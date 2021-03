Tilbake i 2014 lanserte Toyota sin aller første hydrogenbil. Mirai var ikke den eneste, men helt klart en av de første serieproduserte bilene drevet av hydrogen og elektrisitet. Totalt er det solgt over 10.000 eksemplarer av den utslippfrie bilen på verdensbasis. Ikke akkurat en volummodell, med andre ord.

Men grunntanken er i utgangspunktet veldig smart. Bilen fungerer på sett og vis som en elbil – men har hydrogentanker, i stedet for batteripakker. Sluttresultatet er vann – og dermed ingen utslipp. Faktisk renser nye Toyota Mirai luften – slik at det som kommer ut er renere enn det som kommer inn. Akkurat det er mulig ved hjelp av et avansert tre-trinns luftfiltersystem, som fjerner partikler, Nox og andre skadelige substanser.

Akkurat nå lanseres andre generasjon av Toyota Mirai i Norge. Allerede når vi ser designet på nye Mirai, er det tydelig at denne skal ha en annen appell enn forgjengeren (den så nemlig meget spesiell ut)

Når du først har en bil som faktisk renser luften, må du selvsagt ha en grafikk som viser akkurat hvor mye du bidrar til fellesskapet.

Skal det endelig løsne for hydrogen-satsningen til Toyota?

Mener dette er mye smartere enn vanlig elbil

Tror på stor salgsøkning

– Vi forventer å selge rundt 100 biler i år. Men planen er å doble eller gjerne tredoble det tallet neste år, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

Han forteller at de nå jobber sammen med blant andre Everfuel, for å få bygget ut infrastrukturen. Akkurat det er nemlig hydrogenbilenes store akilleshæl: Det er bare et par steder i Norge du får fylle hydrogen-tankene.

Nå er imidlertid planen å få fart på sakene. I løpet av 2023 skal det bli 14-16 nye hydrogen-stasjoner i Sør-Norge. De skal være taktisk plassert mellom de store byene.

Slipper lang ladetid

Men hvis du faktisk finner en stasjon, kan du fylle hydrogentanken på noen minutter. Du slipper lange ladepauser. I tillegg er det god rekkevidde. Mirai klarer 650 kilometer på full tank.

I Norge starter prisene på 540.000 kroner – mens toppmodellen som er forventet å stå for volumet, koster 600.000 kroner.

Toyota har også en egen leasingkampanje – fordi de forventer at en del er skeptiske til annenhåndsverdien.

– Da tar vi risikoen, og ikke kundene, påpeker Olsen.

Nye Mirai har helt andre linjer – og er betydelig lettere å hvile øynene på – enn forgjengeren.

Større, penere og raskere

Mirai har plattformen til Lexus-flaggskipet LS, i bunnen. Det merkes. Vi har fått en liten testtur i bilen – og kan skrive under på at den byr på komfort vi ikke har opplevd i en Toyota tidligere.

Kvalitetsfølelsen er også et godt stykke over det man forventer fra "folkelige" Toyota. Her er det god støydemping, head up display, mykt skinn, et godt infotainmentsystem, seter med ventilasjon og varme – og JBL-steroeanlegg.

Den har også blitt raskere enn forgjengeren, uten at du trenger å være redd for å flytte hårfestet ditt nevneverdig, av den grunn. 174 hk er ikke spesielt mye, i en bil på knappe 5 meters lengde. Men i lav fart, er gassresponsen overraskende god.

Førsteinntrykket er med andre ord bra – men vi kommer selvsagt tilbake med en skikkelig test av bilen senere.

Irriterende for nordmenn

I Norge er ikke sedan/kombi det mest populære karosserivalget. Aller helst vil vi ha SUV. Bakhjulsdrift er heller ikke førstepremie for alle. Hengerfeste og taklast kan du dessuten glemme – og bagasjerommet er på relativt beskjedne 272 liter. Det oppleves noe mer romslig enn tallene tilsier, men noen plassmester er dette ikke.

Espen Olsen i Toyota understreker at det er flere modeller på vei.

– Vi skulle gjerne hatt en SUV, men nå er det Mirai som er starten. Så får vi se hvilke andre modeller som dukker opp, sier han.

Innvendig tar Toyota steget opp mot premiumklassen. Noen detaljer trekker ned, men her har det skjedd ting.

Penger å spare

Tanken koster omtrent 550 kroner å fylle opp. Da har du altså en oppgitt rekkevidde på 650 kilometer. Det gjør nok at man kan diskutere hvor mye du i praksis sparer på drivstoff.

Men som elbiler, slipper du unna med en svært lav årsavgift, 40 prosent rabatt på firmabilbeskatning og ingen moms eller engagsavgift ved kjøp.

Selv om det er elbiler som dominerer nå, er har Toyota på ingen måte tenkt å gi opp hydrogensatsningen. Med nye samarbeidspartnere, er håpet at det skal komme på plass et skikkelig nettverk av hydrogenstasjoner. Kanskje det da vil løsne?

