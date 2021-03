Carl så stedatteren bli kidnappet – 18 år senere kom sjokket

Jaycee er elleve år og går i 5. klasse. Hun er litt sjenert og tilbaketrukken. Akkurat nå gruer hun seg aller mest til den kommende klasseturen.

Året før, i september 1990, flyttet familien fra Los Angeles til den lille byen Meyers i South Lake Tahoe, California.

Moren Terry og stefaren Carl mente det var tryggere å vokse opp her.

Samme år blir hun storesøster for første gang. Den lille babyen får navnet Shayna. Jaycee synes det er stas.

Tahoesjøens ferskvann glitrer i sommersola. I snart et helt år har hun hatt Sierra Nevada-fjellkjeden, og den berømte innsjøen, som nærmeste nabo.

Tre år gamle Jaycee i 1983. Foto: Mark Ralston/AFP/NTB

Elleveåringen drar på seg en rosa tights. Oventil har hun en hvit t-skjorte med print av en rosa kattunge. På fingeren sitter en sommerfugl-ring. Moren har allerede dratt hjemmefra.

Jaycee tar på seg skolesekken og går ut døren. Hun må opp en liten bakke for å komme til busstoppet.

Stefaren Carl er hjemme. Han følger med på Jaycee fra vinduet.

En grå bil stopper ved siden av elleveåringen. Jaycee tenker at det sikkert er noen som skal spørre om veien.

Jaycee Dugard omkring tiden hun forsvant. Foto: AP/NTB

Hun tar feil.

Mannen i førersetet sikter på henne med en strømpistol.

Jaycee faller om.

Fra vinduet ser Carl at stedatteren blir dratt inn i den grå bilen. Han kaster seg på sykkelen i vill desperasjon, men forsøket er forgjeves.

Han har ikke sjans til å nå dem.

Det skal gå 18 år før han ser henne igjen.

Lenket fast i bakgården

Kjøreturen er lang. Jaycee faller inn og ut av bevissthet. Hun ligger på gulvet bak i bilen.

– Jeg fatter ikke at vi klarte det, sier mannen førersetet, etterfulgt av latter.

Tre timer senere parkeres bilen. De befinner seg i byen Antioch nordøst i San Francisco.

Kidnapperne fjerner elleveåringens klær, og plasserer en teppe over hodet hennes. Det eneste Jaycee klarer å beholde, er ringen hun har på fingeren.

Sommerfuglen hun en gang fikk av moren.

Jaycee blir båret ut i bakgården. I et lite, lydtett skur blir hun voldtatt for første gang etter en uke i fangenskap. Mannen truer med at en hund av rasen doberman står klar til å angripe dersom hun forsøker å rømme.

På veggen sitter det en edderkopp. Hun gir den navnet Bianca. Fremover blir det hennes faste, og eneste, samtalepartner.

Et telt og et slitent skur i bakgården Jaycee ble holdt fanget i 18 år. Foto: Paul Sakuma/AP

Tilbake i South Lake Tahoe har Meyers blitt dekket med savnet-plakater av den elleve år gamle jenta.

Lokal og nasjonal presse svirrer rundt i byen. Sløyfer i Jaycees favorittfarge blir bundet opp rundt en hver stolpe. Området er dekket i rosa. Moren Terry oppretter gruppen «Jaycee's Hope».

14. juni, fire dager etter kidnappingen, blir bortføringen omtalt i det populære TV-programmet «Americas' Most Wanted».

Et helt land føler med på utviklingen.

Men, oppklaringen skal ikke komme før i 2009.

En rosa sløyfe utenfor hjemmet til Jaycee og foreldrene. Foto: Francis Specker/AP

Rusavhengig sexforbryter

Philip Greg Garrido blir født i California i 1951. Allerede som 21-åring arresteres han for å ha seksuelt trakassert ei 14 år gammel jente.

Han misbruker metamfetamin og LSD.

Fire år senere kidnapper han en 25 år gammel kvinne ved navn Katherine Callaway i South Lake Tahoe – samme område som Jaycee 15 år senere skal forsvinne fra.

Phillip Garrido avbildet i 2009. Foto: Rich Pedroncelli/AP Photo

Philip voldtar henne og holder henne fanget i fem timer før en politimann tilfeldigvis oppdager overgrepet.

I 1977 blir det tatt ut tiltale mot 25 år gamle Philip. Han blir dømt til 50 år i fengsel og får diagnosen avvikende seksuell adferd.

Etter få år i Leavenworth fengsel i Kansas møter han Nancy Bocanegra, som stadig besøker sin innsatte onkel. Til daglig arbeider hun på et sykehjem.

De blir et par og gifter seg i fengselet 5. oktober 1981. Allerede syv år senere blir han prøveløslatt.

Ekteparet flytter inn hos Philips demente mor i Antioch i 1988.

Tre år senere skjuler han elleve år gamle Jaycee i bakgården.

Carl Probyn viser frem bilder av stedatteren Jaycee. Foto: Nick Ut/AP

Tror han er Guds tjener

Philip kommer innom med mat og milkshake. Etterpå voldtar han Jaycee.

Noen ganger snakker de sammen. En bøtte blir plassert i hjørnet.

Etter halvannen måned i det lille skuret, blir Jaycee flyttet til et større rom. Nå er håndjernet festet rundt en sengestolpe.

Philip sier hun skal hjelpe ham med hans seksuelle problemer. Han snakker om demoner og engler. At samfunnet har sviktet ham.

At han er Guds tjener.

Når han er ruset på metamfetamin, får han Jaycee til å sminke seg og ta på seg penklær. Sammen skal de klippe ut bilder fra pornoblader.

Først etter syv måneder kommer Nancy på «besøk». Hun har med sjokolade og kosedyr.

Jaycee kort tid før hun ble kidnappet av Philip og Nancy Garrido. Foto: Mark Ralston/AFP

Da Philip bryter prøveløslatelsesvilkårene ved å avgi en positiv urinprøve, og blir fengslet for en kort periode, stepper Nancy inn som «vakt» for Jaycee.

Hun skifter mellom flere personligheter. En dag er Nancy som en morsfigur, mens hun neste dag er utspekulert og kald.

Hun sier hun er sjalu på forholdet mellom Philip og Jaycee.

Blir gravid

3. april 1994 smaker den nå 13 år gamle jenta et hjemmelagd måltid for første gang siden kidnappingen. Innimellom slipper hun også å ha på seg håndjern – men kun i korte perioder.



Om akkurat én måned fyller Jaycee 14 år. Allerede er hun fire og en halv måned på vei med Philips barn.



18. august 1994 føder hun en liten jente i Philips skittene bakgård.

Tre år senere, 13 november 1997, blir hun tobarnsmor. Jaycee er 17 år gammel.

Det lille hun kan om babyer har hun lært av å se på TV i ny og ne.

I 18 år bor Jaycee i bakgården til Philip og Nancy Garrido. Foto: Paul Sakuma/AP

Etter hvert som årene går får Jaycee og de to døtrene hennes beskjed om å tiltale Nancy som «mamma». De to yngste tror Jaycee er storesøster.

Til daglig driver Philip et trykkeri. Han tar med seg Jaycee, som nå går under navnet «Allissa», på jobb. Hun hjelper han med det grafiske, svarer på telefoner og e-poster.

Kundene er storfornøyde. Philips nye grafiske designer er flink.

Selv om Philips «storfamilie» holder seg for seg selv, ser naboer og andre forbipasserende ofte Jaycee og barna i hagen – tross det høye gjerdet.

Bakgården til Philip og Nancy Garrido. Foto: Paul Sakuma/AP

Kunne blitt reddet i 2006

Året er 2006. Det er 15 år siden Jaycee ble kidnappet på vei til skolebussen.

30. november får politiet en telefon fra en bekymret kvinne. Hun oppgir Philips adresse og forteller at han har flere barn boende i hagen.

Kvinnen i telefonen hevder også at hennes mannlige nabo er psykotisk og sexavhengig.

En politibetjent blir sendt til den oppgitte adressen. Men, han spør aldri om å få sjekke hagen. Betjenten fastslår at det ikke foreligger noe kriminelt. Han setter seg i politibilen og kjører vekk.

Tre nye år går.

Jaycee utkledd på halloween før hun forsvant sommeren 1991. Foto: Mark Ralston

Philip blir mer og mer troende. Han har lenge drevet en religiøs blogg, hvor han skriver hvordan han, gjennom tankene sine, har evnen til å kontrollere lyder.

Han hevder han har funnet ut at man kan behandle seksuelle avvik med religion.

Philip skriver side opp og side ned om hvordan han har kurert seg selv.

Nå ønsker han å formidle budskapet ved å ha et event på universitetes campus i California.

Han ønsker tilhengere.

«Jeg er Jaycee Dugard»

24. august 2009 tar Philip med seg de to barna og drar til universitetet i Californias politistasjon. Han skal søke om tillatelse til å snakke om «God's Desire», på norsk «Guds ønske».

Kvinnen han snakker med, betjent Lisa Campbell, oppfatter de to barna som underdanige.

Philip virker uberegnelig.

Hun ber han om å skrive ned fullt navn, og komme tilbake dagen etter. De avtaler tidspunkt.

I mellomtiden får Campbell hjelp av kollega Ally Jacobs. Hun søker på Philips fulle navn.

På skjermen dukker det opp alarmerende ord. «Kidnapping», «voldtekt», «domfelt seksualforbryter» og «prøveløslatt».

Philip har brutt flere prøveløslatelsesvilkår den siste tiden. Det er nok til å få ham arrestert igjen.

Dagen etter parkerer en politibil utenfor Philips eiendom. Inne i huset finner de kona Nancy og hans demente mor. De tar med Philip til politistasjonen.

Han forklarer at de to barna tilhører et vennepar, og at han hadde fått tillatelse til å ta dem med til universitetet.

Men, Philip har ikke lov til å omgås mindreårige. Han har heller ikke lov til å bevege seg mer enn 40 kilometer unna hjemmet sitt. Universitetet er hele 64 kilometer unna, og dermed brøt han nok et vilkår.

De kjører ham hjem igjen, og ber Philip om å møte tilsynsføreren sin dagen etter.

Onsdag 26. august går Philip, Nancy, «Allissa» og de to barna inn dørene på prøveløslatelseskontoret.

Philip og Nancy Garrido avbildet på politistasjonen 27. august 2009 – dagen etter at de begge ble arrestert. Foto: El Dorado County Sheriff's Office

En ansatt bestemmer seg for å skille Philip fra kvinnene og barna. «Allissa» forteller at de to barna er hennes, og at hun er på rømmen fra en voldelig ektemann i Minnesota.

Etter hvert som spørsmålene hagler, blir «Allissa» irritert og defensiv. Philip er en flott person og god overfor barna, hevder hun.

I det andre rommet tilstår Philip alt. Ekteparet blir arrestert.

Nå tør 29-åringen å fortelle sitt egentlige navn.

– Hjernevaska zombier

I 18 år har Jaycee og hennes to barn på nå 15 og elleve år blitt holdt isolert og fanget i Philips improviserte fangeleir, bestående av skur, uthus og telt.

Det blå husets frontparti ser derimot ut som en amerikansk drøm.

De to barna ble født i bakgården og har aldri gått på skole eller vært hos lege og tannlege.

Phillip Garrido under en høring 29. oktober 2009. Foto: Rich Pedroncelli/AP

Til ABC News forteller politibetjenten Jacobs om møtet som skulle endre Jaycees liv.

– Den yngste datteren satt og virket avslappet, mens hun eldste sto og stirret på ham (Philip, journ.anm) som om han skulle vært Gud. Begge jentene hadde merkelige uttrykk i øynene, akkurat som om de var hjernevaska zombier, sier Jacobs to dager etter arrestasjonen.

Visste ikke at de var kidnappet

29-åringen blir gjenforent med familien. Den første hun møter er moren Terry, som hoppet på første fly til Nord-California.

Gjensynet var både gledesfylt og overraskende, ifølge stefaren Carl Probyn.

I lang tid etter hjemkomsten bor de på hemmelig adresse.

Få dager etter at Philips hemmelighet ble avslørt, må Jaycee fortelle de to barna den virkelige sannheten.

Under et intervju med Fox News, datert 1. september 2009, sier stefar Carl at jentene ikke hadde noen anelse om kidnappingen.

De trodde Philip var pappa, Nancy var mamma – og at Jaycee var storesøster.

– De visste ikke at Jaycee var kidnappet. Hun fortalte det til dem for to dager siden. Jentene er svært knyttet til ham (Philip, journ.anm). Det kommer til å ta flere år. Folk forstår ikke at man ikke bare kan endre seg etter 18 år, sier han.

Philip Garridos hus med en velstelt hage i front. Bak ser man den uryddige fangeleiren. Foto: Noah Berger/AP Photo

Gråter i fengslingsmøtet

58 år gamle Philip blir siktet for kidnapping, voldtekt, overgrep mot en mindreårig og konspirasjon, mens 54 år gamle Nancy for kidnapping og konspirasjon.

Fredag 28. august møter de begge til det første fengslingsmøtet. Nancy gråter da hun blir fremstilt for retten.

De sier seg ikke skyldig på alle 29 tiltalepunkter.

Nancy Garrido blir fraktet fra delstatsfengselet El Dorado til fengslingsmøtet 28. august 2009. Foto: Steve Yeater/AP

I oktober 2009 kan en hel verden se Jaycee på forsiden av magasinet People. Med brunt hår og tittelen «Jeg er glad for å være tilbake», uttaler hun seg offentlig for første gang.

Året etter, i 2010, retter den nå 30 år gamle kvinnen søksmål mot myndighetene – og vinner.

Bakgrunnen for kravet er at voldtektsdømte Phillip var ute på prøve da hun ble kidnappet i 1991. Myndighetene startet overvåking av Philip i 1999, men oppdaget likevel ikke at Jaycee ble holdt fanget i ekteparets bakgård.

Hun mottar 130 millioner kroner i erstatning.

– Erstatningen er ikke et forsøk på å reparere skadene etter de mange årene med mishandling og fangenskap. De skadene er det umulig å sette en pris på, sier dommer Daniel Weinstein, og fortsetter:

– Dette er delvis for å vise at staten har hatt et ansvar i denne saken, som ikke er fulgt opp.

Det første offentlige bildet av Jaycee siden 1991. Foto: Saul Loeb/AFP Photo

Rystende detaljer fra dagbok

Samme år blir notater fra Jaycees dagbok, som hun skrev i fangenskap, gjengitt i rettspapirer. Hun beskriver en manipulerende og kontrollerende mann, og har datert teksten til 4. juli 2004:

«Det føles som om jeg drukner. Jeg er redd, jeg vil ha kontroll over livet mitt (...) Dette er ment å være livet mitt, men han har nok en gang ødelagt det. Hvor mange ganger skal han få lov til å ta det fra meg. Jeg er redd for at han ikke ser at det han sier gjør meg til en fange. Hvorfor har jeg ikke kontroll over livet mitt. Jeg er ikke engang sikker på at tankene mine er mine.»

Ett av notatene er fra 1993, da hun var 13 år gammel og hadde vært kidnappet i to år:

«Jeg fikk en katt i bursdagsgave fra fra Phil og Nancy (...) De gjorde noe for meg som ingen andre ville gjøre, de betalte 200 dollar for at jeg kunne få min egen kattunge.»

Jaycees innerste tanker ble offentliggjort av delstatsadvokat Vern Pierson i El Dorado, for å anmode domstolen om å forhindre ekteparet i å ta kontakt med Jaycee og hennes to døtre.

En smilende Jaycee før livet ble snudd opp ned. Foto: Nick Ut/AP

Helomvending

I april 2011 tar saken en helomvending. Philip og Nancy erkjenner nå både kidnapping og voldtekt – halvannet år etter at de ble varetektsfengslet.

– Bare gjør så godt du kan, for jeg vil ikke la Jaycee og barna gjennomgå en rettssak, skal Nancy ha sagt til advokaten.

Terry Probyn talte under rettssaken, og leste opp et brev fra datteren Jaycee. Her avbildet 2. juni 2011. Foto: Rich Pedroncelli/AP/Pool

Ifølge nyhetsbyrået AP gjorde ekteparet en avtale med påtalemyndigheten om å erkjenne skyld, slik at Jaycee og hennes to døtre skulle slippe å vitne i retten.

– Jeg er lettet over at Phillip og Nancy Garrido omsider har innrømmet skyld og tilstått overgrepene mot meg og min familie, sier Jaycee i en uttalelse via sin talskvinne, Nancy Seltzer.

To måneder senere faller dommen.

60 år gamle Philip blir dømt til fengsel i 431 år til livstid. Kona Nancy til 36 år til livsstid.

Begge de to tiltalte erklærte seg nå skyldige.

Nancy Garrido med en bekymret mine under fengslingsmøtet 28. august 2009. Foto: Rich Pedroncelli/AP

Senskader

I 2016 gir Jaycee et åpenhjertig intervju til den amerikanske journalisten og programleder Diane Sawyer i ABC News.

Det blonde håret er tilbake. Huden hennes har ikke eldes – selv om hun er 36 år gammel.

– Sånn er det når du ikke har sett sola på 18 år, sier hun i intervjuet.

Hun sliter med synet, som fortsatt ikke tåler sterkt sollys.

Jaycee gråt hver dag i 18 år. Den eneste vennen hun hadde de første årene, var edderkoppen Bianca, som hang på veggen i skuret.

På nattestid lå hun og så på den store og hvite månen, utenfor det møkkete, lille vinduet.

Det var tankene om moren Terry som holdt henne i live.

– Vi satt alltid på verandaen og diskuterte månen. Om fullmånen eller halvmåne var den «beste» månen. Jeg likte fullmånen best, mens mamma foretrakk halvmåne. Det fikk meg alltid til å tenke på henne, sier hun til Sawyer.

Mamma Terry Probyn og Jaycee Dugard under Hope Award, arrangert av National Center for Missing and Exploited Children i mai 2013. Foto: Cliff Owen/AP

Gitt ut to bøker

Som en del av terapien, skrev Jaycee boken «A Stolen Life: A Memoir» som ble gitt ut i 2011. Fem år senere ga hun ut «Freedom: My Book of Firsts», hvor hun skildrer livet etter 18 år i fangenskap.

De mange utfordringene, friheten og alle tilpasningene.

Jaycee er i dag 41 år gammel og bor sammen med døtrene Starlet og Angel, som hun fødte under fangenskap.

Gjennom stiftelsen JAYC (Just Ask Yourself To Care) hjelpe hun i dag andre familier og enkeltpersoner som har opplevd en stor traume, utfordring eller konflikt i livet.

