Dawid (19) bor i en LHBT-fri sone: – Ville aldri leid kjæresten

– Hvordan er det å bo i en slik sone?

– Det er ikke lett. Hvis du viser at du er homofil, kan du bli et mål for en spesiell gruppe mennesker. De er ikke akkurat vennlige mot mennesker som meg, svarer Dawid.

Han sier det ubehagelig og utmattende å leve sånn.

Siden 2019 er det opprettet rundt 100 såkalte LHBT-frie soner i Polen. Både Norge og EU har fordømt disse sonene. Begge har stoppet penger til prosjekter inne i LHBT-frie soner. Polen ligger høyt på statistikken i Europa over hets og vold mot seksuelle minoriteter.

KAMP: Dawid Socha og Bart Staszewsk kjemper mot LHBT-frie soner i Polen. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Politikere bak vedtak om LHBT-frie soner viser til at grunnloven definerer en familie som et ekteskap mellom mann og kvinne. Og at «LHBT-ideologi» er i strid med den katolske lære. Sonene er et symbol, men brukes til å forby for eksempel Pride.

Vi rusler rundt med Dawid i de gamle kvartalene i byen Lublin, øst i Polen. Blant rikt dekorerte murfasader i duse jordfarger, rosa og lyseblått. Over byen troner et slott fra middelalderen. Slottet er malt i hvitt og beige og lyser opp på bakketoppen.

Lublin er en by midt i Europa. Den framstår som en fargerik by. På overflaten.

– Hvordan reagerer du på å bo i et område, hvor folk ikke godtar deg?

– Jeg er ikke likegyldig til det, men følelsene mine har roet seg litt. Tankene og handlingene mine er mer rasjonelle. Å vite at det er mennesker som hater denne delen av meg, som er mot meg, bare fordi jeg er meg, det er trist, sier Dawid.

På samme tid vet Dawid at det ikke er ham det er noe feil ved.

– Det er OK å være meg. Det tok meg litt tid å akseptere hvem jeg er, at jeg er homse, sier han.

Dawid har kommet med tog fra hjembyen sin, en halvtimes tid unna. Byen har rundt 50.000 innbyggere. Vi møtes i den mye større universitetsbyen Lublin. Begge områdene har erklært seg som LHBT-frie soner.

For Dawid føles det bedre å møtes i en større by. Det vekker mindre oppmerksomhet enn å bli intervjuet der han bor. Han foretrekker å smelte inn i bybildet så mye som mulig. Dawid har aldri noe med regnbuemotiv på seg, men han tillater seg å ha en liten regnbue-pin på ryggsekken sin.

LUBLIN: Gamlebyen i Lublin er full av farger, men det er på overflaten. Regnbueflagg eller andre symboler på LHBT-ideologi er ikke ønsket i byen, som ligger inne i en «LHBT-fri sone». Foto: Santiago Vergara/TV 2

Ville aldri leid en kjæreste

Dawid går siste året på videregående skole. Han virker eldre og mer moden enn sine 19 år. Dawid forteller at han skjulte legningen sin for foreldrene i et par år.

Fakta: LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Også bokstavene I og Q hektes gjerne på forkortelsen, intersex og queer, eller skeiv på norsk. Begrepet betegner både seksuell orientering og kjønnsidentitet. De første LHBT-frie sonene ble innført i Polen i 2019. Siden da har mer enn 100 kommuner, fylker og regioner erklært seg som LHBT-frie soner, rundt en tredel av Polen

– Siden jeg fant ut at jeg var homse, har det ikke vært lett. Det har alltid vært en kamp, men nå vet de det, og de aksepterer meg slik jeg er. Fortsatt må jeg skjule det på gaten, for det er mennesker som foretrekker at sånne som meg ikke eksisterer, forteller han.

Han tar mange forholdsregler. Ikke fordi han er av den engstelige typen, men fordi han foretrekker å være trygg. Høyreekstreme grupper og nynazister har stått bak flere angrep på homofile. Polen, sammen med flere land i Øst-Europa, ligger høyt på statistikken over hatkriminalitet.

Dawid dropper å gå ut på gatene sent på kvelden. Regel nummer to er at han alltid tar med seg pepperspray.

– Bortsett fra det, så unngår jeg å vise kjærlighet i offentligheten. Jeg har ingen kjæreste nå, jeg er singel. Men hvis jeg hadde hatt det, så ville jeg avstått fullstendig fra å leie kjæresten min i det offentlige rom, sier han.

En oversikt fra 2019 over kommuner, fylker og regioner med erklæringer mot «LHBT-ideologi». Foto: lgbtfreezones.pl

ER FORSIKTIG: Dawid ville aldri leid en kjæreste på gata i en LHBT-fri sone. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Gud, hvorfor gjorde du dette mot meg?

I gamlebyen ligger den imponerende katedralen i Lublin. To spir med gullforgylte kors peker mot himmelen. Innvendig er katedralen dekket av veggmalerier i alle farger.

Den katolske kirken står sterkt i Polen. Den er tett knyttet til det ledende regjeringspartiet, det nasjonalkonservative Partiet for Lov og Rettferdighet. Partiet har styrt Polen siden 2015. Regjeringen har de siste årene fått sterk kritikk for å angripe demokratiet og pressefriheten i landet. EU har forsøkt å stoppe den pågående nedbyggingen av rettsstaten i Polen.

Dawid forteller at familien hans ikke er veldig religiøs i polsk forstand. Han mener det er mer et spørsmål hvordan samfunnet ser på homoseksualitet og hva han lærte på skolen.

– Religion påvirket veldig mye hvordan jeg så på meg selv. Jeg er ikke troende nå, men ateist. Da jeg var kristen og jeg innså at jeg var homse, så tenkte jeg; Gud, hvorfor gjorde du dette mot meg. Jeg følte smerte, det er vanskelig å sette ord på det, sier han.

Adrianna Kurek (21):

– Jeg er en fare for landet

SKJULER SEG IKKE: Adrianna Kurek (21) og kjæresten Daria Majewska(20) gjemmer seg ikke, men Adrianna må minne seg selv på at hun må passe på. Foto: Santiago Vergara/TV 2.

Adrianna (21) og kjæresten Daria (20) står foran en installasjon med BH´er, på et galleri i Lublin. Adrianna er en kriger, som kjemper mot LHBT-frie soner og for kvinners rettigheter, blant annet kampen for abort. I Polen er det praktisk talt forbudt å få en legal abort. Kun etter voldtekt og incest, eller hvis mors liv er i fare. Hun og kjæresten vil ikke gjemme seg bort som lesbiske.

– Jeg sier til meg selv på at jeg må passe på. For en dag kan jeg være i fare selv. Fordi jeg snakker offentlig om hva jeg mener og hva menneskerettigheter er, så er jeg en fare for landet. Jeg føler meg ikke trygg når jeg leier jentekjærestene mine, sier Adrianna Kurek engasjert.

Adrianna har gjort det til en vane å kikke seg over skulderen når hun er utendørs. For i motsetning til Dawid så skjuler hun ikke hvem hun er. Det gjør henne utsatt.

FRISTED: Et galleri i Lublin er blitt et sted hvor Adrianna og andre i LHBT-miljøet kan samles. Foto: Santiago Vergara/TV 2.

– Spesielt når nynazist-bevegelser og andre fascistiske grupper vokser seg større og større. Det gjør det farligere på gaten. Jeg kan bli slått ned. De kan gjøre hva som helst med meg, og sannsynligvis ville ikke politiet reagere, sier Adriana.

Galleriet i Lublin er blitt et fristed for henne. I det gamle fabrikk-lignende lokalet holder ulike alternative miljøer til. Feminister og og LHBT-miljøet. Galleriet har vært utsatt for angrep.

I år er hun ansvarlig for den store protestmarsjen i Lublin. Adriana er lett stresset. Det er tusen ting å organisere. Bilen de skulle låne, har gått i stykker. Derfor får de ikke med seg de store høyttalerne de skal ha i marsjen. Forsøket på å få låne en ny bil har akkurat gått i vasken.

Adrianna lever også i en LHBT-fri sone. Hun forteller at for åtte-ti år siden ville få i Polen trodd at slike soner ville bli innført.

– Vi gikk i en mer liberal retning. Før Partiet for Lov og Rettferdighet vant valget, trodde vi at vi skulle få lov til å gifte oss i 2020. Partiet er opptatt av kirken og tro og gir pokker i andre mennesker, sier hun.

I begynnelsen oppfattet hun ikke det som skjedde som så alvorlig. Nå sier hun at regjeringen går i en mye mer autoritær retning. Det skremmer henne.

Bart Staszewski (30):

– Framstilles som barneovergripere

FØLER SEG ANNENRANGS: Bart Staszewski sier politikere bruker ord for å ekskludere ham og andre fra samfunnet. Foto: Santiago Vergara/TV 2.

Bart har sin egen metode for å kjempe mot LHBT-frie soner. Den har gått viralt. Han kaller den polske regjeringen homofob.

– Vi blir fremstilt som en fiende av folket. Vi blir sammenliknet med å være overgripere mot barn. Politikerne bruker ord for å ekskludere oss fra samfunnet. De sier vi er en slags «ideologi». De kjemper ikke mot oss som mennesker, men mot LHBT som ideologi. For dem er den riktige ideologien at en kvinne og en mann leier hverandre i det offentlige rom, sier Bart.

Bartosz Staszewski(30) er dokumentarfilmskaper og landets mest kjente LHBT-aktivist. Vi møter ham sammen med Dawid i gamlebyen i Lublin. Da vi skal filme dem gående, rusher de avgårde. De virker ikke komfortable i det åpne rommet.

Under møtet vårt får Bart en telefon fra den franske europaministeren, som er åpen homofil. Han gjerne vil treffe Bart. Den polske regjeringen har nemlig avslått at ministeren skal få besøke en LHBT-fri sone.

– Vi føler oss som annenrangs mennesker i Polen. Vi kan ikke stole på regjeringen, eller presidenten vår. Den eneste vi kanskje kan stole på er EU, hvis de er villige til å gjøre noe for at Polen skal endre seg, sier Bart.

Han sier det er en kamp om å få oppmerksomhet om sonene, selv om dette skjer midt i Europa i 2021. Bart klarte å nå gjennom «lydmuren» da han laget et « mot-skilt». Disse satte han opp under kommune-skiltene ved inngangen til LHBT-frie soner.

– Så inviterte jeg LHBT-personer som bodde inne i disse sonene, til å stå fram med stolthet og fortelle sine historier. De tok bilder, postet på sosiale medier og dette gikk viralt på nettet, sier han.

Vil leve slik de har levd i 700 år

Vi kjører inn i den lille byen Wilamowice, sør i Polen. Kommunen har bare 3000 innbyggere. En hovedgate, et ved torg hvor rådhuset ligger og noen meter bortenfor ligger en ruvende kirke. I oktober 2019 gjorde kommunestyret et vedtak mot «LHBT-samfunn » , som politikerne mener svekker den tradisjonelle familien. Norge og EU oppfatter vedtaket som er erklæring om en LHBT-fri sone.

RIKT DEKORERT: Wilamowice er stolt av kirken sin, den ruver i bybildet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

På rådhuset møter vi ordføreren og varaordføreren. På veggen henger svart-hvitt bilder fra tidligere tider. I bokhylla står et bilde av pave Johannes Paul fra Polen.

Siden middelalderen har byen hatt et eget språk, wymsorys. De to lokalpolitikerne viser engasjert tegninger av et planlagt museum for det utdødende språket. LHBT-vedtaket har kostet dem pengestøtten fra Norge til museet. Derfor sier de ja til å snakke med oss.

Ordfører Marian Trela og viseordføreren i Wilamowice forteller at den katolske troen til kommunestyrets medlemmer ble vanæret og nedverdiget under en Pride-marsj. Etter det gjorde de vedtak mot «LHBT-ideologi». Foto: Santiago Vergara/TV 2

Ordfører Marian Trela forteller at vedtaket kom i stand etter at kommunestyret reagerte på adferd under et Pride-opptog.

– Dette var ikke oppførsel i tråd med vår virkelighet. Vår katolske tro ble vanæret og nedverdiget. Kommunestyrets eneste intensjon var å understreke at vi er katolikker og støtter familier, sier ordfører Trela.

Han og viseordfører Stanislaw Gawlik viser til grunnloven og definisjonen av hva som er en familie. De forstår at vedtaket er omstridt, men mener mange har misforstått.

– Vil det si at man kan ikke være homofil i Wilamowice?

– Kommunestyrets vedtak oppretter ikke noen soner, for vi har ikke myndighet til det. Det er ingen begrensninger for folks frihet, heller ikke noen forfølgelse. Du snakker om et mindretall av innbyggerne, men vi ønsker å leve slik vi har gjort til nå, som vi har gjort gjennom sjuhundre år, sier viseordfører Stanislaw Gawlik.

– Hvordan tror dere det oppleves for homofile og transpersoner å leve i en LHBT-fri sone?

– Det er ingen diskriminering av noen grupper, på ingen måte. Det er folk iblant oss med ulike religioner og ulike preferanser, som jeg kan kalle det. De er våre naboer og våre venner, men de blir ikke diskriminert, sier Gawlik.

Han legger til at folk i Wilamowice kjenner hverandre. Folk er ikke interessert i hvem som er lesbisk eller homofil, ifølge kommunetoppene.

– Møt oss og vis oss at vi ikke er alene

OPTIMISTISKE: Både Bart og Dawid ser lynspunkter for LHBT-miljøet i Polen. Foto: Santiago Vergara /TV 2 .

Dawid, Adrianna og Bart opplever vedtakene om LHBT-frie soner annerledes, slik også Norge og EU gjør.

– Jeg har mindre håp nå enn jeg hadde tidligere. Jeg tror jeg må innse at det tryggeste for meg er å flytte ut av landet. Dessverre, sier Adrianna.

Bart er litt mer optimistisk. Han sier at mange har oppdaget hva som har skjedd i Polen, også internasjonalt. Siden 2020 er det ikke opprettet nye LHBT-frie soner, tvert imot har fire-fem kommuner omgjort vedtakene sine. På grunn av kritikk og at de har mistet økonomisk støtte. Likevel er han redd for den psykiske helsen til unge homofile.

– Selvmords-statistikken blant LHBT-ungdom i Polen er forferdelig, og øker. Jeg kan ikke engang tenke meg hvordan det er å være ung i områdene som har erklært seg som LHBT-frie soner. Dette er hovedsakelig symbolske vedtak, men i praksis så skaper det homofobi. De som mobber og viser hat mot unge, har støtte fra politikerne, sier Bart.

Dawid er den mest optimistiske. Han ber nordmenn fortsette å følge med på det som skjer og legge press på den polske regjeringen.

– Samtidig kan dere hjelpe folk som er helt nederst på stigen, som meg. Kom gjerne på besøk til Polen. Møt oss og vis oss at vi ikke er alene, sier han.

Han planlegger å utdanne seg til psykolog i Nederland. Så vil han reise hjem igjen. Dawid fikk håp etter å ha fått lov til å holde en presentasjon om LHBT i klassen sin.

– Jeg har møtt støtte og hjelp fra folk som jeg overhodet ikke trodde jeg skulle få det fra. Jeg ble genuint overrasket over at noen stod opp for likestilling for LHBT-personer. Jeg tror Polen er i ferd med å endre seg, men det er fortsatt en lang vei frem, sier Dawid.