Opprørt over Erna Solbergs blinde-svar

– Jeg kjenner at jeg blir veldig opprørt og provosert. Det er ikke greit at vi skal sitte i et av de rikeste landene og ikke ha råd til dette her. Behandlingen kan ikke vente. Da blir alle blind, det blir svart, sukker mamma Isabell Hagen etter å ha fulgt Stortingets spørretime på TV 2 Nyhetskanalen.

TV 2 fortalte i helga historien om lille Ulrik fra Straumgjerde i Sykkylven på Sunnmøre. Han er én av totalt åtte personer her i landet som lider av den svært sjeldne øyesykdommen Retinitis pigmentosa (RP), som i mutert form gjør at de blir helt blinde hvis de ikke får gjennomført en genoperasjon.

Ingen overprøving

Operasjonen er kostnadsberegnet til cirka fire millioner kroner per øye, men Beslutningsforum for Nye metoder har sagt nei til operasjonen, både på grunn av pris og usikkerhet knyttet til langtidseffekt av behandlingen som heter Luxturna.

OPPRØRT: Mamma Isabell Hagen kjemper for synet til sønnen Ulrik. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Hvorfor vil heller staten at vi skal ha åtte flere blinde i Norge når vi ikke trenger det? Det kan skje at alle operasjoner ikke er vellykket, men sånn er det med alle operasjoner. Det er ikke alle som er vellykket, sier Ulriks mamma.

Statsministeren ble spurt av storingsrepresentant Sylvi Listhaug om hvorfor helse-Norge ikke kan ta regninga for disse åtte pasientene.

– Vi har valgt en prioriteringsmodell og det er vondt hver gang det blir nei, vondt hver gang vi ser enkeltskjebner. Men jeg står fast på systemet Stortinget har vedtatt vi skal følge i disse sakene og det vil jeg ikke overprøve, svarte statsministeren.

Kampen fortsetter

Men hun holder døra litt på gløtt.

– Så betyr ikke det at vi ikke opplever at dette er en vanskelig sak, og at vi kanskje skal se på om noen av prinsippene burde vært ettergått på en bedre måte, sier Erna Solberg.

FORTVILTE FORELDRE: Widar Fure og Isabell Hagen er foreldre til Ulrik som lider av den sjeldne øyensykdommen Retinitis pigmentosa i mutert form. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Svaret er som forventet. Jeg hadde ikke trodd at hun skulle snu, sier pappa Widar Fure.

Mamma Isabell er klar på at de ikke kommer til å gi seg.

– Vi gir oss aldri. Jeg kan ikke gi meg som foreldre. Jeg kan ikke leve med at jeg ikke har gjort alt jeg kan for mitt barn. Jeg kan ikke lene meg tilbake og akseptere det Erna sier, sier Isabell Hagen til TV 2.