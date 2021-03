«Alle» vil på date med Linni: – Bombarderes med meldinger

Denne uken ble det kjent at Linni Meister (35) skal lete etter kjærligheten på TV i «Linni søker drømmeprinsen».

Men da nyheten ble sluppet, manglet det en påmeldingslink.

Det har fått datingklare menn til å finne andre metoder for å vise sin interesse.

– De begynte å bombardere meg på DM på Insta, på Messenger, overalt. Produsenten sa også at mange prøvde å melde seg på. Men man må melde seg på via en link som er ute nå, sier Linni til God kveld Norge.

Hun presiserer leende at å fortelle om meldingene ikke er ment som snikskryt, men at det er viktig at de potensielle drømmeprinsene holdes hemmelig for henne.

– Folk må ikke henvende seg direkte til meg, for jeg skal ikke vite noe om mennene, sier hun.

– Viktig å kysse

Linni hevder at hun ikke har én spesiell type menn hun faller for, verken når det gjelder utseende eller alder.

– Kjemi er jo det viktigste i et forhold, og det må oppleves. For å finne ut om det er en potensiell drømmeprins, så må man finne ut om man er god til å kysse. Og da mener jeg om det er kjemi der, at man smelter sammen, forklarer hun.

Innspillingen skal skje i august i Norge, og alle forholdsregler skal tas.

– Vi må i karantene hele gjengen, sier Linni.

Se hele intervjuet fra God kveld Norge-studio i videovinduet under.

Fra 25 til 50

Linni, som inntil i fjor sommer fra sammen med 11 år yngre Niklas Tangen Klein (24), håper menn i alle aldre har lyst til å melde seg på.

– Hvis jeg skal være litt realistisk, så tenker jeg fra 25 til 50, sier 35-åringen.

Og hun er ikke så komplisert hva gjelder den perfekte daten.

– Det er med en som ikke prøver så hardt og som klarer å være seg selv. At han får meg til le, og at vi deler en god flaske vin. Jeg er veldig glad i vin. Helst rødvin. Og så har vi bare en god samtale.

Hun ler litt unnskyldende.

– Det høres jo litt kjedelig ut. Men jeg synes det er en god date!