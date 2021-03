Mercedes tok seg relativt god tid med å lansere sin første elektriske SUV – EQC. Dette er en mellomstor SUV, som konkurrerer med blant andre Audi e-tron og Jaguar I-Pace.

Men nå har Mercedes kommet mange av konkurrentene sine i forkjøpet, med en mer kompakt og prisgunstig el-SUV: EQA. Her slår de både Jaguar, BMW og Audi. Levering til de første kundene er planlagt nå på våren.

At markedet har ventet på en slik modell, er det ingen tvil om. Bare litt over en måned etter lanseringen, var det opprinnelige antallet biler til Norge utsolgt.

Men importøren har tidligere uttalt til Broom at det er mulig å få nye kvoter. Og uansett – til høsten kommer EQA med firehjulsdrift. Den vil garantert friste en god porsjon nye kunder. For vi vet at mange nordmenn helst vil ha 4x4. Enn så lenge er det forhjulstrekk som gjelder.

Hengerfeste på EQA

Nye EQA 250 er utstyrt med en batteripakke på 66,5 kWt netto.

Rekkevidden er etter den nye og mer realistiske WLTP-målemetoden er oppgitt til 426 kilometer (avhengig av utstyr og felger). Den kan hurtiglades med opptil 100 Kw. Det innebærer at du kan lade 10-80 prosent på 30 minutter, under optimale forhold.

Nykommeren blir tilgjengelig med innfellbart hengerfeste, med hengervekt på 750 kg. Det er også mulighet for takstativ og skiboks.

Fra 417.900 kroner

Startprisen er 417.900 kroner, som inkluderer en god del standardutstyr. Men ingen nordmenn vil kjøpe en "ribbet" EQA. Testbilen har en del, men ikke spesielt mye utstyr. Den kommer på drøyt 480.000 kroner.

Mercedes har laget fem ulike kampanjemodeller:

Vi har fått et møte med nykommeren i forbindelse med lanseringen, for å få et skikkelig førsteinntrykk av bilen.

Hvordan er den å kjøre?

Det første vi merker oss, er at EQA er smidig og lettkjørt. Tidvis er faktisk styringen i overkant lett, slik at du ikke helt får følelse med hva som skjer.

Er du vant med EQC, vil du naturlig nok merke at komforten er lavere. Her er det ikke luftfjæring, som lar deg sveve over ujevnhetene. Men i sitt segment, er EQA svært bra.

På testrunden fikk vi både is, sørpe og snø i veien.

Den lener seg i svingene når du kjører aktivt, litt typisk for SUVer. Men ved vanlig kjøring er det en fin miks av fast og komfortabelt oppsett på understellet. Det kjennes solid.

Styrefølelsen er for øvrig noe mer presis og gassresponsen kvikkere, når du velger kjøreprogrammet som heter Sport.

Med 190 hk kan du aldri bli en Tesla-dødare. Men mange bryr seg ikke om sånt. Dessuten er dreiemomentet solid 375 Nm. Det gir et godt bunndrag – og bilen kjennes på ingen måte undermotorisert. 0-100 km/t er gjort på 8,9 sekunder. Men som vi ofte sier om elbiler: Den oppleves piggere, fordi den er så hvass helt i starten.

Bare husk at når du først har kommet opp i fart, får du ikke like mye respons på gasspådrag.

Forbruket er oppgitt til lave 1,77 kWt/mil. De første 43 kilometerne lå vi faktisk under det. Med snittfart på 73 km/t hadde vi bare 1,52 kwt/mil på 43 kilometer. Det er imponerende lavt, selv om forholdene var optimale, med tørre veier, 10-12 plussgrader og jevn flyt i trafikken. Snittfarten er 73 km/t.

Testløypa på 120 kilometer avsluttes på motorveien. Snittforbruket ble på respektable 1,98 kW/mil.

I testløypa vår blir tallet høyere. Løypa er 120 kilometer lang, og inkluderer alt fra småveier og riksveier – til motorvei. Under kjøring er det ingen passasjerer i bilen, klimaanlegget står på 20 grader, veien er stort sett tørr, men periodevis snø og is. Temperaturen er rundt null grader på det kaldeste – og tre-fire plussgrader på det varmeste.

Til slutt blir det svært respektable 1,98 kW/mil. Her er vi helt klart blant de mest effektive som har blitt kjørt denne ruta i vinter.

Mer detaljer om hva vi mener er realistisk rekkevidde, må vi komme tilbake til når vi får kjørt bilen over en lengre periode.

Bagasjerommet er ikke digert. Men det er lett å utnytte. Et lite ekstra rom er det også under gulvet.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Bagasjerommet er på 345 liter. Det er 45 liter mindre enn i den ladbare hybriden GLA 250e. Det er også noe mindre enn i Lexus UXe (367 liter). Dessverre er det heller ikke i EQA et eget bagasjerom foran.

Bakseteryggen kan legges ned 40/20/40. Dermed gjør det ikke så mye at det ikke er skiluke.

Viktig nyhet for mange, er at den kan trekke tilhenger på opptil 750 kilo. Den kan også ha taklast på 75 kg.

Egne luftdyser, men ikke varme i baksetene. Gulvet er ganske høyt og sitteputen lav. Ikke det mest behagelige. Men gode plass til kne og hode.

Livet i baksetet

Det er god takhøyde, men gulvet er høyt og sitteputen lav. Det gjør at du får mer vinkel enn ønskelig på beina, som blir litt ubehagelig over tid.

Ladepunkt til mobil/lesebrett er som forventet på plass. Testbilen har egne luftdyser til andre seterad – men ikke mulighet til å styre temperaturen, og det er ikke varme i baksetet.

Midtarmlene med koppholdere er imidlertid med.

Bak rattet

Sittestillingen er god og oversiktlig. Det er godt utsyn – og du får litt SUV-følelse når du kjører.

Interiøret er helt typisk for nye Mercedes-modeller. Det betyr skyhøy opplevd kvalitet, et glimrende infotainmentsystem (siste generasjon MBUX) og to store skjermer. Den ene skjermen er de digitale instrumentene. Den er dynamisk - og kan styres ved hjelp av knapper og brerøringssensitiv plate på høyre side av rattet.

Man har ikke spart på atmosfærebelysningen i EQA. Hårfint på grensen til glorete. Men i virkeligheten ser det litt mindre påtrengende ut, enn på bildet.

Den andre andre skjermen hører til infotainmentsystemet. Den kan styre med knapper og plate på høyre side av rattet. Enkelt og brukervennlig.

I tillegg er det en berøringssenstiv plate på midtkonsollen - omringet av hurtigmeny-knapper og fysisk volumkontroll. Styringen av klima gjøres med fysiske knapper. Kort og godt eksemplarisk!

Skal vi pirke litt, er det vanskelig å lese symboler og ord rundt knapper og hjul på rattet. Og de blanke platene ser litt billig ut. Men om det siste er nok meningene delte.

Setene er meget gode. Det er bra sidestøtte og forlengbar lårstøtte.

Forøvrig er det et hav av stemningsbelysning – til og med inni dysene til klimaanlegget!

Den spesielle lysstripen som nesten dekker bredden på bilen, gir bilen litt særpreg bakfra.

Design: Utenpå og inni

Førsteinntrykket av testbilen er ikke all verden. Den ser ganske så anonym og kjedelig ut, synes vi. Likevel tiltrekker den seg mange blikk på veien. Er nok fronten som gjør folk nysgjerrige. Kanskje mange som venter på EQA?

Testbilen har ikke AMG-pakke, det er krom rundt vinduene – og relativt anonyme felger. Mørke ruter mangler, også.

Etter vår mening er både A-klasse og GLA betydelig penere å se på. I alle fall om du spekker EQA slik som testbilen.

Det blir langt mer spennende på innsiden – som vi allerede har vært innom.

Smarte og avanserte løsninger for styring av digitale instrumenter og infotainmentsystemet via knapper og hjul på rattet.

Tech-faktor

Her er Mercedes helt i front. De har kanskje markedets mest komplette infotainmentsystem, mulighet for det aller meste av assistansesystemer og tilbyr en lang liste over ekstrautstyr som man gjerne forventer på større og dyrere modeller.

Men adaptiv cruisecontrol er ikke del av standardutstyret. Det savner vi. Dessuten koster mye utstyr en del penger.

Konklusjon

Bilen for deg hvis: Du vil ha premium elbil til relativt folkelig pris

Ikke bilen for deg hvis: Du skal vinne lyskryssdueller eller trenger stort bagasjerom

Her kunne man ideelt sett ønsket seg et ekstra bagasjerom. Men det har man ikke funnet plass til.

Mercedes EQA 250 Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor - 140 kW Effekt: 190 hk / 375 Nm 0-100 km/t: 8,9 sek. Toppfart: 160 km/t Forbruk (WLTP): 1,77 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 66,5 kWt

Rekkevidde: 426 km (WLTP) Hurtiglading: 100 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 446 x 183 x 162 cm Bagasjerom: 340 / 1.320 liter Vekt: 1.950 kg Tilhengervekt: 750 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 417.900 kroner Pris testbil: 481.636 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 1,98 kWt/mil * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Noe av standardutstyret i EQA MBUX (Mercedes-Benz User Experience) infotainmentsystem

LED High Performance-frontlykter med adaptiv fjernlysassistent

Elektrisk EASY-PACK bakluke

18-tommers lettmetallfelger

Ambient lighting med 64 farger

Luksuriøse seter med fireveis justerbar korsryggstøtte

Ryggekamera

Multifunksjons sportsratt i skinn

EQA ble utsolgt på rekordtid

