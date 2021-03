Raymond Johansen: – Vaksinasjonen går for sakte

Byrådsleder Raymond Johansen redegjorde om koronasituasjonen for bystyret i Oslo onsdag ettermiddag.

Onsdag ettermiddag ble det avholdt bystyremøte i Oslo.

Her hadde Raymond Johansen på forhånd varslet at han ville komme med en redegjørelse for korona-situasjonen i hovedstaden.

– Smittesituasjonen har vært dramatisk i Oslo de siste ukene. Siden starten av februar har smitten økt betraktelig, sier Johansen.

Tredje bølge

Han understreker at hovedstaden nå står midt i den tredje smittebølgen.

– Nesten all smitten er nå med det muterte viruset. Det endrer spillereglene. Smitten har økt i hele byen, og i alle aldre. Groruddalen har fortsatt det høyeste smittetrykket, sier han.

Videre orienterte han om de tiltakene som den siste uken er blitt satt inn i Oslo. Blant annet skal langt flere elever enn før, ha hjemmeskole.

Byrådslederen trekker fram at testing og vaksinasjon vil bli de viktigste våpnene i kampen mot viruset i tiden som kommer.

– Men for å få til dette må vi ha bedre testkapasitet, og her er vi avhengig av støtte fra staten. Vi håper å kunne drive med screening av skoleelever, lærere, bygningsarbeidere og helsepersonell som ikke er vaksinert, sier han.

Han sier også det arbeides med en plan for gjenåpning, men at det er vanskelig å si når den vil kunne iverksettes.

– Vi ser blant annet til Danmark, og den planen de har der, sier han.

Langsom vaksinering

Johansen understreker at vaksinasjonen går lang langsommere enn de hadde håpet, og saktere enn Oslo kommune er rigget for.

– Det går for sakte, sier han.

Det blir innvilget 10 millioner kroner ekstra til tiltak for å ivareta Oslo-befolkningens psykiske helse.

Tirsdag kveld kom regjeringen med nye nasjonale tiltak som skal vare til over påske. Disse tiltakene var i stor grad tiltak som allerede har vært gjeldende i Oslo i flere uker allerede.