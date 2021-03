Prins Harrys nye liv: Temafester, yoga og kontorhund

Selv om Prins Harrys (36) har fått kontorjobb, betyr ikke det at livet hans blir A4. BetterUps kontor er nemlig designet for «både arbeid og lek».

Prins Harrys nye sjef, Alexi Robichaux i BetterUp, har avslørt flere detaljer om hvordan den nye arbeidshverdagen blir.

Ifølge både Sky News og The Daily Mail skal 36-åringen arbeide med en app som blir markedsført som «life coaching Tinder for millennials». Firmaet ønsker altså å nå ut til en ung målgruppe, og da er det kanskje ikke rart at BetterUp har en festlig tone på kontoret.

Artig fester

Når koronarestriksjonene tilater det, vil det kongelige tilskuddet jobbe fra firmaets kontor i San Francisco.

The Daily Mail skriver at prinsen kan delta i ukentlige yoga-økter, slå i boksesekker som henger i kontorlandsskapet og kose med kontorhunden Gordo. Ifølge avisen får han også lov til å ta med sine to hunder i det åpne kontorlandsskapet.

BetterUp arrangerer også flere temafester for personalet, og på LinkedIn markedsfører deg seg selv ved å poste følgende bilder under segmentet «vår hverdag i BetterUp»:

ARTIG ARBEIDSPLASS: Firmaet har delt bilder som viser at de ansatte har mye moro. Foto: LinkedIn/BetterUp

Prinsen har fått fem «inner work days», hvor han skal fokusere på personlig vekst. Dette er på toppen av de vanlige feriedagene.

Arbeidsoppgaver

Hertugen av Sussex har fått tittelen «Chief Impact Officer», og Robichaux beskriver arbeidsoppgavene hans slik til Sky News:

– Han skal hjelpe til med alt fra produktdesign og produktstrategi, til å skape innhold og opplevelser for våre medlemmer og hjelpe med sammarbeid. Eksempelvis kan han lage nytt innhold for brukerne våre relatert til mental tøffhet og mental kondisjon.

Hans nye kontor har flere sofaer som inviterer til komfortable pauser, og hvis han skulle trenge en annen type avbrekk kan han spille en av de mange spillene som er på kontoret.

Verdt milliarder

The Daily Mail formidler at en ansatt, Lily, beskriver kontoret som «designet for både arbeid og lek».

– Når en av oss blomstrer, blir hele teamet sterkere. Så hver beslutning vi tok angående hva vi skulle ha på kontoret hadde disse grunnlinjene i tankene, sier Lily.

Ingen i selskapet har kommentert lønnen til prins Harry, men firmaet tar seg godt betalt per kunde. The Daily Mail skriver at de fakturerer rundt 2000 dollar per ansatt for seks måneder med tilgang til mental trening. Firmaet har mer enn 200 ansatte.

Selskapet gjennomførte nylig en kapitalinnhenting som verdsatte selskapet til rundt 1,73 milliarder dollar.