Live Nelvik (38): – Dette er utrolig skamfullt å si

Live Nelvik blir stresset av alle rådene og tipsene småbarnsforeldre bombarderes med. Og hun synes det settes for mange og for høye krav til dagens foreldre.

– Det største problemet er summen av alt. Det er alt fra hvilket utstyr du bør ha, hva som er bra, hva som er farlig, hvordan du skal møte barnets emosjonelle behov i alle situasjoner – altså kravene er mange og lista er veldig høy da, sier NRK-programleder Live Nelvik til God morgen Norge.

– Men dette er jo bare råd, og hvis det kan være med på å berolige foreldre og få dem til å tenke over oppdragelsen - så er jo det hjelp. Er ikke det fint, da?

– Jeg er overhodet ikke i mot at folk skal få hjelp og råd, men jeg tror at veldig mange åpner den døra, fordi lurer på noe. Så kommer de inn i noe som ser ut som Nasjonalbiblioteket, fullt av råd til oss småbarnsforeldre. Og jeg tror at for de færreste, så stopper det med det de egentlig lurte på, forklarer hun.

Live Nelvik er aktuell med et nytt tv-program, «Lives oppdragelsesreise» på NRK.

Seks barnevogner i boden

Hun stiller spørsmålet om det var litt enklere å oppdra barn på 80-tallet, da hun selv vokste opp, når ting var litt friere og man ikke ble overøst med tips og utstyr i alle kanaler.

– Jeg har klokkertro på norske foreldre. Jeg tror jo ikke at flesteparten av norske foreldre trenger å lese ti bøker og høre podkast hver kveld om hvordan bli en bedre mamma og pappa. Jeg tror at de er kjempebra i seg selv.

Live Nelvik og ektemannen Tore Sagen har tre barn. Hun begynner å le når hun skal skal innrømme noe som åpenbart sitter litt langt inne.

– Bare for å begynne med boden min. Altså, dette er utrolig skamfullt å si, men den besto av seks barnevogner. Jeg begynte først med en, så kom plutselig en med tre hjul som skulle være så mye bedre. Og jeg har fire ulike bæreseler, men endte til slutt opp med sjal, for det skal være veldig bra, forteller hun lattermildt.

– Syr tilværelsen så enormt rundt barna

Sissel Gran (69) er psykolog og parterapeut. Hun lurer på om dagens foreldre heller bør involvere ungene litt mer i hverdagslivet, og ikke bare «serve» dem.

OM PRESSET PÅ SMÅBARNSFORELDRENE: – Ikke bare skal de være perfekte foreldre, ta ungene med hit og dit og holde på med det hele tiden, i tillegg til å være i de fulle jobbene sine. De skal også ha et gnistrende sexliv, sier parterapeut Sissel Gran og syns synd på dem som påføres skam for å ikke få til alt. Foto: God morgen Norge

– Jeg syns du setter fingeren på veldig mange viktige og riktige ting med dagens foreldre og hvordan de liksom syr tilværelsen så enormt rundt barna sine. Og det på en måte som jeg tror de blir helt utslitt av, foreldrene altså, sier psykologen, og fortsetter:

– Kanskje man kan være litt strengere og forvente litt mer av barna? Få dem inn i familien på en slik måte at de kan bidra litt mer.

Gran mimrer tilbake til sin oppvekst på 50-tallet.

– Det var ikke snakk om å få ting servert hele tiden. Ingen kjørte oss noe sted. Ingen tok oss med noe sted. Men det var en veldig annerledes tid.

«Hva skjedde med å åpne en flaske rødvin og klype hverandre litt i rumpa?»

Livet med små barn er en heltidsjobb i seg selv. Psykologen forteller at man nødvendigvis ikke blir lykkelig av å få barn, da det kan utfordre parforholdet.

Men det hun blir mest fortvilet over, er presset på dagens foreldre.

– Ikke bare skal de være perfekte foreldre, ta ungene med hit og dit og holde på med det hele tiden, i tillegg til å være i de fulle jobbene sine. De skal også ha et gnistrende sexliv, og det advares jo voldsomt i alle kanaler mot å slippe tak i hverandre seksuelt og erotisk, for da går det i alle fall til helvete både med parforholdet og familien. Så de påføres ganske mye skam om å ikke få det til i senga, utdyper hun og fortsetter:

– Ikke bare er du dårlig mor, kanskje er du dårlig far, men du er også en dårlig sexpartner og slappfisk og jeg tenker: «Stakkars, altså». Jeg skulle så ønske at de slapp å få så mye kjeft fordi de ikke begjærer nok da.

I arbeidet med serien møtte Live flere småbarnsforeldre, også flere par som brukte en date-kveld til å gå på foredrag om barneoppdragelse. Det overrasket henne.

– Det er veldig 2021 tenker jeg. Hva skjedde med å åpne en flaske rødvin og klype hverandre litt i rumpa, liksom? Men nei, romantikken, det er jo som Sissel sier, det er utfordrende fordi dagene og døgnet er fylt med veldig mye annet.

– Det var litt flaut, for alle skjønte hvorfor alle var der

Det siste året har vært utfordrende med nedstenging og en hverdag der alt skjer innenfor de samme fire veggene, døgnet rundt. Men det er spesielt én utflukt Live husker godt.

– Vi fikk til en natt på hotell i egen by. Det var som å være i en annen by, det var som å være i Rio de Janeiro. Det var så eksotisk. Det var en frikveld. Vi hadde aldri vært på det hotellet, vi fikk være i Oslo sentrum. Og det som var veldig koselig, var at i frokostsalen var det bare par i 30-årene, som hadde tatt seg fri. Det var veldig koselig, men også litt flaut – for alle skjønte hvorfor alle var der, ler hun.

Parterapeuten skjønner at mange, spesielt småbarnsforeldre, sliter med å prioritere romantikken om dagen.

– Nå er det sånne flerbrukshjem, hvor alle er under samme tak kontinuerlig. Og det er som problematisk for par, også når livet er vanlig, er at det er så vanskelig å være spennende for hverandre når man går oppi grøt og bleier og får sove for lite. Det blir så mye annet som står på spill. Det som skaper spenning i et parforhold er litt avstand, litt hindring og litt forbud og at det ikke er sånn joggebukse-modus hele tiden. Foreldreskapet er en avbegjærende maskin hender det noen ganger jeg sier.

– Helt til slutt, Live. 80-tallet kontra nå, hva foretrekker du?

– Jeg landa på en god blanding, avslutter trebarnsmoren.