lære hunden vår nye triks. Jeg er veldig stolt av at han nå klarer å sitte bamse. Neste steg på programmet er å spille død. Målet er den dagen han klarer å gå med søpla, og hente brus i kjøleskapet.

Redaksjonen venter i spenning på Frank-oppdatering.

BAMSE: Frank og Andrea er ikke fullt så nedstemte etter en runde tricks-opplæring. Foto: Privat

– Føler meg som en muntlig Kygo

Stian Blipp ble en viktig inspirasjon, da praktikant Espen Roness skulle fylle tiden i lockdown. Prosjekt beatboxing ble et nyttig tidsfordriv:

KYGO: – Ser det ut som at jeg beatboxer her? Foto: Privat

– Jeg var frustrert allerede tidlig i pandemien. Mens resten av vennene mine klarte å bruke tiden på å sitte i ro og se på TV, så måtte jeg få utløp for munndiareen min. Det viste seg at litt beatboxing var akkurat det jeg trengte, forteller han.

10 minutter med beatboxing på morgen, fører til at Espen ikke har behov for å prate med folk de neste 24 timene.

– Hver dag prøver jeg å bli mer kreativ. Det er også helt rått å kjenne på at man plutselig klarer å lage nye lyder. Føler meg som en muntlig Kygo.

Hopp i havet - men ikke glem lua!

Nyhetsanker Cathrine Fossum har holdt på med isbading i ni år. Hun forteller at det bare ble mer av dette under pandemien:

– Det er et effektivt friminutt i hverdagen. En slags hurtiglading av positiv energi. Jeg blir alltid i bedre humør av et kaldt bad, og synes det er veldig gøy å se at så mange har lagt sin elsk på isbading det siste året!

ISBAD: Cathrine hurtiglader batteriene på vinteren. Foto: Privat

«Jeg vil ut!» (og vinglasset må med)

Der det hverken er hund å trene opp, eller badevilje å finne, finnes det alltids mat og vin:

IMPONERTE: Naboene lot seg i allefall imponere av dette, ifølge Julie. Foto: Privat

– Jeg slår et slag for al fresco-dining, sier frontredigerer Julie Moon Fjell (27).

På taket, balkongen, trappa utenfor blokka. Hvor som helst.

– Med mat, pledd og tente lys, så er du plutselig på byens mest tilgjengelige uteservering. Man angrer ALDRI på å få bukt med dørstokkmila sier hun, og legger til at det dessuten er en god mulighet til å sikre en etterlenget oppdatering på en ellers stille Instagram-konto.

UTESERVERING: Hvem trenger restaurant, når man har tak og venninne på avstand? Foto: Privat

Men tipset stopper ikke med tente lys og utendørs-hygge. Julie ser seg nødt til å videreformidle et tips fra venninnens hjemmekontor: stol-leken innenfor leilighetens fire vegger.

– Mandag begynner hun med skrivebordet i gangen. Utover uken flyttes skrivebordet videre: til kjøkkenet, soverommet, balkong-døren, studievinduet. Jeg trekker på smilebåndet av tanken på at hun minst én dag i løpet av uken havner på badet, og tilbringer arbeidsdagen lent inn til dusjen.

– Krever null talent

KUNST: Kunstverket skal henges opp på soverommet, som en hyllest til pandemiåret kanskje? Foto: Privat

Målet var å finne noe å fylle tiden med. Og talent kunne ikke være en forutsetning for aktiviteten. Journalist Fredrik Lie fant løsningen i legobrikker:

– Det er en perfekt måte å skape noe uten å ha noe som helst form for talent. Nå bygger jeg et bilde jeg skal ha på soverommet. Det eneste jeg trenger å gjøre er å følge bruksanvisningen. Det klarer jeg nesten hver gang, sier han.

– Jo, det er mulig å ha disco overalt

Hjemme hos journalist Ingrid Treborg fant de bokstavelig talt frem lyset i koronamørket. For barna ble det underholdning i alle mulige situasjoner.

– Vi kjøpte bitte små, batteridrevne diskokuler til 20 kroner på Jula, slukker lysene i stua og går hver ettermiddag bananas til Spice Girls, Aqua, Whigfield og annen digg 90-tallsmusikk som jentene mine på tre og fem år må lære seg å elske, forteller Treborg.

Det er ikke bare på stuegulvet at diskokulene slår an.

– Vi slukker lyset på badet når de bader, og har disko der også mens badekaret skummer over og "Wannabe" ljomer veggimellom. Etter ett år hjemme, har vi lært at det er mulig å ha disco over absolutt alt.

DISCO: Tannpuss og bading blir aldri det samme igjen. Foto: Privat

Et døgn langt unna R-tall

For nyhetsanker Elin Ludvigsen, er det én aktivitet som sikrer et ekte friminutt, med 24 timer borte fra ektefelle, barn, hund og korona. En gang i måneden samles nemlig en gjeng gode venner, alle i hengekøye. Og da skal det diskuteres:

Denne månedlige koronatradisjonen er kommet for å bli! Foto: Privat

– Det går i nerding rundt ullunderbukser, karabinkroker, underquilts, viltkjøtt og om pinnebrødet skal stekes med eller uten kanel, forteller Ludvigsen, og legger til at den intense planleggingen har en svært takknemlig effekt:

– Ingen av oss har hjernekapasitet igjen til å tenke på R-tall og korona. Vi er såpass uerfarne hele gjengen at vi føler oss som Lars Monsen, selv om vi er få 100-meter fra bebyggelse. Vi har ledd mye av det.

At Espen Nakstad godkjenner utendørssosialisering, er toppen av kransekaka for Elins hengekøyegjeng:

– Dette skal jeg fortsette med etter korona. Med halve formuen investert i nytt friluftsutstyr så må jeg vel bare det.

Det store spørsmålet er om pinnebrødet skal lages med eller uten kanel, forteller TV 2s nyhetsanker. Foto: Privat

Her må juksepavene unngås

Når det sosiale behovet blir for stort, tyr journalist Kasper Frøjd til digitale spillkvelder med venner og familie.

– Vi setter opp brettet helt likt på hver vår kant, og spiller. Begge må altså ha spillet hjemme hos seg, og når noen flytter en brikke må brikken flyttes på begge brett, forteller han.

AVSTAND: Slik kan det se ut når man spiller brettspill på tvers av kommunegrenser og avstandsbegrensninger. Foto: Privat

Frøjd legger til at denne løsningen fungerer med spill som Catan, Partners (må være to par her) eller Ticket to Ride.

Journalist Birgitte Thorshaug Kristiansen har også spilt spill digitalt - men det skjer med et viktig forbehold:

– Brettspill, gjerne spørrespill som Bezzerwizzer, fungerer fint over FaceTime. Så lenge du føler deg trygg på at den som har brettet ikke er en juksepave, vel og merke!

SNØ: Du angrer aldri en tur i bakken. Foto: Privat

Teit, men sant

Det er kanskje litt urettferdig å tvinge kollegene til å utlevere sine hemmelige våpen mot nedstemthet i pandemien, uten å bidra selv.

Foto: Privat

Jeg vurderte en linje om at jeg endelig har tørket støv av snowboardet og kjøpt sesongkort.

«Selv om du har fylt 30, er det aldri for sent å lære seg 180».

Litt teit, men sant. Men det er uansett ikke det som tar meg gjennom.

Jeg tror faktisk den største motivasjonen er det som skjedde denne arbeidsdagen. Å se eller høre om hvordan mennesker på ulike vis finner måter å ta seg gjennom.

Det inspirer meg til å rykke meg opp av stolen. Jeg kan ikke akkurat være noe dårligere.