John (52) lurte kona og naboene trill rundt i syv år – ble avslørt på do

De fleste trodde at John var en munter, morsom og gavmild mann.

Han var aktiv i lokalpolitikken og underholdt ofte barn iført klovnekostyme hjemme i Norwood Park i Illinios.

– Han kunne ha vært alles bror, far, onkel. Han var ingen skremmende type, utenom da han plutselig gikk fra å være varm og sjarmerende og likendes, til den drapsmannen han var, sier hans tidligere advokat, Sam Aspirante.

Lokalsamfunnet ble rystet da John innrømmet å ha torturert, voldtatt og drept minst 33 tenåringsgutter og unge menn.

GRAVD NED: Politiet gravde i flere dager for å finne alle likene John Wayne Gacy hadde skjult i krypkjelleren. Lappene med tall markerer hvert enkelt lik. Foto: Politiet

Snakker ut

Torsdag har «John Wayne Gacy: Devil in Disguise» premiere på den amerikanske strømmetjenesten Peacock.

I dokumentarserien kommer det flere avsløringer om Gacy, og man får se og høre Gacy snakke om sitt liv som seriemorder.

Intervjuet, som ble spilt inn i fengselet to år før han ble henrettet med giftsprøyte i 1994, ble foretatt av FBI-agent Robert Ressler.

Ressler viet hele sin karriere på å kartlegge seriemordere.

NBC, som eier Peacock, skriver at det i dokumentaren kommer frem at Gacy trolig hadde flere ofre på samvittigheten enn det han innrømmet.

I fengselsintervjuet som blir vist i dokumentarserien, innrømmer Gacy å ha kvittet seg med et lik politiet aldri har klart å finne.

– Din jobb å finne ut av det

Det blir vist frem et avhør, hvor en etterforsker spør Gacy om han har drept flere enn de 33 personene.

ENDELIG TATT: John Wayne Gacy smiler på arrestasjonsbildet som ble tatt av ham etter å ha innrømmet alle drapene. Foto: Politiet

– 45 høres ut som et bra tall, svarer Gacy.

På spørsmål om det riktige tallet er 45, svarer Gacy dette:

– Det er din jobb å finne ut av det.

Serirprodusent Alexa Danner sier til NBC at hvis det finnes flere lik der ute, så kan flere familier som savner sine kjære endelig få svar.

– Hvis det er flere ofre der ute, og de kan være koblet til ham, vil det gi svar til alle familier som fortsatt leter etter dem, sier hun.

Kjelleren full av lik

Gacy dumpet mange av likene i sin egen krypkjeller, og, da kjelleren var blitt fylt opp av lik, dumpet han resten av guttene i en nærliggende elv.

– Han så på ofrene sine som om de var søppel. Han hadde ingen følelser for dem, sier hans tidligere forsvarsadvokat Amirante.

Siden Gacy likte å kle seg ut som klovn for å underholde barn, ga amerikanske medier ham kallenavnet «The Killer Clown».

Johns drapsraid skal ha vært en av inspirasjonskildene til forfatter Stephen Kings (71) populære bok og filmer, «It».

Boka og filmene handler om klovnen «Pennywise» som lusker rundt i kloakken og dreper og lemlester barn.

KLOVN OG SERIEMORDER: John Wayne Gacy utkledd som en klovn utenfor huset sitt. Foto: Handout

Mobbet og utstøtt

John ble født i 1942 i Chicago, og hans far, John Stanley Gacy, var alkoholisert og voldelig.

Han slo jevnlig John og søsknene hans med ei strykereim.

Også Johns mor, Marion, fikk gjennomgå av den voldelige ektemannen.

John hadde store vansker med å få seg venner, og skyldte dette på en medfødt hjertefeil som gjorde at han ikke kunne leke sammen med de andre barna.

Han var også overvektig, og ble mobbet for dette.

IDENTIFISERER: Etterforsker Jason Moran og Cook County-sherrif Tom Dart avbildet sammen med flere flasker av John Wayne Gacys blod. Moran har i en årrekke jobbet for å identifisere alle ofrene til Gacy. Foto: M. Spencer Green/AP

Tatt på fersken i likhus

Så fort han var myndig, flyttet han fra foreldrene i Chicago og rett til Las Vegas.

John var svært opptatt av skrekkfilmer og grøsserhistorier, og var fascinert over døden. I tre måneder jobbet og bodde han på et likhus i Las Vegas, hvor han passet på balsameringsrommet og observerte patologer på jobb.

I etterkant fortalte John i avhør at han ved en anledning snek seg inn i kisten til en død tenåringsgutt, som han kjærtegnet i flere timer.

Senere jobbet han som leder i en fastfoodkjede, solgte sko og var lederen for et innbringende entreprenørselskap.

Perfekt fasade

I 1964 giftet han seg med kjæresten Marlynn, og sammen fikk de barna Michael og Christine.

Fasaden var perfekt, og John hadde en egen evne til å sjarmere – og manipulere.

– Alle som møtte John Gacy visste én ting om ham: At han var en mester i å manipulere. Han kunne selge isbiter til eskimoer, skriver Amirante i boka han har skrevet om John, «John Wayne Gacy: Defending a Monster».

FEST: John arrangerte ofte fester i kjelleren sin, hvor han hadde en tiki-bar. Hovedsaklig var det unge gutter han inviterte. Foto: Politiet

Dømt for overgrep

I 1968 ble John dømt til ti år i fengsel for å ha forgrepet seg på to unge gutter i Waterloo i Iowa.

Guttene hevdet at han hadde lurt dem hjem til seg i den tro om at de skulle få arbeid i byggebransjen. Deretter hadde han forgrepet seg på dem.

John innrømmet ett av tilfellene, og kort tid etter krevde Marlynn skilsmisse.

Han så aldri mer til verken kona eller barna.

Kun 18 måneder senere ble John løslatt på grunn av god oppførsel i fengselet, og giftet seg med en ny kvinne, Carol.

Carol visste ikke at John allerede da hadde knivstukket og drept en ung tenåringsgutt i det som skulle bli et skrekkhus.

Ble med i sirkusgruppe

John begynte å fatte interesse for klovner, og lærte seg å påføre klovnemaling i ansiktet, og skapte de to klovnekarakterene Pogo the Clown og Patches the Clown.

Han ble med i sirkusgruppa Jolly Joker Club, som blant annet opptrådte for barn på sykehus.

Hans store fascinasjon for klovner, samt den tidligere overgrepsdommen, fikk Carol til å stille spørsmål rundt Johns legning.

Etter å ha funnet blader med nakne menn i, spurte hun John rett ut om han var homofil, og John innrømmet at han var biseksuell og foretrakk gutter fremfor kvinner.

Dette fikk Carol til å pakke sammen tingene sine og dra.

Torturerte og voldtok

Ensom og forlatt i huset, torturerte, voldtok og drepte han flere titalls tenåringsgutter. Flere av drapene begikk han utkledd som Pogo the Clown.

I avhør flere år senere, innrømmet Carol at hun hadde sett at John tok med seg unge gutter inn i garasjen.

Politietterforsker Jason Moran var selv en ung gutt i Chicago da John herjet i området.

– En klovn er noen som skal få deg til å le og gjøre deg glad. At noen var i stand til å ha barn på fanget mens de lagde ballonger til dem, og så senere på dagen drepe en ung mann, er noe som festet seg hos mange unge menn i Chicago-området, sa han til Chicago Tribune.

Umulig å identifisere

Moran har de siste årene jobbet med å få identifisert alle Johns ofre.

Siden drapene strakte seg over seks år, var det ikke alle som kunne bli identifisert. Flere av likene hadde gått i fullstendig oppløsning, mens andre ofre ikke hadde tannjournaler som kunne gi politiet svar.

Moran forteller at John ofte arrangerte store fester i huset sitt. Ofte kom det mer enn 200 gjester, og de fleste var unge gutter.

– Han ville vært den siste personen du tenkte var en seriemorder, sier Moran.

Tau og håndjern

I avhør fortalte John hvordan han ofte lurte guttene ved å tilby dem 50 dollar for å hjelpe ham med «vitenskapelige undersøkelser», eller for å jobbe i entreprenørselskapet hans.

Noen ganger lot han som om han var en politimann som skulle ta en alvorsprat med dem.

Så fort guttene kom hjem til ham, tok han på seg Pogo-kostymet, ga dem alkohol og dopet dem ned.

Deretter brukte han det han kalte et «håndjerntriks», hvor ofrene frivillig tok på seg håndjern.

John fortalte at han etter tortureringen og voldtekten avsluttet det hele med det han kalte «tautrikset», hvor han kvalte guttene til de falt livløse om.

«TAUTRIKSET»: Dette tauet ble funnet på et av Johns mange ofre. Foto: Politiet

– Klovner kan komme unna med drap

Det skulle ta hele seks år før politiet rettet søkelyset mot John, og det var en årvåken mor som ledet politiet til ham.

11. desember 1978 forsvant plutselig 15 år gamle Robert Piest.

Hans mor, Elizabeth Piest, fortalte politiet at Robert forsvant da han skulle møte John for å diskutere en mulig, og godt betalt, jobb hos ham.

Politiet fant ut at John tidligere var dømt for overgrep, og begynte å spane på ham i all hemmelighet.

Uvitende om at han ble spanet på, sa han følgende til en av etterforskerne da de pratet om jobb sammen:

– Klovner kan komme unna med drap.

Avslørt av stram lukt

Ti dager senere banket etterforskerne på døra hans og krevde å få gjennomsøke huset hans. De fant ingenting.

John ble flere ganger innkalt til avhør, og ble jevnlig oppsøkt av myndighetene som forsøkte å finne svar på hvem som hadde bortført en lang rekke gutter i Chicago-området.

Den andre gangen politiet oppsøkte Johns hus, la en etterforsker, Bob Schultz, merke til en stram lukt som kom fra en av varmeviftene på Johns toalett.

Samtidig som John satt i avhør, begynte etterforskerne å skjønne hva som skjulte seg i huset.

– Lukten fra den varmen, fra krypkjelleren. Bob sa det med en gang: Det lukter som et likhus, forteller tidligere etterforsker Mike Albrecht til NBC Chicago.

PÅ INNSIDEN: John var svært opptatt av klovner. På soverommet sitt hadde han flere malerier av dette. Foto: Politiet

Tegnet drapskart

22. desember 1978 skjønte John at det ikke var noen vei tilbake.

Politiet arresterte ham for å være i besittelse av marihuana. Samtidig som han satt i avhør, tok politiet seg ned i krypkjelleren hans.

I avhøret innrømmet han alt, og fortalte om hvordan han i årevis hadde kjørt rundt og lett etter unge gutter, som han beskrev «prostituerte», «løgnere» og «kjeltringer».

Mange av ofrene plukket han opp på busstasjoner. Han lovet dem alkohol, dop og ei seng å sove i. Deretter voldtok, torturerte og drepte ham dem.

– Gacy var pur ondskap. Han var bare en ond, ond mann, sier Mike Albrecht.

I et av avhørene tegnet John en oversikt over hvor han hadde plassert alle likene, og fortalte etterforskerne at han hadde drept over 30 personer helt siden 1972.

Phil Bettiker var en av etterforskerne som avhørte John.

– Han tegnet i bunn og grunn en oversikt over hvor alle likene var begravd i krypkjelleren. Da han nærmet seg 24, 25, 26 lik, tenkte jeg bare: «Denne fyren er gal». Da forlot vi rommet, sier han til Chicago Tribune.

Trangt om plassen

Han fortalte at da krypkjelleren hans ikke hadde plass til flere lik, begynte han å dumpe de døde tenåringsguttene i elva Des Plaines River.

Robert Piest var én av guttene som ble dumpet i elva.

I februar 1980 startet rettsaken mot John, og han innrømmet å ha drept guttene og mennene, men mente at han burde bli erklært sinnssyk og dømt til forvaring fordi drapene ble begått av en «annen personlighet».

John ble dømt til 21 ganger livstid i fengsel, og fikk i tillegg 12 dødsdommer.

Dommen førte til at han havnet i Guinness rekordbok for å ha fått den lengste straffen en seriemorder noen gang hadde fått.

Siste ord

John satt 14 år på «Death Row» i Menard Correctional Center før han 10. mai 1994 ble tatt av dage med ei giftsprøyte.

Hans siste måltid var ei bøtte full av friterte kyllinglår, samt jordbær, pommes frites og en Cola Light.

Ifølge flere kilder som var til stede under henrettelsen, var Johns siste ord dette:

– Kiss my ass.