Tusenvis følger Karolines ekstreme liv: – Alltid vært en drøm

Karoline Fosse (26) er ikke et vanlig A4-menneske. Ekstremsport, fart og spenning er en stor del av hverdagen hennes.

Ekstremsport i blodårene – det er en passende beskrivelse for Karoline Fosse.

For hun driver ikke bare med én ting, men meste som kan få adrenalinet til å pumpe hos de fleste. Fallskjerm, surfing, snowboard, ski, isbading, kajakk og paddleboard er noen av tingene på listen.

26-åringen er opprinnelig fra Asker, men flyttet i fjor til ekstremsport-hovedstaden Voss. Kommunen har arrangert Ekstremsportveko, som er verdens største ekstremsportfestival, i en årrekke, og er et bindeledd innen ekstremsport-miljøet.

Selv synes hun det hun gjør er helt naturlig. Enten det er å hoppe ut av et fly flere tusen meter over bakken, surfe på en høy bølge, eller å kaste seg ut i iskaldt vann midt på vinteren.

– Det er jo utrolig gøy! Det gir mestringsfølelse, samtidig som det er et adrenalinkick på toppen, svarer hun på spørsmålet om hvorfor hun alltid vil pushe grenser.

– Jeg mener jo selv at jeg ikke er gal, men det er kanskje fordi jeg omgås med folk som er akkurat som meg. Jeg synes ikke jeg skiller meg ut i det hele tatt. Men sammenlignet med mannen i gata, er jeg kanskje litt ekstrem.

Men det er ikke nødvendigvis det å hoppe ut av et fly eller surfe på en stor bølge som gir henne adrenalin i kroppen.

– Ironisk nok synes jeg ikke å hoppe ut av et fly med fallskjerm er så skummelt. Jeg kan få mye mer adrenalinkick av å finne et sted, en hendelse eller ting som jeg vet er veldig unikt.

Karoline Fosse (26) liker å ha et ben innenfor flere idretter. Foto: Pontus William Egelandsdal/ TV 2

Storebror som forbilde

Asker-jentas storebror er Per Christian Fosse (PC). Han var regnet som en av Norges beste freestylekjørere på ski i perioden 2011 til 2014. Lillesøster Karoline ble bitt av basillen da hun reiste rundt med broren.

– Storebroren min var ekstremsportutøver på fulltid. Han konkurrerte, reiste verden rundt og sto på twintip. Jeg ble med han noen ganger på tur, og så ble det ganske naturlig, med han som et slags forbilde, at jeg fulgte i hans fotspor. Så det var sånn interessen kom. Det har gått litt av seg selv egentlig. Jeg har alltid vært glad i å gjøre ting litt utenom det vanlige, sier hun smilende.

– Det var først når jeg var på Ekstremsportveko i 2017, at jeg fikk skikkelig innsikt i hva det dreier seg om. I mine øyne er jeg ikke en ekstremsportutøver, men jeg synes det er gøy å ha et ben inne i hver gren. Det er ikke helt godt å si når det startet, men det har alltid ligget litt naturlig for meg.

Hvis hun må sette en merkelapp på seg selv, sier hun at det enten er surfer eller fallskjermhopper.

– Læreren spurte hva min plan var

Da Fosse var ferdig på videregående gikk hun inn i en usikker tid, der hun ikke visste hva hun ønsket å gjøre videre.

Hun tok tilslutt et utradisjonelt valg, og flyttet til andre siden av jordkloden.

– Etter videregående tenkte jeg at studier ikke var noe for meg. Jeg husker en lærer spurte meg hva min plan var etter videregående, og hvilke studier jeg skulle søke på. Det var ikke en tanke som hadde slått meg en gang. Når man er 17-år gammel har man har jo ikke peiling på hva man skal gjøre resten av livet, sier hun og ler.

Etter å ha jobbet et par år etter videregående satt hun seg på flyet til USA.

Å ri bølgende er noe av det Fosse synes er aller gøyest i verden Foto: Privat

– Plutselig fikk jeg reiselysten i meg. Jeg tenkte at hvis jeg skal til utlandet kan jeg like gjerne studere, og jeg kan like gjerne dra til andre siden av jordkloden. Det var egentlig veldig tilfeldig, men jeg endte opp i California.

I den solfylte delstaten langs vestkysten tok hun en bachelorgrad i psykologi, samtidig som at hun fant gleden i å surfe.

– Jeg og en venninne bestemte oss for at vi ikke kan dra fra California uten å ha lært å surfe. Da hadde vi et motto som var «det finnes ikke dårlig surfe-vær», vi skal ut tirsdag, torsdag og søndag, hver eneste uke.

Etter tre år i USA, og fullført bachelorgrad, kom hun hjem, og reiste nesten umiddelbart til Voss for å ta del i Ekstremsportveko. Der har hun blitt siden, med unntak av et lite opphold i Lofoten.

– Hvorfor valgte du ikke å bli i California?

– Det var et fantastisk opphold, men jeg merket at jeg lengtet hjem til Norge som land og sted. Jeg liker ustabilt vær, natur og fire årstider. Man går litt lei av sola etter hvert, men det rekker man ikke her i Norge. Jeg er nok litt skandinavisk av meg.

Stor på sosiale medier

I dag jobber Fosse som frilanser med å lage innhold på sosiale medier, både for seg selv og andre – i tillegg er hun ambassadør for GoPro. På Instagram har hun opparbeidet seg hele 136 000 følgere, der poster hun bilder og videoer fra sin fartsfylte hverdag.

FØLGERSKARE: Over 100.000 følger hverdagen til Karoline gjennom Instagram-kontoen hennes. Foto: Skjermdump

– Jeg er alltid ute etter å finne på noe nytt. Det er kanskje på det punktet jeg har bygget meg opp på Instagram, fordi jeg er ute etter å finne noe som ikke «trender». Steder, ting og aktiviteter som er populært holder jeg meg unna. På den måten skiller man seg litt ut.

Og responsen har vært positiv.

– Jeg får utrolig mye positive tilbakemeldinger. Folk blir inspirert til å komme seg ut og ta bilder. Det er jo noen av det som driver meg litt, at folk får positivt utløp for det jeg poster på sosiale medier. Det synes jeg er veldig fint.

– Hvordan ser resten av året ut for din del?

– Det er godt spørsmål! Jeg tar litt uke for uke, egentlig. Det er mye spennende prosjekter i vente, men jeg har lyst til å gjøre litt andre ting enn det jeg har gjort før. Det har alltid vært en drøm å lage ting, og skape innhold av det. Så kanskje jeg skal beveger meg inn i litt andre baner - men det blir ikke mindre fallskjerm, surfing og ekstremsport av den grunn, sier hun og smiler.