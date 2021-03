Raser: – Hva pokker er det som skjer i Norge?

GRAN CANARIA (TV 2): Nordmenn i syden er i harnisk over regjeringens nye karantenekrav.

De økende smittetallene i Norge har fått regjeringen til å innføre skjerpede karanteneregler for de som kommer hjem fra utenlandsreiser. Fra denne uken må hele innreisekarantenen på ti dager tilbringes på karantenehotell.

Tiltaket gjelder inntil videre, og gjelder ikke for nødvendige utenlandsreiser.

Raser mot beslutningen

Det opprører mange nordmenn som har bosatt seg i sydlige strøk. TV 2 har truffet noen av de som bor på Gran Canaria i vinterhalvåret. De reagerer sterkt på karantenereglene som slår kjepper i hjulene for den planlagte påsketuren hjem.

– Nå må vi komme sammen og høre hva pokker som skjer i Norge. Det minner jo om sånn nazistiske ting, sier Kjell Tore Olsen til TV 2.

TEMPERATUR: Det er høy temperatur i diskusjonen om de nye karantenereglene. Foto: Aage Aune / TV 2

Det bor flere hundre nordmenn på Gran Canaria. Mange av dem bor der av helsemessige grunner, og tilbringer de kaldeste månedene i varmere strøk.

Den nye bestemmelsen kom brått denne uken. Ullensaker kommune som er ansvarlig for å stille med et karantehotell til alle som lander på Gardermoen, fikk logistikkproblemer i starten. Gjester fortalte TV 2 om kaotiske tilstander tirsdag.

Karantenehotell må de reisende betale selv. Det koster 500 kroner per natt, inkludert tre enkle måltider.

Det betyr en tilleggskostnad på ferieturen på 10.000 kroner for Tore Fjelstad og kona som reiser til Norge førstkommende lørdag. Mange i det norske miljøet på Gran Carania oppfatter de nye reglene som en straff for at de har reist ut.

HJEM: Tore Fjeldstad og kona skal hjem til Norge på lørdag. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg er skikkelig forbanna. Jeg synes det blir for dumt hele opplegget, og nå skal vi straffes. 10.000 kroner og et bittelite hotellrom, raser Tore Fjeldstad.

Flere av nordmennene vurderer å gå sammen og kontakte advokat for å høre om regjeringen har lov til å kreve at de gjennomfører karantene på karantenehotell isteden for hjemme hos seg selv.

KARANTENE: Nå må hele karanteneperioden tilbringes på karantenehotell. Foto: Aage Aune / TV 2

– Urettferdig

– Jeg synes det er fryktelig urettferdig. Jeg er ikke imot karantene. Selvfølgelig skal vi i karantene, men måten dette gjøres på nå. Er det lov? spør Wivi Selmer.

Det er lite smitte i Spania for tiden, og Tyskland har opphevet karantenekravet for personer som kommer fra visse grønne regioner i landet, men i Norge fraråder man fremdeles alle unødvendige reiser til utlandet.

Else Marit Larsen har avlyst turen hjem til Norge. Hun sier hun frykter å bli smittet av korona hvis hun må bo på koronahotell.

– Jeg har vært her siden 2. juledag og skulle hjem 27. mars. Jeg hadde jo ikke regnet med at jeg skulle straffes som pensjonist, sier hun.

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, viser til at alle utenlandreiser frarådes, og sier at de nye innstramningene var nødvendig fordi man ser mye importsmitte.

– Det har vært råd om å ikke reise til Spania lenge nettopp for å hindre at folk drar på unødvendige reiser har vi fått et krav om at reisende skal være på karantenehotell, og de skal betale det selv. Det tror vi påvirker reiselysten til nordmenn, sier Forland til TV 2.

– Hva synes du om at nordmenn likevel drar til utlandet?

– Det synes jeg er uansvarlig, sier han.

OPPRØRT: Wivi Selmer (til høyre) og Else Marit Larsen er opprørt over hvordan regelverket er for nordmenn som skal hjem til Norge. Foto: Aage Aune / TV 2

Press på hotellene

Tirsdag hadde Ullensaker kommune ansvar for om lag 1200 gjester fordelt på fire karantenehotell er i kommunen. TV 2 har onsdag ikke fått svar på om de har en plan for hvordan situasjonen kan bli når påskeferierende skal hjem til eller etter påske.

I en undersøkelse laget av Ipsos for Gjensidige svarer seks prosent av de spurte at de planlegger å reise utenlands i påsken. Det tilsvarer 40.000 nordmenn, ifølge Gjensidige.