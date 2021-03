TV 2 erfarer: Bodø/Glimt-spiller får landslagsdebuten fra start

I kveld starter jakten på et etterlengtet VM-sluttspill for «Nye Norge».



Nyansatt landslagssjef Ståle Solbakken har hatt knapt med tid til å bli kjent med sine spillere før hans debutkamp, og har den siste tiden holdt kortene tett til brystet om hvordan hans Norge skal framstå.

Men onsdag formiddag ble den siste treningen gjennomført og den siste planen spikret.



Etter det TV 2 erfarer overrasker Ståle Solbakken til en viss grad med laguttaket til kveldens kamp mot Gibraltar.

Norge kommer til å starte i en 4-4-2-diamantformasjon for å gjøre plass til alle Norges angrepsstjerner.

I tillegg får Bodø/Glimt-spiller Marius Lode, som aldri tidligere har spilt en A-landskamp, sjansen fra start. Han starter som midtstopper i lag med Stefan Strandberg.

Fredrik Midtsjø kommer til å starte dypt på midtbanen.

Ødegaards råd til debutanten

På en story på fotballandslagets Instagram-konto kan man høre at landslagskaptein Martin Ødegaard kommer med noen råd til debutanten Lode.

– Det er bare å tørre, selv om de ligger lavt. Det er bare å tørre, sier Arsenal-spilleren til Glimt-stopperen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sier følgende mannen som skal debutere med flagget på brystet og Ståle Solbakkens stoppervalg:

– Marius Lode er en fantastisk god midtstopper mot lag som ligger lavt. Det har han vist i Eliteserien. I tillegg har han jo fart nok til å stoppe eventuelle kontringer som skulle komme. Det er et overraskende valg, men et forståelig valg med på tanke på hvem vi møter, sier han og slår fast:

– Jeg gleder meg til å se Lode sette i angrep mot Gibraltar i kveld. Dette kan bli en morsom kveld sett med norske øyne, sier han.

Det betyr at Celtic-profil Kristoffer Vassbakk Ajer, mannen som har vært bankers som midtstopper på det norske landslaget i det siste, henvises til innbytterbenken.

- Jeg tror nok det kanskje henger litt sammen med at de ikke er helt fornøyd med klubbhverdagen hans. Samtidig har jo han spilt for Celtic mens Bodø/Glimt har drevet med sesongoppkjøring. Det blir spennende å høre Ståle Solbakkens begrunnelse for dette valget, sier Jesper Mathisen.

