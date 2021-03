– Folk bør unngå å få besøk

Det siste døgnet er det registrert 429 smittetilfeller i hovedstaden. Det er en økning på 102 tilfeller fra tirsdag.

Oslo har levd med svært strenge smitteverntiltak siden starten av november, og 15. mars strammet byrådet ytterligere inn.

To meter

Blant de nye reglene var et forbud mot flere enn to besøkende. Nå går imidlertid helsebyråd Robert Steen enda lenger.

Det skjer etter at regjeringen innførte nye nasjonale regler tirsdag.

– Oslo har fremdeles strengere regler, f.eks. forbud mot besøk av flere enn to personer. Men folk bør nå unngå å få besøk. Det er også anbefalt at man holder 2 meters avstand til andre, at vi bruker munnbind når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand, sier Steen til TV 2.

Helsebyråden betegner smittesituasjonen i Oslo som alvorlig.

– Det mer smittsomme og mer sykdomsfremkallende muterte engelske viruset dominerer i Oslo, og antallet sykehusinnleggelser er høyt. Det er derfor vi har strenge smitteverntiltak. Folk må følge disse i ukene fremover for at vi skal få smittetallene ned, sier Steen videre.

– Forventer å se effekt

Tirsdag klokka 15 skal byrådsleder Raymond Johansen redegjøre for bystyret om situasjonen i hovedstaden.

– Byrådet følger smittesituasjonen tett, og dersom folk følger de reglene og generelt er forsiktige med hva de gjør, forventer vi å se effekt av tiltakene i løpet av de neste ukene. At strenge tiltak gjelder i hele landet viser alvoret i situasjonen, men gjør det også lettere å komme raskere tilbake til en normal situasjon igjen, sier Johansen til NTB.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg uttalte tidligere onsdag at man er avhengige av at de høye smittetallene i Oslo og Viken går ned.

– Vi trenger å se at antall nye smittede går ned, og at det går ned i områdene som er hardest rammet, i Oslo og Viken særlig. Og vi trenger å se at vi greier å opprettholde testaktiviteten, og helst trenger vi å se at det snur når det gjelder antallet som blir alvorlig syke, altså som er innlagt og trenger intensivbehandling, sa Stoltenberg til NRK.