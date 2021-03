Her svarer Nakstad på dine spørsmål

Hvor mange kan man samles utendørs? Hvorfor stenger ikke skolene? Er det noen planer for de med psykiske utfordringer? Her får du svarene:

Onsdag morgen var assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på TV 2 Nyhetskanalen for å svare på innsendte spørsmål om smittrådene og påskeferien.

Her kan du lese alle svarene:

– Hvorfor er det så vage anbefalinger/råd? Mange tenker at så lenge det er råd så er det ikke forbudt.

Nakstad:

Systemet er slik at det er regler og påbud for de tingene som er viktigst. Det er for eksempel ting som karanteneplikten ved innreise, det er regulert i forskriftene. Rådene er mer det som går på rutinene våre i hverdagen. For eksempel å holde to meters avstand. Grunnen til det er at det varierer med smittesituasjonen ulike steder. Og så kan ikke politiet løpe rundt og sjekke alle hjem om man bryter den minste lille anbefaling. Det blir for vanskelig å kunne sanksjonere det.

– Hva er anbefalingen for antall mennesker sammen utendørs, når to meters avstand kan gjennomføres?

Nakstad:

– For hele Norge så bør man ikke ha mer enn to gjester, uansett om det er i en hytte eller en hage. Grunnen til at det også gjelder i en hage er at når det blir kaldt så er det mange som trekker inn, og da vil man passe på at det ikke skjer. Ute i det offentlig rom så er det ikke slike begrensninger. Da er det mer en to meters avstand som er viktig.

– Hva med skibakkene? Det er utendørs, men med mange mennesker i bakkene?

Nakstad:

– Alpinanleggene har laget systemer, med køsystemer hvor man ikke kan være tett på andre mennesker, og det ser ut til å fungere fint. I selve skibakken så er man sjelden tettere enn to meter.

– Hvorfor kan ikke norske hytteeiere dra på sine hytter i Sverige med de samme smitteverntiltak som hytteeiere i Norge må forholde seg til?

Nakstad:

– Det er et forståelig spørsmål, som har vært problematisk gjennom hele pandemien. Men vi har disse reglene med innreisekarantene. Og da er det veldig vanskelig å skille hvem som har vært hvor i utlandet. Ikke minst når smittetallene har vært så ulike mellom Norge og Sverige. Vi har forståelse for at det kan virke urettferdige for de som har hytter rett på andre siden av grensen. Men landegrenser har en betydning i en pandemi. Reglene er som de er i mange land. Dette er først og fremst en vurdering rundt hvordan vi skal sikre oss mot importsmitte.

– Har dere en plan for alle som har hatt psykiske problemer etter korona?

Nakstad:

– Det er mye å si om dette. Det har vært flere uheldige effekter for mange under pandemien. Det viktigste for oss er å sikre at tilbudet som er der til vanlig skal fungere best mulig. Det er en av grunnen til at vi for eksempel har hatt skolene åpne, med helsesykepleiere. Det er viktig at de etablerte systemene vi har i Norge også fungerer i en pandemi. Også ser vi nå på hvordan det står til med den psykiske helsen i Norge, og hvordan vi kan hjelpe når vi går ut av pandemien. Dersom vi kan leve mer som normalt til sommeren så har vi nok et etterslep. Folk har hatt det vanskelig, studenter har vært ensomme. Det er mye vi må ta igjen når vi kommer tilbake mot en normal hverdag.

– Hvorfor er det så viktig å ha polet åpent hele tiden?

Nakstad:

– Det er ikke viktig å ha polet åpent. Men begrunnelsen for det er det man så når polene ble stengt i Oslo og Viken. Da så vi at hele hensikten med å begrense at folk flyttet på seg ble brutt. Det realistiske er at dersom vi stenger polet i en region, så vil mange reise dit det er åpent. Det er ikke av folkehelsemessige grunner at vi holder det åpent, men konsekvensene av hva en stenging kan føre til.

– Kun to personer kan besøke en annen familiekohort. Hvis den kohorten er fem personer, hva er forskjellen på om de fem drar på besøk hos to andre?

Nakstad:

– Hvis vi har en regel om at man kan være flere enn to så vil den husstanden kunne besøke flere enn to igjen. Det er vanskelig å lage regler som fanger opp alle eventualiteter. Grunnprinsippet er å besøke færrest mulig. Hvis man bor i et området med mye smitte så bør man ikke ha besøk i det hele tatt. Med mindre man er enslig, eller det dreier seg om barn under 20 år som har en til to faste venner.

– Hvorfor stenger ikke alle skoler og barnehager når det muterte viruset er 60 prosent mer smittsomt?

Nakstad:

– Den vurderingen tas lokalt, med støtte og råd fra FHI. Man ønsker å ha mest mulig for barn og unge åpent, men det er heller ikke bra hvis man er mye i karantene på grunn av ukontrollert mye smittespredning. Derfor gjøres det nå mye testing og smittesporing i yngre aldersgrupper. Vi legger også opp til å masseteste flere elever etter påske. På den måten å kunne fange opp smitte, uten at elever må i karantene hele tiden.

– To meters avstand er nærmest umulig i barnehagene. Hvilke retningslinjer gjelder der?

Nakstad:

– Anbefalingen er å ha to meters avstand der det er mulig. Det er ikke mulig i en barnehage, og det er ikke mulig på et fly. Er man på et sted hvor man kan holde to meters avstand så bør man gjøre det, men det er mange unntak fra det.

– Får vi ikke svekket immunforsvar etter alle tiltakene? Gir det mer annen sykdom neste år?

Nakstad:

– Det har vært veldig lite infeksjonssykdom i Norge det siste året. Og det er ikke sånn at immunforsvaret vårt ikke fungerer fordi vi ikke har vært syke to-tre ganger gjennom en vinter. Vi er vanligvis oftere forkjølet enn det immunforsvaret vårt har behov for. Dette er et teoretisk spørsmål , og jeg tror mange av de vanlige sykdommene vil komme tilbake når pandemien er under kontroll. Og det gjør at immunforsvaret vårt må fortsette å vedlikeholde immunitet mot infeksjonssykdommer.