Spillerbørsen: Slik vurderes de norske spillernes innsats mot Gibraltar

Jesper Mathisen har satt børs på de norske spillerne. Enig med TV 2-eksperten? Gi din egen vurdering her.

Se sammendrag øverst!

Gibraltar-Norge 0-3

Norge måtte slite med å få hull på byllen i åpningskampen i VM-kvaliken mot Gibraltar onsdag, men to kjappe scoringer like før pause fjernet all spenning.

Til slutt vant det norske laget 3-0 i Ståle Solbakkens debut som sjef, og selv om det aldri ble storseier har Norge kommet i gang som forventet i denne gruppen.

Les også: Tyrkia ydmyket favoritten i Norges gruppe

Etter kampslutt har TV 2-ekspert Jesper Mathisen satt børs på de norske spillerne.

Enig med Mathisen? Gi dine egne karakterer her!

Sendeskjema: Se alt av livesport på TV 2s kanaler